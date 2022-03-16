2022/03/16,
印太

三成日本企業認為「日圓貶值不利」，內需型中小企業比出口產業更有感

三成日本企業認為「日圓貶值不利」，內需型中小企業比出口產業更有感
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

儘管在人們的印象中，日本的出口型產業強烈厭惡日圓升值，但對於內需型企業來說，超預期的日圓貶值則是暴擊。

近期，由於美國利率上升以及對Omicron毒株造成的疫情再次蔓延的憂慮，外匯市場上日圓持續貶值。東證1部和2部的主要製造業上市公司2021財年（2021年4月1日至2022年3月31日）初期設想匯率平均為1美元105.5日圓，但最近日圓貶值的程度已經超出了這一預期。

東京商工研究株式會社去年12月1日至9日實施了一項問卷調查，獲得6941家企業的回答，29.27％的受訪企業表示「日圓貶值不利」。另一方面，4.9％的受訪企業表示「有利」。前者幾乎達到了後者的六倍。

從行業來看，主要是「纖維和服裝批發行業」（59家中的39家）和「食品製造業」（207家中的125家）等行業認為「不利」，日圓貶值的負面影響，正在這些產品和原材料依賴於進口的內需型行業逐漸顯現出來。

1574343
Photo Credit: nippon.com

表示「不利」的企業在被問及日圓貶值帶來的經營風險時，回答最多的是「材料、燃料費等間接成本增加」（1575家），其次是「進口產品漲價導致直接成本增加」（1325家）。（共有2020家企業回答）

1574348
Photo Credit: nippon.com

關於「理想的匯率水準」，認為日圓貶值「有利」的企業中，回答「110日圓到115日圓之間」的企業最多，平均值為1美元113日圓。而認為日圓貶值「不利」的企業中，回答「105日圓到110日圓」的企業較多。

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。