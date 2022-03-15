海洋獵人：座頭鯨獨特的捕獵方式——氣泡陷阱

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

海面上十數個血盆大口此起彼落地張合鯨吞的畫面固然是叫人矚目驚心，但它也正顯示座頭鯨（Humpback whale） 的出色捕獵技巧。本集紀錄片以座頭鯨為主角，介紹牠們如何以特別且聰明的方法來覓食。

座頭鯨身型龐大，需要吃大量的魚蝦來存活。牠們每一年只會有半年時間進食，而剩下的半年則以儲存在體內的熱量來保持活動。這種生活方式令座頭鯨必須於進食時期找到大量的食物。座頭鯨為此發明了一種獨特的協作捕獵方式，名為氣泡陷阱（bubble trap） 或氣泡網 （bubble net）方法。

座頭鯨能協作捕獵，代表牠們的溝通能力不俗。

顧名思義，氣泡陷阱就是以氣泡來限制魚蝦的行動，讓座頭鯨更易把獵物吞下。在進行捕獵時，座頭鯨會結隊出發，在魚群蝦群的下面部署準備。時機一到，其中一頭座頭鯨會圍圈游動，並不斷以噴氣孔（blowhole）噴出氣泡。這十數條上昇的氣泡柱形成圓柱的形狀，而每條氣泡柱就好像籠子上的鐵柱一樣，把魚蝦重重圍住。最後在一頭座頭鯨一聲令下，其餘座頭鯨就會從籠子下方一擁而上。魚蝦因無法脫離籠子，只能迫著往上走。但這是堀頭路，因牠們最終游到水面便無法繼續前進。而這時牠們只能白白看著下面無數的血盆大口向著自己張開，準備把牠們鯨吞至肚內。

從水面上看，氣泡陷阱會形成一個直徑若數米至數十米的氣泡環。座頭鯨就是把獵物迫進環內。

人們在水面上通常難以直接觀察這捕獵過程。我們看到的就只是氣泡在水面上形成一圓圈狀，然後多頭座頭鯨的頭部在中間突然冒出。但科學家對此捕獵過程非常感興趣，因此嘗試用各種方法來拆解當中的奧秘。

其中科學家想明白的是——座頭鯨是如何實施這複雜的合作行為呢？因海底能見度低，研究團隊轉以水聽器（hydrophone）來收集座頭鯨捕獵過程中發出的種種聲響。他們發現整個過程中，通常有一頭座頭鯨會發出大聲、具音調且重覆的呼聲。這呼叫聲就是行動指令，讓座頭鯨準備衝刺。呼叫聲停下一刻，座頭鯨群就會一同奮力而上，在氣泡圈中追捕獵物。由此我們可見座頭鯨的溝通能力是非常不俗的。

座頭鯨捕獵時會整群衝上水面，畫面非常震撼。

此外，在這獨特的呼叫聲以外。其他座頭鯨也會發出低吟。這些低吟或許是進行捕獵時的實時通訊方法，讓座頭鯨之間能更細緻地協調行動。此外，這些低吟也同時影響著魚群。魚鰾是魚身上的個充氣器官，它脹起來就像個鼓一樣，能感受周遭的聲音震動。但當座頭鯨群在牠們身邊不斷發出響亮的低吟時，這反而令魚群因驚慌而亂竄，從而直接走進陷阱裡頭喪命。

海底能見度低，研究員以水聽器來「聽」座頭鯨的行動。

除了使用水聽器，研究團隊也善用無人機從上空拍攝捕獵的畫面。這有助他們知道各頭座頭鯨於捕獵中的角色。他們發現座頭鯨各自有著特定的任務。然而有時他們也會掉換角色，讓負責噴氣泡的隊員也有進食的機會。

為了一窺座頭鯨捕獵過程，研究員不惜冒生命危險潛水拍攝影像。

紀錄片中還有談到座頭鯨跟殺人鯨共同捕食的情況。座頭鯨能進行這些複雜的社交溝通行為，可見牠們的智慧寶在是不容小覷。

座頭鯨有時會跟虎鯨一同覓食。但有趣的是，座頭鯨也不時從虎鯨口中救出獵物。

座頭鯨能協作捕獵，代表牠們的溝通能力不俗。

〔《海洋獵人》（一），港台電視31，2022年3月15日晚上十時播出）〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex