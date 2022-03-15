萬大線樹林土城段4度流標，北市捷運局研判俄烏戰爭風險增加讓廠商卻步

行政院2018年核定的台北捷運萬大線工程中樹林段與土城段，去年3月及5月開始公開招標，至今已4度流標。《中央社》報導指出，台北市政府捷運工程局工務管理處長黃順秋研判除缺工、缺料及營建物價上漲，還有烏俄戰爭導致成本增加風險，才讓廠商卻步。並表示下週會商新北，討論是否再用增加預算方式處理或調整招標條件。

捷運萬大線二期分成CQ880區段標與CQ890區段標，分別是土城與樹林兩段建設，土城段因規劃地下路線，經費稍微較高。在去年2至4月時第1次招標時，政府公告預算金額約為133億元與127億元，流標後，捷運萬大樹林線二期不斷多次提高預算，歷經3次招標仍無果。

一直到今年，台北市捷運局再次將案件重新上網招標，土城段預算從133億3958萬元調高到163億6056萬元，在10日流標。樹林段預算從127億4558萬元調高到155億48萬元在8日流標。

根據《自由時報》報導，侯友宜受訪表示，這是他現在面臨的最大挑戰，缺工加上原物料上漲，雖然已經提高預算，但還是流標。發包困難的問題還是要解決，將與台北市一起再檢討工程減項與預算容受的範圍，重新調整。

北市去年流標達381案，議員：營造業者對公共工程沒信心

《聯合報》提到，根據議員調閱資料統計，台北市從2020年至2021年，大小工程有838案招標，結果竟高達381案第一次流標，比率高達4成5，還有79案流標兩次以上。

針對此次北捷萬大樹林線4度流標狀況，《中國時報》報導，市議員徐弘庭直言，過去柯市府一直給廠商「政治強過商業的意象」，導致大部分業者對其公共工程相對沒信心，加上大環境影響，在物價波動幅度極廣的狀況之下，他不贊成一昧追加預算，建議把重心放在和廠商建立溝通機制、制定合理的物價評判標準。

什麼是流標？什麼情況可能導致？

《教育部國語辭典簡編本》解釋，「流標」意指政府或民間企業因興建工程或進行大筆交易，對外招攬承包商或買賣人參與投標時，因價格、條件等未能符合招標者的標準，以致無法達成交易之情況。

行政院工程會日前在新聞稿中則說明，流標主因為預算未符合需求或市場行情 （例如單價低於行情、需求變更卻未增加費用）、工期未符實際需要（例如以補助期限訂定工期未考實際工期需要）及設計書圖條件不合理（例如未考量現場施工條件或違法綁標）所致。

Photo Credit: 中央社

俄烏交火連帶建材、鋼鐵飆漲，統計國內營建缺工逾11.8萬人

《ETtoday》報導，以鋼筋價格來說，從2020年的每公噸1.5萬元左右，上漲至2.3萬元左右，短短2年不到，漲幅超過5成。裝潢業者也透露，鋁價今年以來上漲約3成，銅價最近上漲超過1成，鋁銅價都創下歷史新高。業者擔心，烏俄為木材、金屬生產大國，如果戰火沒停，金屬物料還會漲下去。

另外，根據營建署今年2月公佈的109年營造業經濟概況調查，營造業勞工空缺總人數達11萬8102人，比108年調查的4萬8809人大幅成長，其中以基層勞工空缺8萬8897人最多。2020年底，整體營造業從業員工，只有13萬8847人，而且從業年齡以35到65歲為主，顯然不是年輕人主要投入的行業。

因應公共工程缺工、物價上漲問題，工程會提出多項對策

為因應大環境缺工、缺料情形，行政院工程會指出，目前已設法解決並發揮功效，其中包括在不違反就業服務法規定及不影響本國勞工權益之前提下，短期以外籍移工補充缺少之人力，此外也將與勞動部合理修正營造業移工規定，包括降低申請門檻、擴大適用範圍。

針對缺料及營建物價上漲部分，工程會將採固定標售機制，從源頭穩定混凝土、砂石及飛灰原料價格，並持續追蹤鋼料價格波動原因，避免不合理漲價或惜售情形，也會要求機關在計畫預算階段核實編列預算、物價調整款及預備費。

新聞稿也提到，公共工程已有因應缺工及物價上漲對策，2021年公共建設決標情形與往年相較呈現平穩，決標率平均達9成以上，合計已執行4386億元，執行率95.87％，創歷年最高，各項公共工程將持續順利推動。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範