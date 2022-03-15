303大停電案外案：工總秘書長6大聲明反擊王文淵指控不實，直指台灣能源問題已病入膏育

台灣工業總會因為303停電衍生案外案，台塑企業總裁王文淵今（14日）震撼宣布，即日起辭去全國工業總會理事長一職，他強調工總秘書長蔡練生，多次違反指示自行發布「缺電新聞稿」；蔡練生則發布6大聲明反擊，強調王文淵指控不實，直指台灣能源問題已病入膏育。

為什麼台灣能源問題，工總看法對社會有高度影響力

1947年，國民政府公布「工業會法」後，全國各地原本屬於社團性質的工業協會，依法改組為法人性質的工業團體。後年，相關部會邀各地工業協會負責人座談，會中決議設立「全國工業總會」。

早期，工業會法時期具有濃厚中國色彩，例如首任總會會長陶桂林，祖籍江蘇啓東人，先後在上海、南京兩地營造業同業公會理事長，後來到台灣繼續經營建築業。

一直到了1975年，才由出生於日治台灣出生的林挺生（大同公司創辦人），出任工總理事長，隨後再交棒知名台籍企業家辜振甫、太子資訊董事長許勝發。

陸續，工總理事長由統一企業創辦人暨董事長高清愿、和桐化學創辦人陳武雄，金仁寶集團第2代繼承人許勝雄，到至今台塑企業現任總裁王文淵。

隨著工總組織架構變化，由單純的建設製造協會，會員組織變成橫跨食品、紡織、化學皮膠、機電、金屬、一般工業、建材、營建工程、特區工業等9大核心會員組織，影響力台灣極其深遠。

除了工總以外，台灣還有全國商業總會（商總）、工商協進會、全國中小企業總會、工業協進會、工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）、外貿協會，等8大工商團體。

8大工商團體多半有官方色彩，產業多有橫跨交叉。不過，其中外貿協會、商總，和傳統工業區隔較遠，委員會組織也相當不同，例如商總除了納入金融財稅、國際經貿、人力資源、醫療保健、AI數位應用，還關切兩岸經貿發展。

工總爆內鬨，秘書長蔡練生：能源問題已病入膏育

事實上，早在2019年以工總為首的7大工商團體齊聲示警，那些年工商團體感受不到政府和工商界溝通的溫度，部會間協調也不足，使政策搖擺，讓工商團體無所適從。他們當時強調，台商回流、產業升級後，要從重新規劃北中南3個電網，由各區電網負責轄區內民生及產業電力的供應。

《關鍵評論網》實際詢問參與工總的業內人士表示，多年來，工總代表台灣資方的立場，常在勞工及能源議題中，扮演極為關鍵的角色，而眾多會務要職也多與政府關係密切，甚至曾有政黨立委身份參與其中，也因此特殊組織科層結構，鮮少有組織內衝突事件躍上版面。

未料，直至今日，工總因為能源問題，引爆內鬨。昨（14）日工總理事長王文淵震撼宣布，辭去全國工業總會理事長一職，他強調無法節制工總秘書長蔡練生擅自發布「303停電新聞稿」，才不如歸去。

外界直指，王文淵和工總秘書長蔡練生對303停電看法不同調，又扯出2人行事作風不同，矛盾心結。隨後蔡練生也發出6點聲明回應外界（關鍵評論整理）：

一、工總要為積極產業代言，且扮演產業與政府溝通橋樑角色，而在工總已連續16年獲內政部評鑑為特優團體，工作表現相信自有公評。

二、本案之原委是，今（2022）年1月12日，向王理事長報告有關碳中和的民調結果，王文淵表示能源結構若不調整，難達成2050碳中和目標。台灣隨時有缺電危機，建議由工總邀集學者專家討論共謀對策，硏提具體建議供政府參考，王文淵對此表示贊同。

三、3/3全國大停電造成產業及民生重大損失，輿論嘩然。蔡練生接到業界電話不斷，質疑工總沒有向政府提供建言。蔡練生當日向王文淵報告，要主動發布缺電新聞稿，引爆雙方爭議。

根據蔡練生LINE截圖顯示，王文淵稱：「有用嗎！我們知道台灣電力本就不夠，我們麥察的IPP 也被台電拉倒而跳電」、「你們去談（政府）吧，多說沒用」。又問及「這次大停電雖然有設備異常，但發生大停電另有原因，你們要討論什麼？」蔡練生告誡能源結構太脆弱等⋯。

四、工總長期以來，和政府攜手共同解決產業發展問題，並未站在政府的對立面，設若工總處處噤聲，將失去工業國體法所付與的任務及使命和存在的意義，有違產業界對工總的期盼。

五、0303大停電而言，全台屢傳停電的消息，蔡練生強調「能源問題實已病入膏育」，亟待根本處理，社會正面看待工總提出6個月能源改善計畫。另外，他也難接受王文淵所稱停電僅是人為疏失。

六、蔡練生說，16年來皆遵從工總組織規程付與的任務綜理會務，自認尚無隕越。本人並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控，這是對人格尊嚴的傷害。

針對本此303大停電案外案，政府介入或工會內鬥傳聞滿天飛。知情人士向《自由時報》透露，據了解今（15）日早上，已遞交辭職書，除請辭理事長職務外，連常務理事、理事等，總計3項職位也一併請辭，辭意堅決。

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核稿編輯：翁世航