台灣未來10年的人口健康趨勢，必須及早因應老化、數位化，以及就業關係脆弱化

文：鄭雅文

世事瞬息萬變，歷史的發展像是驚濤駭浪之中前行的船舶，要預測未來10年的人口健康發展並非易事。試問，誰料得到在2019年年底竟然爆發一場席捲全球的COVID－19世紀大疫，在短短兩年已奪走全球近6百萬人口。誰又能預測病毒的變異演化，即使在現在仍難以捉摸。不過除了重大傳染病，許多人口健康問題的發展其實有其前因後果，仍可從過去與現在的發展看見未來。

展望2032年，有幾個顯著影響人口健康的趨勢值得關注，包括老化、數位化，以及就業關係的脆弱化。這些趨勢都牽涉勞動與職場安全健康，也都與整體族群的健康不平等息息相關，有必要即早因應。

Photo Credit: 中央社

老化：長照體系的發展與勞動者保護

「總生育率」反映的是女性在其一生中預期生育的總子女數，一般而言必須維持在2.1，才能維持人口結構的恆定。台灣在1950－1960年間，總生育率年年高於6，但在1956年達到高峰後便一路急降，至1984年跌破2.1，至2020年更降至0.99，創下歷史新低。

最近10年來，台灣一直是全球數一數二的低生育率國家，少子女化現象嚴重，而由於1950－60年代出生的世代人數眾多，這個世代的人在10年後將邁入72到82歲。相較於生育率原本就偏低的國家如德國、日本等國，台灣的人口老化速度快速，到2032年，全國將有一半以上的人口都將超過50歲。

高齡化社會，勢必伴隨著退化性疾病與長期失能的快速增加，包括癌症、心腦血管疾病、失智等好發於老年人的慢性疾病，不但對既有的醫療與照顧體系帶來龐大負荷，也將衝擊家庭，尤其是照顧功能日益薄弱的脆弱家庭。目前已在日本與南韓出現的老人貧窮、獨居，甚至孤獨死等現象，可能也會是台灣社會的重要問題。

回應人口老化趨勢，建立健全的長期照顧體系乃是當務之急。我國自《長照服務法》在2015年立法通過並於2017年施行以來，長照體系在服務對象、服務範圍、人員訓練與服務提供等諸多面向均有許多進展。然而，照顧服務員的勞動條件與薪資福利不佳，以女性佔多數的照服員的勞動價值仍未被社會大眾尊重，導致人員流失率居高不下。

根據職安連線的整理，照服員的工作內容相當龐雜，在高體力勞動過程中很容易出現肌肉骨骼傷害與其他職業傷病；照顧工作也常有情緒負荷，容易遭受病患或家屬的不合理對待而產生身心壓力疾病；在疫情期間，照服員更承受了失業、染疫風險與社會汙名。

這些問題理應都能被預防。不論是透過輔具設備的提供、人員的培訓、立法規範或是財源籌措，均需要積極的社會行動與政策作為。社會大眾也必須更重視勞動者的勞動權益，才能讓長照體系永續經營。

國人偏好聘用外籍看護工，一直是本國籍居服員勞動條件難以提昇的原因之一。過去10年間，台灣的社福外勞人數穩定上升，至今已達23.5萬人。勞動部日前宣布將研議修法，讓具一定技術能力且在台工作達一定年資的外勞，得以申請永久居留並能攜眷來台。

從人權角度來看，以移民方式接納外勞，確實較能保障勞動者權益。不過移民政策一旦開放，勢必大幅改變長照體系的勞動生態。如何保障外勞、移民勞工與本國籍勞工權益，確保平等待遇，將是重要的政策議題。

Photo Credit: 中央社

數位化：數位資本主義下的優勝劣敗與社會不平等

另一個重要趨勢是數位革命。台灣的資訊通訊科技發達，網路涵蓋率高，產業自動化程度相當進步，人工智慧（artificial intelligence，AI）、機器學習（machine learning）與演算法（algorithm）等新興科技不斷推陳出新。

自COVID－19疫情爆發以來，職場的數位轉型更加快速。在許多國家，遠距工作（telework）、平臺工作（platform work）、虛擬辦公室（virtual office）、線上會議等工作模式大幅成長，未來即使疫情趨緩，也將成為主要工作模式。

在醫療與照顧場域，遠距醫療（telemedicine）、行動監測、遠距照顧等技術在不少先進國家被廣泛應用，台灣雖有法規限制，但未來很可能在趨勢之下逐漸放寬。可想見的是，醫療、生物技術與資訊科技的結盟，將成為下個10年產業發展的重要驅力。

全球性的數位革命為產業創造龐大商機，帶來許多就業機會，也為人們的生活帶來許多便利。然而數位革命伴隨的負面影響已然浮現，包括資訊安全、數位監控、數位威權，以及過度仰賴資通訊科技對實體社區、人際互動、資訊傳播，以及個人心理健康的負面影響。例如假訊息、網路成癮、網路虛擬世界對兒童青少年造成的心理健康問題、資訊過量造成的疲勞等等。

區域與族群間的「數位落差」（digital divide），也將使既有的社會不平等更為惡化；首先會被排除的族群將是年長者、不善用使用電腦科技的族群，而原本就擁有語文、技術與設備優勢的人，將更能從中獲利。

在勞動場域，產業自動化趨勢，將使低階勞動族群面臨結構性失業威脅。國際勞工組織在2016年出版的報告書便指出，由於產業自動化趨勢，低廉的勞動力對於國際大廠而言已逐漸失去經濟誘因，因此在紡織、成衣、製鞋等勞力密集產業聚集的東協國家，很可能未來20年出現大規模失業問題。