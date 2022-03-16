三成日本企業認為「日圓貶值不利」，內需型中小企業比出口產業更有感

近期，由於美國利率上升以及對Omicron毒株造成的疫情再次蔓延的憂慮，外匯市場上日圓持續貶值。東證1部和2部的主要製造業上市公司2021財年（2021年4月1日至2022年3月31日）初期設想匯率平均為1美元105.5日圓，但最近日圓貶值的程度已經超出了這一預期。

東京商工研究株式會社去年12月1日至9日實施了一項問卷調查，獲得6941家企業的回答，29.27％的受訪企業表示「日圓貶值不利」。另一方面，4.9％的受訪企業表示「有利」。前者幾乎達到了後者的六倍。

從行業來看，主要是「纖維和服裝批發行業」（59家中的39家）和「食品製造業」（207家中的125家）等行業認為「不利」，日圓貶值的負面影響，正在這些產品和原材料依賴於進口的內需型行業逐漸顯現出來。

Photo Credit: nippon.com

表示「不利」的企業在被問及日圓貶值帶來的經營風險時，回答最多的是「材料、燃料費等間接成本增加」（1575家），其次是「進口產品漲價導致直接成本增加」（1325家）。（共有2020家企業回答）

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關於「理想的匯率水準」，認為日圓貶值「有利」的企業中，回答「110日圓到115日圓之間」的企業最多，平均值為1美元113日圓。而認為日圓貶值「不利」的企業中，回答「105日圓到110日圓」的企業較多。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航