俄羅斯國營電視台女記者闖入新聞直播室，高舉標語稱「俄羅斯人反對戰爭」
我們想讓你知道的是
Marina Ovsyannikova的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她說自己為過去幾年替俄羅斯當局做宣傳工作感到羞恥。
一名俄羅斯國營電視台的記者於週一（14日）闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語站在主播後方，高喊譴責烏克蘭戰爭的口號。這名記者叫做Marina Ovsyannikova，她原來一直替俄羅斯國營電視台工作，過著優渥舒適的生活。為何她不惜冒著長年監禁的危險，公開在自己工作的媒體反戰？
俄羅斯入侵烏克蘭第19日，俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel One）主播正在播報與烏克蘭有關的新聞，身後突然出現一名手持海報的女子，海報上用英語和俄語寫著強烈的訊息：
不要戰爭。停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對你撒謊。俄羅斯人反對戰爭。
這名女子同時用俄語大喊「停止戰爭」等幾句話，主播試圖提高音量蓋過她的聲音，然後鏡頭匆忙切換到醫院的新聞畫面。
這名抗議女子是誰？
這名在國家電視台上抗議的女子是《第一頻道》的員工Marina Ovsyannikova。她是記者、編輯，目前受僱於《第一頻道》的製作人。
在臉書的自我介紹欄上，Marina說她的興趣包括了健身、游泳，也喜歡黃金獵犬。
她也在臉書上貼出自己到處旅行的照片，看得出過著舒適的生活。
《衛報》聯繫到Marina的朋友，和每個為俄羅斯當局工作的人一樣，她很擔心這個體制、擔心她一手建立起來的生活，「直到昨晚」。
朋友表示，自戰爭開始以來，Marina一直對俄羅斯的行為深表不安。
根據Marina做出抗議行動前預錄的影片，她提到自己的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她說自己為過去幾年替俄羅斯當局做宣傳工作感到羞恥：
在烏克蘭發生的事情是犯罪。俄羅斯是一個侵略的國家，這次侵略的責任只在於一個人的良心。那個人就是弗拉基米爾．普亭。
我父親是烏克蘭人，我母親是俄羅斯人，他們從來都不是敵人。我戴的這條項鍊，象徵著俄羅斯必須立即結束這場自相殘殺的戰爭，我們如兄弟般的人民仍然能夠和解。
很不幸的是，過去幾年我一直在為《第一頻道》工作，做克里姆林宮的政治宣傳，我為此感到非常羞恥。為我能從電視螢幕上播放謊言而感到羞恥。為我任俄羅斯人失去活力感到羞恥。
Marina提到2014年，當俄羅斯兼併克里米亞時，他們保持沈默；當克里姆林宮毒害反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），他們也沒有抗議。
我們只是默默地看著這個不人道的政權運作。現在全世界都與我們為敵。未來10幾世代的人，也不會洗去這場自相殘殺戰爭的污點。我們俄羅斯人是有思想和聰明的人，我們有能力阻止這一切的瘋狂。去抗議，不要害怕任何事情。他們不能囚禁我們所有人。
Marina在電視台宣傳反戰的影片在社群上廣為流傳，她個人臉書頁面也湧進超過4.7萬的人留言，許多人稱讚她的行動。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也看到了她的影片。他說：「我感謝那些不停想要傳達真相的俄羅斯人。」「那些與假訊息奮戰、並向他們的朋友和親人說出真相、真實事實的人。」「親自向帶著一張反戰海報進入《第一頻道》導播室的女人。」
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）也在推特上轉推了Marina Ovsyannikova抗議的影片，發文說「那女孩很酷」。
聯合國人權辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）稱讚她是「非常勇敢的記者」，聯合國也敦促俄羅斯當局，「確保她不會因行使言論自由權而面臨任何報復。」
Marina Ovsyannikova的朋友表示，之前看不起她為《第一頻道》工作，「一個誠實的人怎麼能在《第一頻道》工作說謊呢？」但這名朋友表示，看到她出現在電視台抗議後，他們既為她感到自豪，也為她感到恐懼。「當我在螢幕上看到她時，我哭了。我意識到她的生活將不再一樣了。」
克里姆林宮發言人週二（15日）表示，Marina Ovsyannikova打斷新聞播報並公開譴責烏克蘭戰爭的行為是「流氓行為」，並稱第《第一頻道》和其他人應該「好好追查此事」。
Marina現在在哪？
在失聯數十小時後，Marina Ovsyannikova於週二（15日）在律師的陪伴下，現身於莫斯科奧斯坦金諾法院。
她說她被審問了14個小時，已經2天沒睡覺，被拘留期間也不得與律師或家人朋友連絡。Marina因「未經授權組織公開活動」遭罰款3萬盧布（280美元），目前仍不清楚她是否會因在電視上的抗議而面臨其他指控
在此之前俄羅斯國家新聞機構塔斯社指出，Marina Ovsyannikova可能會被控「公開詆毀俄羅斯武裝部隊」的罪名，最高是15年的監禁。
俄羅斯官方媒體員工首次公開批評烏克蘭戰爭
自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯各地爆發了反對戰爭的抗議活動，但遭到當局嚴厲鎮壓，根據獨立抗議監測組織OVD-Info統計，有1.5萬人因抗議戰爭被捕。
俄羅斯幾間獨立媒體已被迫停止播報新聞，許多社交媒體網站也被封鎖，限制了俄羅斯境內人們可獲得的新聞來源的數量和多樣性。俄羅斯當局也在入侵烏克蘭8天後通過立法，公開詆毀俄羅斯軍隊的行爲是非法，並禁止傳播假新聞或關於俄羅斯武裝部隊的假消息。
對於數百萬俄羅斯人來說，國家電視台是他們唯一的新聞來源，它們播報的主旋律是，俄羅斯被迫在烏克蘭採取行動，以減少烏克蘭的武裝力量、去除納粹勢力、同時也保護在烏克蘭的俄羅斯人免於「種族滅絕」。
也因此昨日發生的這起抗議事件是極不尋常的安全漏洞。《第一頻道》是高度受控的國營媒體，全國有數百萬人收看，特別是老一輩的俄羅斯人。
新聞來源
- ‘Her anger had been building’: Russian TV protester told friend of plan（The Guardian）
- Marina Ovsyannikova: Search for journalist who protested war on Russian TV（BBC）
- Anti-war protester in studio disrupts live Russian state TV news（Reuters）
- Kremlin calls anti-war protest on state TV 'hooliganism'（Reuters）
- Protester interrupts Russian TV news with anti-war poster（AFP）
- Marina Ovsyannikova: who is Russian journalist who crashed live TV to protest against Putin - what happened（National World）
延伸閱讀
- 女兒問「為什麼有那麼多俄羅斯人來」，烏克蘭女記者眼中自由的代價是什麼？
- 強化民心兼國際宣傳，Podcast正於「烏俄戰爭」中發揮前所未有的影響力
- 《凜冬烈火》、《時代革命》與《街頭》，三部紀錄片分別代表烏克蘭、香港與台灣的帝國邊陲困境
- 外媒點出歐美情報指普亭可能健康有問題，有學者投書《衛報》認為此說法貶低真正有心理健康問題的人
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元