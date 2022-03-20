「沒有鐘聲的學校」如何運作？蒙特梭利小學給予孩子們高度自由

文：永遠是學生的實驗教育工作者—筱原純

蒙特梭利小學的早晨

在蒙特梭利學校，佔一天的作息中最多的，並不是切成一節又一節的課程，而是上午與下午分別長達二至三小時的「工作時間」。在這個時間裡，除了老師教授課程的時間之外，你可以自主規劃自己所要進行的學習，中間需要休息、喝水的話可以自行前往，並沒有所謂的「下課時間」。

為什麼蒙特梭利教育並不需要每小時十分鐘的「下課時間」？因為在一般學校，下課時間具備三種功能，分別是生理需求、心理需求與社交需求。生理需求指的是在一節四十至五十分鐘的課程後，需要有上廁所、喝水、移動的時間，以滿足人類的生理需求。

然而在蒙特梭利教室，學生被允許移動，並且在工作時間的過程中，有隨時滿足自身生理需求的自由，所以並不需要另外開設每小時十分鐘的下課時間。

心理需求指的是這十分鐘讓學生在課程後可以有心理上的休息時間，並準備迎接下一堂課程的到來。然而在蒙特梭利學校，學生得以選擇自己感興趣的工作，並在感到疲累的時候中斷片刻。學生可以選擇去閱讀區看書、畫畫，或選擇做比較輕鬆的工作來達到休息的效果，所以也並不需要另外開設十分鐘的下課時間，去專門讓學生做休息這件事。

社交需求指的是在一般學校，學生被要求在上課時間端坐在位置上，不被允許隨意移動，所以能和同學自由互動的機會，只有下課時間。但在蒙特梭利學校，學生在工作時間的過程中是被允許隨意移動的，他們能自己選擇要和誰一起工作、能選擇要在哪裡工作、也能選擇要不要換位置。和同儕一同學習的過程中，就滿足了學生的社交需求，所以也並不需要另外開設每小時十分鐘的下課時間，去滿足學生的社交需求。

此外，蒙特梭利也認為下課時間是阻礙專注力持續的存在，在工作時間中，學生得以專注在一項工作上，但上課與下課的切換，容易阻斷學生專注在工作上的過程。因為蒙特梭利教育的主體不是每小時四十至五十分鐘的課程，而是長達二至三小時的工作時間，所以下課時間對蒙特梭利教育來說是不需要的。

在開始早上的工作時間以前，學生需要先做三件事情，首先是到置物櫃放自己的書包、中午吃飯用的餐具與水壺，再來是交「Daily Discovery（每日發現）」，這個類似日記的存在取代了成堆的回家作業。最後是寫Journal，內容包括自己今天要上的課程，以及打算在工作時間進行的學習。

這所蒙特梭利學校的課表大致上來說是長這樣的：

Photo Credit: 截圖自作者

每間教室都有一位負責中文授課的主教老師，與一位以英文授課的外籍助教，在這張課表中，負責中文授課的是「Ms. M」，負責英文授課的是「Mr. B」。整張課表都是用英文呈現，唯一會出現中文的地方，便是以中文授課的課程之名稱。

一間教室有二十位左右的學生，這些學生將依照特質被進行分組，並依照這樣的分組來排定上課時間。所以假設我是「Group 6（第六組）」 的學生，那麼我這學期的上課時間都將會是「8:20-8:40」與「9:50-10:10」，前者是英文授課，後者是中文授課，且每個學生每天早上都會分別上到兩位老師的課。

在8:20-11:20的工作時間中，因為沒有鐘聲將上課時間與下課時間做明顯的區隔，所以老師可以將上課時間進行彈性的調整。這並非代表老師可以自行延長上課時間，而是老師得以觀察學生現在在進行的工作或狀態，而將上課時間延後，讓學生可以先完成現在手邊的工作。

另外，每位學生的第一堂課和第二堂課之間有一個小時的空白，是學生可以用來自行規劃的時間。在這段時間中學生可以做哪些事情？將會在下一個章節中有更詳細的描述。

蒙特梭利小學的中午

11:20後是打掃時間，只見時間一到，學生和老師便開始收拾教室，拿出防疫用的隔板，把教室重新布置成適合用餐的樣子。這一切的發生是如此的自然，如果不是學生告訴我，我根本不會發現這件事—老師並沒有安排每個人的打掃工作。

事實上，是學生自己去觀察還沒被完成的工作，並主動去將它完成。大部分人內心的疑問或許是「難道不會發生沒有人打掃的狀況嗎」？這樣的事情確實發生過，而當時老師的處理方式是這樣的。

某天中午的打掃時間Ms. M不在，而Mr. B要大家去打掃，但孩子們卻無動於衷。老師說孩子們會視現場情況來決定要不要認真做好自己該做的事，所謂的現場情況就是「現在是哪位老師在現場」。

其實這樣的情節在大部分人的生活中也不斷在上演，舉例來說，當辦公室裡有主管在，大家就會好好做事，主管不在的話就會比較放鬆，所以我很好奇老師會採取怎樣的做法來解決這件事。

就如同學生告訴我的，這間教室並不存在打掃職務的分配表那類的東西，之前曾經有，但後來被Ms. M丟掉了，原因是孩子們「不喜歡這樣的主意」。在蒙特梭利學校，學生的意見居然能夠被尊重到這種程度，這樣的作法令我感到非常驚訝。

在我以及大部分人的學校生活中，從小到大的學校打掃時間，打掃工作都是被規定好的，在下次換工作之前，每天每次都必須做一樣的工作。然而，在蒙特梭利教室裡，學生可以自己去選擇自己要做的工作，我認為這樣的做法才能真正幫助他們成為一個有獨立工作能力的人，畢竟不可能一直都有人來幫你決定你必須要做什麼工作。