《承認內在脆弱，使你溫柔又強大》：不管是消沉、不安或各種內在脆弱，都是為了保護你

文：片田智也（TOMOYAKATADA）

因自然脆弱而煩惱，正是認真生活的證明

若是發生了討厭的事、事情進行得不順利，或遇到莫名其妙的事，任誰都會覺得非常消沉。若是有非常重要的事要辦，那麼湧現「不知道能不能順利」的不安也是非常自然的。

看到負面狀況而產生否定情緒也沒關係，消極地度過一些逃避現實的時光也不奇怪，為何你要否定這樣自然的脆弱呢？

不管是消沉、不安或是唉聲嘆氣的樣子，都沒有必要讓別人看見。但若是連獨自一人時都試圖掩飾這些情緒，那又會如何呢？

你是否覺得自然的脆弱是非常丟臉的事情？正因為你否定那些有意義的情緒，才會讓內在無法堅強。

有位三十多歲的女性告訴我：「知道工作不會續約後，我非常消沉。」她感到很困擾，問我：「我知道應該要趕快找到下一份工作，但總是提不起勁來，該怎麼樣才能打起精神呢？」

我問她：「妳是什麼時候知道這件事的呢？」

她告訴我：「昨天。」

我這樣回應她：「昨天？那會消沉是理所當然的啊。妳就再消沉個一、兩天看看吧！」

人類的內在，原先就被打造成面對不利的狀況或不合理的現實時，心情就會感到鬱悶。會想封閉在自己的世界當中，是因為想在不受任何人打擾的環境裡靜靜掌握現況。

在我告知她「好好消沉」後，她笑著回答我：「第一次有人這麼跟我說呢。」之後我也聽說她「大概是有好好地消沉，第二天早上我就活力十足的出門去找工作了」。

消沉的行為受到肯定後，不知為何反而打起精神；不安受到認同後，會莫名湧現一股安心感。人的內在就是會發生這種邏輯無法解釋的怪奇現象。

但這絕對沒有什麼好懷疑的，不管是消沉、不安或各種內在脆弱都有其意義，它們的意義正是為了保護你。

出現任何感受，必然有其相應的理由

發現有原因的消沉、不安、唉聲嘆氣、負面思考、消極等情緒時，最重要的就是認同「這是自然脆弱的狀態」。那麼，應該怎麼思考，才能老實認同「自然脆弱」呢？

首先，要讓自己理解「出現任何感受，必然有其相應的理由」。舉幾個極端一點的例子，若是失業、家人過世等，理所當然會嚴重消沉。

如果是任何人聽來都覺得客觀合理的原因也就罷了，但有時並非那樣的情況。舉例來說，就算只有兩到三分鐘，卻還是會因為「對方已讀不回」而湧現不安的心情。

客觀看來可能會覺得這太誇張了些，或有人會表示「不懂為何會有那種感受」，像這種難以處理的脆弱又該如何是好呢？

就算是感受到「連這麼點小事都消沉」，也請不要懷疑「會出現這種感受，必然有其相應的理由」這件事。

舉例來說，我和朋友約下午一點見面，要是我沒能在十二點半就到達約定地點，就會有些焦慮。

如果沒能提早三十分鐘到，我就會覺得非常煩躁；如果由於電車延遲等因素造成我在約定時間前五分鐘才能抵達，我就會愈發焦躁。

其實時間上是來得及的，根本不需要焦躁；而且跟朋友相約，就算稍微遲到一下下也沒什麼關係，但我就是會覺得很煩。

你很可能會想：「為了這種事就煩躁也太蠢了。」但我仍是深信不疑，這一定有相應的理由。

以我來說，自己原先就是絕對遵守約定時間之人，再加上我是個視障者，因此很可能來不及趕上電車，或不小心搭上對向列車，或因看不清楚而迷路等，這些我都經歷過數次。

為了在即使發生預料之外的事件時也不會遲到，如果能在時間充裕的情況下抵達，我就會萬分安心；若是匆忙趕到，我就會覺得非常不安。這是因為價值觀及經驗等各種理由結合在一起，才讓我有這樣的感受。

「出現任何感受，必然有其相應的理由」並不一定是客觀上所有人看來都能明白的事，但請千萬不要放棄理解，應該核對價值觀及經驗等，明白「讓我如此感受」的意義。

就算醫師或心理諮商師無法理解，或連你自己也沒有察覺，你的情緒本身依然明白那個理由。

認同會產生自然脆弱，才是正常人

我的妻子在二○一一年三月十一日，也就是發生東日本大地震那天被精神科醫師診斷出罹患憂鬱症，之後只能離職兩年。

直接原因是過勞，其實幾個月前就已經有徵兆了。她就算回到家，也總是非常消沉的樣子，根本沒好好吃飯，但是飲酒量卻增加了。

我問了好幾次：「妳真的沒事嗎？」

妻子卻只回答我：「沒問題。」

最後因為不安到連電車都無法搭乘，只能下定決心讓她離職。

很久以後，我才問出背後果然是有原因的：不安到無法去公司，讓她「發生這種事情的相應理由」。

當時妻子隸屬的部門有某個不合理的案子，任誰來做都不會順利。雖然被部門交付那樣的任務，但認真又溫婉的妻子根本無法拒絕，也無法把事情丟給別人。她應該是不斷忍受著負面心情，一邊試著隱瞞努力吧。

這讓我數度感到非常後悔：在那之前明明就已經出現了消沉、不安、食欲不振、失眠等各種徵兆為什麼我沒能更早發現這些有意義的警告呢？

就算和我的妻子陷入相同狀況，有些人可以敞開胸懷想：「畢竟是不合理的工作，做不來就算了。」但也有人無法轉換想法。

明明周圍的人都很努力，明明大家都不這麼認為，但不論是「為了這些小事」而感到難為情也好，或是再怎麼想理解卻還是無法接納的情感也好，當事人的內在必然有「之所以如此感受的相應理由」。

不需要與他人相較，也不必推測這在常態下正確與否，而是要看當事者感受到什麼。只有那是真實的。

先前我也為許多人做過心理諮商，好好聽他們敘述過後，所有人都有這種感受的相應理由。