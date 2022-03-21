沒有考試壓力的國文課：《藍色大門》的青春愛情，如何讓新課綱的高三生激起火花？

文：黃健綸

當國文老師這麼多年，第一次感受到在沒有考試壓力的情況下，上國文課是一件多麼美好的事。

前三週上完第一單元「當我們談論愛情」，看著學生上課時而熱烈討論，時而眼睛閃閃發亮的看著你的情景，讀著他們寫下來的隻字片語，我看見了那種單純有興趣學習的喜悅。課後，有一些同學跑來跟我說：「老師，上這個課很值得。」當下，我鬆了一口氣，而這也讓我思考與嘗試國語文領域教學的更多可能性。

說在前面：高三下的國文課是「國文課」？

新課綱第一屆走到高三下，先撇開大學升學不談，在這個階段，學生有大量的選修課，很多課程的學習也都不是針對升學考試而設計，而在此當中我發現，不管是綁班的必選，還是跑班的選修，都可以看到修課學生的選擇動機與學習興趣。

專題閱讀研究，在我們學校是綁班的兩學分高三下選修課，看起來似乎就是兩堂高三下，由國文老師上的國文課，但我認為每一門選修都有它的意義，也應該好好規劃與設計。

因此，我一樣第一堂課就把這門課的課程規劃、評分方式跟課堂要求都先跟學生說明，並與之討論。而專題閱讀研究這門課我規畫的第一個單元就是「當我們談論愛情」。

為什麼談愛情？

「老師，你知道嗎，跟你說，那個誰跟誰……（以下省略N字）」

「老師，我最近過得不錯喔，因為……（以下省略N字）」

青春時候，對愛情有憧憬，想要探索是一件生理、心理發展過程中相當正常的事，在過去的教育環境，我們總是認為學生不應該談戀愛要好好念書，記得我國中的時候，老師還會透過各種安全檢查名目，查扣許多「愛情的證據」，並把談戀愛視為萬惡不赦的事，現在回想，這樣做不只無法解決學生「想談戀愛」的悸動，更有可能因為壓抑與傷害，對他們產生心理的不良影響。

於是，我就在想，學生每天可以接受到關於愛情的訊息相當多元，偶爾心中也會出現愛的憧憬，如果有機會跟學生「談愛情」，應該怎麼談？可以談些什麼？又想（或應該）傳達什麼樣的價值？

然而，愛情是很個人的事，每個人都有自己的價值理念，也有自己的想法，因此，「愛情沒有對錯，只有適不適合」這個思考點，是我在備課時特別提醒自己的。那既然沒有對錯，這樣的課程可以提供什麼？

我想，或許在課堂上可以提供的是，學生能透過不同的文本， 讓他們看見愛情的不同向度，引發思索與探問，進而結合他們目前的想法及經驗，聽聽自己內在的聲音，並慢慢建構個人的價值。

或許很多學生會說他沒有經驗，但我上課時也跟他們說，就是因為沒有經驗，我可以從這些材料，先試圖去理解，或是在自己心裡先有一個想像，當有一天自己必須要面對實實在在的情感關係時，你要如何去思索在這段關係中的自己。

用什麼材料談愛情？

文本就像一個濾鏡，對已經有戀愛經驗的學生來說，或許可以對自己曾經的愛情有所反省，對沒有經驗的學生而言，也可以藉由閱讀與討論，開啟更多情感的同理與關係的思索。

這個單元為期三週，共六節課，我選了三個主要的文本來貫串，分別是易智言導演的電影《藍色大門》、柯裕棻的〈熱包子〉及簡媜的〈我為你灑下月光〉。

《藍色大門》雖然是20年前的電影，但他細膩深刻的描述青春時期少男少女心理的迷惘，好像有感覺又不確定是什麼感覺的似是而非情緒，自己會做出什麼也都難以控制的衝動，有時，更常常不確定這種感覺到底是不是「愛」。這部電影提供了一個切面，試著引發學生思索與探問：到底什麼感覺才是愛情？

〈熱包子〉則從作者的視角，看見了一對剛出社會的情侶，在包子店前曖昧對話的情景。剛出社會這個時間點，似乎沒有青少年那麼迷惘及青澀，但在從校園到社會，開始遇到更多問題時，面對愛情，也許會有另一層次的思索及體會。

〈我為你灑下月光〉則是用溫柔的筆觸，時而感性、時而理性的道出中年以後，重逢舊情人的心境，兩人回憶起過往似乎仍有些情緒，但或許這種遺憾，是人生中必然的經歷，而最後「我要你一生，平平安安」更是在一段關係中，最高層次的祝福與祈願。透過這篇文章，或許希望學生看見的是，當一段關係結束以後，隨著時間走過，能夠把當下的因愛而生的痛與恨，逐漸轉化成向對方的祈願與祝福，如此，自己的內心也或許會更加圓滿。

除了這三個文本外，課堂上還會透過其他的現代詩、流行歌曲，引導學生觀察愛情的不同階段，進而結合自身經驗，帶出自我的價值建構。

Photo Credit: 吉光電影

如何與學生談論愛情？

為了提供學生不同的學習刺激，讓學生能夠有層次的逐步探討與理解，因此除了文本的閱讀外，也規劃相關訪談活動及書寫活動，讓學生除了「輸入」外，還可以透過「交流」，並將自己的疑問、思索的問題、對愛情的觀點透過書寫來「輸出」。

因此以下就針對「從文本的切面看見」、「聽聽同學怎麼說」、「看見愛情的不同階段」及「談論愛情的重要價值思索」四個面向，記下與學生談論愛情的課堂風景。

從文本的切面看見

會選這三個文本給學生讀的目的在於三個文本呈現的是不同階段、不同視角、不同年齡層面對愛情的經驗及思索，《藍色大門》描述的16、17歲面對愛情的迷惘及悸動，〈熱包子〉是剛出社會階段的那種愛的追求，〈我為你灑下月光〉則是當你走到中年後，你如何去面對過去深愛的人。

《藍色大門》的關係思索

引導學生閱讀的設計上，在看《藍色大門》時，我設計了三個問題，分別為「在觀看藍色大門時，請記下讓你印象深刻的幾個片段或畫面。（至少三個）」、「影片中讓你印象最深刻的一句話是？為什麼？」及「在觀看這部電影時，你心裡對於｢青春」、「愛情」有沒有什麼疑問或疑惑？可以試著提出一些當下在思考的問題。（至少5個問題）」