【國際大風吹】如果普亭想要扶植烏克蘭傀儡政權，他會用誰取代澤倫斯基？

俄烏戰爭開打超過兩星期。儘管不知道普亭本來的計劃和想像是什麼，但外界分析幾乎一面倒認為，俄軍的進展非常不順利。

前線戰爭不順，同時又面對經濟制裁以及外交孤立的威脅，俄國下一步會怎麼走？有一種說法是，可能會在控制首都基輔或一定面積的烏克蘭國土後，扶植一個親俄的魁儡政權上台，好讓烏克蘭、或至少一部分的烏克蘭，重新回到俄國掌控之下。但誰會是普亭欽點的人選？這樣做有可能成功嗎？

前兩週的戰事，可能讓普亭又生氣又沮喪

美國最高階情報官員、中央情報局局長伯恩斯（William J. Burns），3月8號在國會聽證會上，第一次公開透露他對俄烏戰爭現況的分析：

普亭多年來在公開與私人場合多次提到，他不相信烏克蘭是真正的國家。他錯了，真正的國家會反擊，烏克蘭人在過去12天來表現十分英勇。

俄國從2月24號展開所謂「特殊軍事行動」，對大量目標展開空襲和砲擊，並從北、東、南三面入侵烏克蘭，但截至3月10號，除了南方城市赫爾松，沒有拿下任何一座大城。

根據英國國防部表示，俄軍大批部隊在首都基輔西北方卡了一星期，無法推進，而針對其他城市，則是持續包圍和砲轟施壓。地面戰牛步化的同時，理論上掌握絕對優勢的俄國空軍，直到10號也還沒取得烏克蘭的制空權。北約各國雖然不肯直接參戰，但不斷輸出物資和軍火給烏克蘭，讓前線戰爭陷入僵局。

儘管如此，中情局估計，接下來俄軍很可能加強圍城戰，逼迫烏克蘭軍民在糧食短缺的狀態下放棄抵抗。過程中，很可能造成更多無辜平民死傷。

普亭的劇本：前總統回鍋接管烏克蘭？

不論戰爭如何收場，從開打之前，西方國家的情資就指出，普亭的「劇本」之一是在取得階段性勝利之後，推翻現任政府並扶植親俄魁儡政權上台，好讓烏克蘭不再向西方靠近，解決對俄國帶來的安全威脅。

事實上，在2014年、上一場烏克蘭危機當中，俄國就曾經在頓內次克、盧甘斯克、克里米亞等地，幫助親俄的地方菁英上台主政。但誰能接管烏克蘭全國呢？外媒傳出，逃亡到俄國的前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），是可能人選之一。

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭前總統亞努科維奇

現年72歲的亞努科維奇，來自烏克蘭東部頓內次克區的貧困家庭，但在90年代末期被任命為頓內次克區政府副主席之後，政治生涯發展順利，先是當上總理，接著在2003年第一次挑戰總統大位，結果雖然當選，但因為選舉舞弊傳聞不斷，引發所謂「橘色革命」的社會動亂，最終最高法院宣告選舉無效。重新投票後，他反而敗給對手尤申科（Viktor Yushchenko）。直到2010年，他第二度參選總統才終於勝選。

儘管他表示加入歐盟是烏克蘭的戰略目標，但他也強調不該加入北約，應該在俄國和北約之間取得平衡。然而，2013年，由於烏克蘭即將簽下加入歐盟的框架協定，引發俄國高度不滿，莫斯科隨即發動經濟攻勢，斷絕對烏克蘭的能源供應，同時禁止進口所有烏克蘭產品，瞬間讓烏克蘭經濟面臨崩盤。

本來表示會簽約的亞努科維奇在壓力下屈服，說未來還是希望加入歐盟，但現在暫時不會在協定上簽名。

亞努科維奇的政策急轉彎，引爆長達三個月的示威活動，大批示威者聚集在基輔的獨立廣場表達不滿，還多次釀成跟警方的流血衝突。最終，烏克蘭國會在2014年2月經緊急表決，宣佈收回總統職權，由議長暫時代理。成了過街老鼠的亞努科維奇，就此逃到俄羅斯。

被稱為廣場革命或尊嚴革命的這段歷史，雖然更堅定了烏克蘭年輕一代對國家和主權的認同，但受到俄國庇護的亞努科維奇事後卻表示，暴力脅迫的政權轉移根本不正當，自己依然是由廣大民眾選出的總統。

Photo Credit: AP / 達志影像 烏克蘭2004年的橘色革命

歷史上，外國傀儡政權的下場通常不妙

烏克蘭媒體在3月2號報導，俄國把亞努科維奇視為領導魁儡政權的可能人選之一。不過，8年前被趕出國的他，還有可能回鍋嗎？幾位專家認為難度很高。

喬治華盛頓大學政治學教授唐恩斯指出，不論是蘇聯在對二戰後的波蘭和匈牙利，或是美國在50年代的伊朗，從歷史看來，只要外國試圖安插一個意識形態或種族不能被大眾接受的魁儡領導人，結果通常會引發強烈反彈，被迫需要用武力來鎮壓，而且就算如此，也只是短中期能維持，長期來說，俄國必須投入大量成本來統治，不是可行的選項。

亞努科維奇在2019年遭到烏克蘭法院裁定叛國罪成立，現在恐怕人氣也不高。那麼，目前有民眾能接受的俄國代理人嗎？本身是商業大亨，認普亭做女兒「教父」的親俄國會議員梅維楚克（Volodymyr Medvedchuk），曾被英國金融時報點名是可能人選之一。但本人否認之外，他也在去年底因為跟克里米亞有商業來往而遭控叛國罪。

諷刺的是，現任總統澤倫斯基在開戰前，由於面對俄軍在邊界集結的反應不夠強硬，支持率一度跌到新低，只有33%左右，反而是開戰之後，堅持不撤退的英勇形象，讓他的支持度暴衝到9成以上。如果普亭的算盤真的是迅速拿下首都，把人氣低落的總統換成親俄代理人，目前為止的發展恐怕真的會讓他相當失望。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航