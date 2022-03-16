俄羅斯國營電視台女記者闖入新聞直播室，高舉標語稱「俄羅斯人反對戰爭」

一名俄羅斯國營電視台的記者於週一（14日）闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語站在主播後方，高喊譴責烏克蘭戰爭的口號。這名記者叫做Marina Ovsyannikova，她原來一直替俄羅斯國營電視台工作，過著優渥舒適的生活。為何她不惜冒著長年監禁的危險，公開在自己工作的媒體反戰？

俄羅斯入侵烏克蘭第19日，俄羅斯國營電視台《 第一頻道》（ Channel One ）主播正在播報與烏克蘭有關的新聞，身後突然出現一名手持海報的女子，海報上用英語和俄語寫著強烈的訊息：

不要戰爭。停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對你撒謊。俄羅斯人反對戰爭。

這名女子同時用俄語大喊「停止戰爭」等幾句話，主播 試圖提高音量蓋過她的聲音，然後鏡頭匆忙切換到醫院的新聞畫面。

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia's state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y — Reuters (@Reuters) March 15, 2022

這名抗議女子是誰？

這名在國家電視台上抗議的女子是《 第一頻道》 的員工Marina Ovsyannikova。她是記者、編輯，目前受僱於《 第一頻道》 的製作人。

在臉書的自我介紹欄上，Marina說她的興趣包括了健身、游泳，也喜歡黃金獵犬。

她也在臉書上貼出自己到處旅行的照片，看得出過著舒適的生活。

《衛報》聯繫到Marina的朋友，和每個為俄羅斯當局工作的人一樣，她很擔心這個體制、擔心她一手建立起來的生活，「直到昨晚」。

朋友表示，自戰爭開始以來，Marina一直對俄羅斯的行為深表不安。

根據Marina做出抗議行動前預錄的影片，她提到自己的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她說自己為過去幾年替俄羅斯當局做宣傳 工作感到羞恥：

在烏克蘭發生的事情是犯罪。俄羅斯是一個侵略的國家，這次侵略的責任只在於一個人的良心。那個人就是弗拉基米爾．普亭。 我父親是烏克蘭人，我母親是俄羅斯人，他們從來都不是敵人。我戴的這條項鍊，象徵著俄羅斯必須立即結束這場自相殘殺的戰爭，我們如兄弟般的人民仍然能夠和解。 很不幸的是，過去幾年我一直在為 《 第一頻道》 工作，做克里姆林宮的政治宣傳，我為此感到非常羞恥。為我能從電視螢幕上播放謊言而感到羞恥。為我任俄羅斯人失去活力感到羞恥。

Marina提到2014年，當俄羅斯兼併克里米亞時，他們保持沈默；當 克里姆林宮毒害反對派領袖納瓦尼（ Alexei Navalny），他們也沒有抗議。

Photo credit: AP / 達志影像 俄羅斯反對領袖納瓦尼在2020年遭毒害，在德國治癒後於2021年返國，目前仍在獄中。

我們只是默默地看著這個不人道的政權運作。現在全世界都與我們為敵。未來10幾世代的人，也不會洗去這場自相殘殺戰爭的污點。我們俄羅斯人是有思想和聰明的人，我們有能力阻止這一切的瘋狂。去抗議，不要害怕任何事情。他們不能囚禁我們所有人。

Marina在電視台宣傳反戰的影片在社群上廣為流傳，她個人臉書頁面也湧進超過4.7萬的人留言，許多人稱讚她的行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也看到了她的影片。他說：「我感謝那些不停想要傳達真相的俄羅斯人。」「 那些與假訊息奮戰、 並向他們的朋友和親人說出真相、真實事實的人。」「親自向帶著一張反戰海報進入 《 第一頻道》 導播室的女人。」

俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）也在推特上轉推了Marina Ovsyannikova抗議的影片，發文說「那女孩很酷」。

聯合國人權辦公室發言人 沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani） 稱讚她是「非常勇敢的記者」，聯合國也 敦促俄羅斯當局，「確保她不會因行使言論自由權而面臨任何報復。」

Marina Ovsyannikova的朋友表示，之前看不起她為《 第一頻道》 工作，「一個誠實的人怎麼能在《 第一頻道》 工作說謊呢？」但這名朋友表示， 看到她出現在電視台抗議後，他們既為她感到自豪，也為她感到恐懼。「 當我在螢幕上看到她時，我哭了。 我意識到她的生活將不再一樣了。 」

克里姆林宮發言人週二（15日）表示，Marina Ovsyannikova打斷新聞播報並公開譴責烏克蘭戰爭的行為是「流氓行為」，並稱第《 第一頻道》 和其他人應該「好好追查此事」。

Marina現在在哪？

在失聯數十小時後，Marina Ovsyannikova於週二（15日）在律師的陪伴下，現身於莫斯科奧斯坦金諾法院。

她說她被審問了14個小時，已經2天沒睡覺，被拘留期間也不得與律師或家人朋友連絡。Marina因「未經授權組織公開活動」遭罰款3萬盧布（280美元），目前仍不清楚她是否會因在電視上的抗議而面臨其他指控

在此之前 俄羅斯國家新聞機構塔斯社指出， Marina Ovsyannikova可能會被控「公開詆毀俄羅斯武裝部隊」的罪名，最高是15年的監禁。

俄羅斯官方媒體員工首次公開批評烏克蘭戰爭

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯各地爆發了反對戰爭的抗議活動，但遭到當局嚴厲鎮壓， 根據獨立抗議監測組織OVD-Info統計， 有1.5萬人因抗議戰爭被捕。

俄羅斯幾間獨立媒體已被迫停止播報新聞，許多社交媒體網站也被封鎖，限制了俄羅斯境內人們可獲得的新聞來源的數量和多樣性。俄羅斯當局也在入侵烏克蘭8天後通過立法，公開詆毀俄羅斯軍隊的行爲是非法，並禁止傳播假新聞或關於俄羅斯武裝部隊的假消息。

對於數百萬俄羅斯人來說，國家電視台是他們唯一的新聞來源，它們播報的主旋律是，俄羅斯被迫在烏克蘭採取行動，以減少烏克蘭的武裝力量、去除納粹勢力、同時也保護在烏克蘭的俄羅斯人免於「種族滅絕」。

也因此昨日發生的 這起抗議事件是極不尋常的安全漏洞。《 第一頻道》 是高度受控的國營媒體，全國有數百萬人收看，特別是老一輩的俄羅斯人。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元