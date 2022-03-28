《元宇宙大未來》：將思維上傳獲得永生，情景喜劇《上傳天地》會是元宇宙的未來嗎？

文：于佳寧

邁向元宇宙生活的新挑戰

2020年，亞馬遜製作了一部有趣的情景喜劇《上傳天地》（Upload）。故事的背景是，2033年，整個世界實現了全面的數位化和智慧化，人們在去世前將自己的思維數據「上傳」到一個名為湖景莊園（Horizen Lakeview）的數位世界，借此實現「永生」。男主角南森（Nathan）在影片剛開始時就遇到了非常嚴重的車禍，瀕臨死亡。南森的女朋友說服他放棄搶救，因此他在逝世前將自己的思維數據「上傳」到了湖景莊園。

湖景莊園中的生活體驗幾乎與物理世界一模一樣，比如南森在數位世界中擁有與物理世界相同的樣貌，會感覺到飢餓和寒冷，也可以參加各種活動。當然，南森還可以獲得一些超越現實的體驗，例如在付費後，可以一鍵調節窗外的景色和季節（見圖2-7）。湖景莊園的世界也可以與物理世界進行互動。

南森在湖景莊園中日復一日地過著普通的生活。湖景莊園裡的生活看似美好，卻存在著很多問題。例如：使用者在湖景莊園中的所有消費都需要由現實中的人進行續費；用戶對湖景莊園並沒有任何話語權，所有的一切都是由湖景莊園項目的開發公司和管理員控制的；使用者的隱私數據被人們隨意買賣，當成配飯的影片；伺服器出現問題導致很多使用者數據丟失，從而導致他們直接變成像素極低的「馬賽克人」。

這些湖景莊園中的經濟生態和數據權利問題雖然都來自想像，但也切實反映了我們進入元宇宙的障礙。想要真正邁向元宇宙，我們必須透過一系列技術應用找到解決這些問題的方案。

經濟生態

在湖景莊園的世界裡，使用者購買的服務都是以美元計算的。比如，如果用戶想要獲得打噴嚏體驗，那麼他需要支付1.99美元。這些生活在湖景莊園裡的用戶，依賴現實生活中的親人幫他們繳納高額費用。比如，男主角南森就靠現實生活中的女朋友幫他儲值「續命」。

也就是說，湖景莊園中並沒有原生的經濟型態，這就帶來了一系列的問題。第一，湖景莊園是數位化的世界，一切都是由數據組成的，所以引入另外一套外部獨立的結算體系（例如，用現實生活中的美元進行結算）並不是最優的選擇，效率很低，也很容易出錯。

第二，湖景莊園中沒有內部的經濟生態，系統運轉高度依賴外部價值輸入，沒有生產機制，無法形成財富「創造－消費」的閉環，只是一個數位化的消費場景，很難長時間持續。因此，湖景莊園不算真正的元宇宙。

真正的元宇宙不僅需要在內部創造一個閉環的經濟體系，還需要將資產價值向外延伸到物理世界，這樣才有可能長期存在下去。

元宇宙是數位化的世界，這就要求經濟體系的基礎也應該是數位化的。基於區塊鏈技術的代幣經濟，可以有效滿足元宇宙經濟生態的需求。比如，DeFi可以透過智慧合約自動完成所有金融活動的結算，NFT可以使數位內容「資產化」，資產上鏈可以打通物理世界和數位世界的資產。我們認為，基於區塊鏈技術，元宇宙有望打造一個真正閉環的數位化經濟生態。

數據保護

湖景莊園由公司開發並管理，用戶幾乎沒有任何擁有自己數據的權利。物理世界中的管理員既可以對湖景莊園的用戶進行管理，也可以穿上硬體設備進入湖景莊園和用戶交流，因而他幾乎是那個世界中至高無上的存在，甚至可以為所欲為。例如，儘管湖景莊園明令禁止隨意修改使用者的外形數據，但管理員還是可以輕而易舉地修改用戶的外觀。

男主角南森在剛剛到湖景莊園的時候，透過程式中的bug（漏洞）給管理員找了不少麻煩，比如偷偷趴在服務生的背上去泳池免費遊玩。有一次，管理員非常生氣，就透過程式修改他的數據，讓南森的手上長了七根手指。在元宇宙中，用戶應該對自己的形象等個人數據擁有絕對的控制力和管理權，不應該存在這樣能隨意修改數據的超級管理員。

還有一次，湖景莊園的伺服器出現了問題，使用者數據大量丟失，受到影響的用戶在湖景莊園中變成了像素極低的「馬賽克人」。數據安全問題對於數位世界來說極為重要，在未來元宇宙的世界中，我們不希望自己搭建的場景、設計的外形、擁有的道具等關鍵數據因為伺服器出錯等問題「付之一炬」。所以，如何讓數據安全有效地儲存，也是邁向未來元宇宙時代的重要挑戰之一。

在關於數據保護的問題中，最關鍵的是要採用去中心化的治理機制，並運用好基於區塊鏈的智慧合約、分散式儲存等技術。在區塊鏈上，由於分布在世界各地的節點可以共同管理數據資訊，我們既不用擔心有人能夠篡改數據，也能避免某一節點的數據問題影響元宇宙整體的數據安全。

數據確權

在湖景莊園的世界中，使用者對自己的數據並沒有足夠的掌控權，每位使用者的私密記憶數據都可以被其他人隨意複製甚至拿去販賣，成為人們配飯的搞笑影片。在元宇宙中，數據權利保護是個極為重要的話題。如果我們未來將工作都遷移到元宇宙，但對由自己產生的數據沒有所有權，也就是這些資訊可以隨意被別人複製並進行買賣，那麼我們在元宇宙中的勞動將會毫無價值，財富創造更是空談。

區塊鏈讓我們在元宇宙中可以擁有數據的所有權，也可以在必要的情況下授權對方讀取數據資訊，甚至可以選擇將自己的數據出售給其他人，以獲得收益。如果有人在元宇宙中創作了一件數位藝術品，那麼他可以生成NFT來代表這件藝術品的所有權，也可以授權畫廊展出，每個人都可以在畫廊中欣賞這件作品。所有數據流轉、授權、交易的過程都是在區塊鏈上進行的，產權清晰，無法篡改，因此每個人都可以真正成為自己數據的主人。