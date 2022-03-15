2022/03/15,
歐洲

疫情解禁新政策上路：法國不再強制戴口罩，民眾憂喜參半

疫情解禁新政策上路：法國不再強制戴口罩，民眾憂喜參半
在法國西南部比亞里茨的一個市場上沒有戴口罩的人。法國昨（14）日取消了對 COVID-19 的大部分限制，允許人們在幾乎所有地方摘下口罩。Photo Credit：AP／達志影像

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法國昨（14）日取消了配戴口罩的規定，除了醫院與療養院外，其他地方幾乎不須配戴口罩，流行病學專家表示疫情尚未結束，現在解除規定恐不是明智選擇。

（中央社）法國疫情解禁政策14日上路。即日起，進入餐廳等不須再出示疫苗通行證；強制佩戴兩年的口罩也終於解禁。有民眾開心得以解放，但也有人認為目前疫情回溫，解禁令人不安。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發兩年後，法國從今天開始再次邁入另一個時代：室內場館不再強制佩戴口罩；證明施打疫苗的疫苗通行證也自今日起取消。

幾個月前引發立法爭議與街頭抗爭的疫苗通行證正式解除，即日起進入餐廳、公共場所等再也不用拿出手機掃描通行碼。但除非有緊急醫療事故，否則進入療養院等醫療院所仍須出示通行證或檢測陰性證明。

然而，法國在內的許多西歐國家疫情目前都因Omicron亞型變異株BA.2出現回溫趨勢，過去一週新增病例增加了20%。儘管如此，法國政府仍根據數月前宣布的時程規劃逐步解禁。

《美聯社》指出最近幾天，法國新感染人數再次增加，引發一些科學家現在解除限制可能操之過急。根據7天平均值，法國新感染人數已超過6萬人，高於一週前的5萬人。

對此，總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨天接受巴黎人報（Le Parisien）訪問時指出，由於醫院狀況改善以及高疫苗施打覆蓋率，因此決定維持解禁時程。

不過卡斯特克斯在專訪稱疫苗通行證「暫停」，言下之意似乎指疫情惡化，將可能再次啟動。

法國流行病學家克雷佩（Pascal Crepey）表示解除疫苗通行證不會有問題，「因為它已經達到推動民眾施打疫苗的目的了」。目前30到60歲的人中，有70%已施打第三劑疫苗，60歲以上則有80%。

另一方面，自今天起，不用戴口罩的日子也再度回歸，除了大眾運輸和醫院外，無論是在學校、商家、公司或公家機關內，都不再強制佩戴口罩。

但日內瓦大學全球衛生研究所所長、流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）在內的學界人士則認為摘下口罩的決定不利於目前的疫情回溫。

卡斯特克斯說，現階段不會考慮重啟強制佩戴口罩政策，「但永遠別說不可能，因為說不定將來又有新的變異株出現」。

過去兩年內，為防止疫情傳播，所有人臉上的這片藍色布料已成為了疫情時代的標誌，如今也可能成為回憶，許多法國人已經迫不及待要翻開新頁。

43歲的建築師克里斯汀（Christian）向費加洛報（Le Figaro）表示，「我把它（取消強制佩戴口罩）視為一段很糟糕時期的結束，這是解放。我再也不需要急迫地在口袋中翻找又臭又皺的舊口罩」。

反對政府防疫政策的民眾常將口罩稱為「壓迫的象徵」，例如55歲的伊莎貝（Isabelle）說它是「公衛暴君的實質證據」。

但也有法國民眾認為取消強制佩戴口罩的政策有點太倉促，且選擇持續佩戴，直到疫情更加緩解。

24歲學生基里安（Kilian）仍持續保持警戒，關注疫情發展，並發現過去幾天感染率再度增加。他告訴費加洛報：「看到口罩在這時解禁，令人不安。對我來說有點太早了，我會繼續在人多的室內戴口罩。」

23歲的巴黎人萊西（Laisi）也向《美聯社》表示：「這是一件好事，因為人們將能夠獲得更多的行動自由。但我們需要小心並對其進行監控，以避免緊隨其後的另一波（病毒）浪潮。」

法國過去24小時內新增6萬422名COVID-19確診病例，疫情顯然因更具傳染力的Omicron亞型變異株BA.2而回溫。

法國科學委員會主席戴佛西（Jean-François Delfraissy）今天告訴RTL電台「疫情尚未結束」。流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）也在法國國際廣播電台（France Inter）中表示，病毒仍高度傳播。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範


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