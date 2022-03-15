香港晚報：醫管局承諾為內地醫護治療問題負最終責任

1）內地醫護獲委名譽僱員

香港今日（15日）新增27,765宗新冠肺炎確診個案，包括15,809宗快測有效呈報個案。死亡人數新增294人，死亡率升至0.58%。

首批內地醫護昨日（14日）到港，醫管局表示會委任內地援港醫護為醫管局名譽僱員，身份等同醫管局醫護。局方又指，現時醫管局有關保險對病人的保障條款，在內地醫護協作下仍適用，並稱局方會就治療上問題負「最終責任」。

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示按其理解，在首批75名內地醫護中，醫生和護士各佔一半；內地醫護將負責照顧病人，香港醫護則負責用藥及批准出院的決定。不過，他坦言現階段未掌握更多資訊。

凌霄志表示，雖然這批醫護來自廣東，但醫療及日常生活用語和港人有所不同，憂慮會有斷症及詢問病歷的困難。他亦認為，在免除相關人員專業註冊的情況下，一旦發生醫療事故，醫委會將無法舉行紀律聆訊和除牌，更會因相關人士離港而無法咎責。

此外，《獨媒》報導亞博館臨床管理系統已改為中文顯示，惟凌霄志透露香港醫護仍需以英文輸入出院文件，傳至醫管局聯網。

2）港股收市連續2日跌過千點

恆生指數繼昨跌過千點後，今日再跌1,116點，收市報18,415點，為2012年6月以來新低點。

恆指藍籌股除農夫山泉及安踏體育外全線下挫，更有超過10隻成份股跌逾10%。

《信報》分析指港股跌勢除受疫情影響，還受累於摩根大通下調28隻中概科網股評級；另《彭博》分析指與騰訊、阿里巴巴近月市值猛跌有關。

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3）私家醫院撥千病床收公院非新冠病人

香港私家醫院聯會宣布，13間私家醫院將撥1千張病床及相應人手，主要用作接收公立醫院院非新冠病人，佔全港私家醫院病床數2成。

聯會表示，該安排需調動3成以上仍能上班的員工。會方指，各醫院因員工染疫或隔離，已欠缺3至4成人手，實際運作的病床數量僅爲6成左右；需要等待目前的住院病人出院，和減低非緊急病人入院，才可騰出足夠人手和病床達到目標。

會方促請受影響的醫生和病人體諒該安排屬臨時措施，目標為幫助整體醫療系統度過疫情最難時刻。

聯會強調，私家醫院至今已診治超過5,000多名門診新冠病人，幾間私家醫院亦曾動用數量有限的負壓病房，診治未能轉送公院的住院新冠病人。

早前，《香港01》引消息指主管港澳事務的國務院副總理韓正，於全國兩會中表示公私營醫療機構都要治病救人。特首林鄭月娥本月初曾向私家醫院請求借出一半病床，惟對方明言人手短缺，難以滿足要求。

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4）港媒消息指週四圍封沙灘

多間港媒引消息報導，康文署將在星期四（17號）再收緊社交距離措施。消息指，屆時會圍封沙灘，不允許市民進入，並稱該措施與不同港媒海灘的報導有關。

《獨媒》向康文署查詢有關安排，署方只回覆指如有新防疫安排，會適時公布。

近日內地網民在微博熱論，在深圳封城並全面停堂食之際，香港疫情不下沙灘卻人潮洶湧；《環球時報》前總編胡錫進更指「香港牽連了深圳」的疫情。

昨林鄭月娥稱，現時社交措施為2年多來最嚴格，目前未考慮再收緊社交限制，又指推行措施時會考慮社會及市民接受程度，不會貿然推出。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin