本土社團呼籲候選人簽署「不投降承諾書」：國民黨1人響應，民眾黨掛0

本土社團9月時聯合發起、呼籲九合一各公職候選人簽署捍衛台灣的「不投降承諾書」，今天（2日）召開記者會公布近兩個月來的進度，指出共有143位候選人表態，黨籍以民進黨、台灣基進黨和時代力量佔多數，國民黨只有一位縣議員候選人簽署，民眾黨掛零。

中國國家主席習近平在二十大中重申，不排除使用武力統一台灣，適逢我國1126九合一大選，抗中保台議題再成為焦點。本土社團9月初起，呼籲各公職候選人簽下「不投降承諾書」，近兩個月來、共有143位表態，當中包含2位現任直轄市長陳其邁與黃偉哲。

民進黨、台灣基進積極表態，民眾黨全台掛0

根據統計數據，目前各縣市長候選人共14人簽署；包括台澎黨的台北市長候選人黃聖峰、民進黨籍的新北市長候選人林佳龍、脫黨參選的桃園市長候選人鄭寶清、民進黨台中市長候選人蔡其昌、民進黨台南市長候選人黃偉哲、無黨籍台南市長候選人許忠信、民進黨高雄市長候選人陳其邁。

非六都則有時代力量的苗栗縣長候選人宋國鼎、民進黨的雲林縣長候選人劉建國、民進黨基隆市長候選人蔡適應、民進黨屏東縣長候選人周春米、時代力量屏東縣長候選人詹智鈞、民進黨首位連江縣長候選人李問、民進黨嘉義市長候選人李俊俋。

全台議員候選人則有125位簽署，黨籍以民進黨、時代力量、台灣基進黨佔多數，不分六都與非六都，台灣基進參選24人全部簽署；政黨派系，民進黨湧言會參選26位議員全部簽署。國民黨在全台灣只有1位屏東縣議員，願意表態保台，民眾黨掛零。

值得注意的是，此次成立政黨參選的「小民參政歐巴桑聯盟」也有多位候選人簽署。另外追求連任的無黨籍林亮君、黃郁芬、林穎孟、吳崢等人皆簽署回傳連署書。社民黨唯一參選人苗博雅也有簽署。

六都議員總共87人簽署，台中市簽署人數22人最多，桃園市5人最少。非六都縣市議員候選人當中，共有38人簽署，其中基隆市占了14位，為全台之冠。不過非六都縣市議員參選人的比例仍低，嘉義縣、花蓮、澎湖、金門、馬祖都掛零。

台灣教授協會副會長陳俐甫說，「我們非常感動是說，也有一個國民黨的屏東縣議員王啟敏簽署了，他比他的主席，比他的縣市長候選人都還要勇敢，不簽的人裡面一定有很多是投機的「西瓜派」的這種候選人，這個不投降承諾書，就是對台灣人民的宣示。」

陳俐甫解釋，對於簽署不投降承諾書一事，蔣萬安曾斥為「白癡」、吳斯懷也批評「無聊」，兩人都試圖化解台灣人的抵抗意志，但同黨議員王啟敏卻願意簽署，他的表態很值得大家鼓勵。

至於其他里長候選人和市民代表的簽署狀況，陳俐甫說明，里長候選人有3位簽署，第一時間簽署的是台北市信義區長春里候選人潘厚勳，而高雄市鹽埕區府北里候選人葉傑成、基隆市安樂區七賢里候選人王君安也願意簽署。還有民進黨籍澎湖縣馬公市謝佑康，是外島唯一簽署的民意代表。

台灣新政協會執行長張宇韶表示，像蔣萬安受訪時說，這個不投降承諾書很白癡，柯文哲面對議員的質詢要求簽，他非常不客氣不禮貌，簽署不投降承諾書，根本就是政治的照妖鏡。他認為，如果首都市長，不是像基輔市長堅持奮戰，遇到危機的時候「開門投降」，「台灣就完蛋了。」

本土社團指出，在選戰倒數一個月之際，將每周公布「不投降承諾書」的簽署進度，讓選民在投票前參考、檢驗候選人們是否有捍衛台灣的決心。

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核稿編輯：翁世航