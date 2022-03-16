烏克蘭首都基輔遭俄軍包圍，為什麼東歐三國領袖不惜冒著風險也要搭火車前往戰區？

受到俄軍的包圍，烏克蘭首都基輔的砲火加劇，當地正實行長達35小時的宵禁，要到17日才解禁。不過，波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理週二（15日）搭火車前往基輔，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖造訪該國首都。

在歐盟警告潛在的安全風險之後， 波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）仍決定此刻前往基輔，與他同行的還有捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa），他們將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與總理什米加爾（Denis Shmyhal）會面。

波蘭總理莫拉維茨奇在推特上寫道：「 就在這裡，飽受戰爭蹂躪的基輔正在創造歷史。 正是在這裡，自由正在對抗暴政世界。 正是在這裡，我們所有人的未來都懸而未決。 歐盟支持烏克蘭 ，它可以依靠朋友的幫助——我們今天將這一訊息帶到了基輔。」他並附上三國領袖共同審視烏克蘭地圖的照片。

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

捷克總理費亞拉也推文說，「此次訪問的目的是表達歐盟對烏克蘭及其自由和獨立的明確支持。」他也提到，「 與此同時，我們將在訪問期間為烏克蘭及其公民提供廣泛的支持。」

斯洛維尼亞總理楊薩在推特上寫道：「 我們意識到那些基本的歐洲價值觀確實存在。 他們受到威脅。 烏克蘭人正在用他們的生命為這些價值奮鬥。」 楊薩還 說到：「你們的戰鬥就是我們的戰鬥，我們將共同獲勝。」他稱 歐洲必須保證烏克蘭的獨立，並確保它準備好幫助烏克蘭的重建。

三國 領導人在各自的聲明中表示，他們將代表歐盟其他24個成員國領袖與政府，向烏克蘭總統表示支持。

出於安全考慮，三國政府無法提供有關這次旅行的任何細節或近況。

於此同時，基輔西部一處住宅區遭到砲擊，造成至少5人死亡。 爆炸產生的衝擊波還損壞了市中心地鐵站的入口。市政府在推特上發布了一張被炸毀的外牆圖片，稱火車將不再在車站停靠。

Overnight, in Kyiv, Russia hit 3 residential buildings, one house and damaged the entrance to a subway station up north.



Russia’s tactic is clear, turn Kyiv first into Kharkiv and then Mariupol.



📸: Kyiv, March 15 (State Emergency Service). pic.twitter.com/r0OvryfWr3 — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 15, 2022

在離開之前， 波蘭總理莫拉維茨奇於臉書上回憶2008年 波蘭前總理 列赫．卡臣斯基（ Lech Kaczynski）在俄羅斯攻擊時拜訪西亞國家喬治亞首都提比里斯。他引述 卡臣斯基當時的話：

「今天是提比里斯，明天是烏克蘭， 後天是波羅的海國家，然後也許是我的國家，波蘭的時候了。」

此次同行的還有波蘭副總理雅洛斯瓦夫．卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski），他是前總理列赫．卡臣斯基的雙胞胎兄弟，他的出現也具有象徵意義。

捷克和波蘭都是前共產國家，都曾遭受蘇聯的入侵。目前都是歐盟和北約的成員國，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直是烏克蘭在歐洲最強大的支持者之一。

根據《BBC》，三位領導人決定搭火車旅行，因為搭乘軍機 可能會被俄羅斯視為危險的挑釁行為。 目前還不清楚他們的火車何時會返回波蘭。

波蘭政府表示，三國領導人對烏克蘭的訪問是在與歐盟執委會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）達成協議後進行的。

不過 歐盟官員表示，這次訪問有些緊張，一些國家的外交官表示，他們直到宣布訪問前幾分鐘才收到通知。

波蘭外交部副部長Marcin Przydacz承認，這是有風險的，但「為了其中的價值，是值得的」。他們已經告知俄羅斯當局此趟正在進行的拜訪。

三位總理將以歐盟理事會代表身分進行訪問，不過並非由歐盟理事會授權，27成員國沒有對此通過任何決定。

於此同時，歐盟週二（15日） 正式批准針對俄羅斯的新一輪制裁，其中包括禁止對俄羅斯能源行業的投資，禁止奢侈品出口和禁止從俄羅斯進口鋼鐵產品，並取消貿易最惠國待遇，代表歐盟國家能 對俄羅斯商品徵收懲罰性關稅。 制裁公告今晚由歐盟官方公布，之後旋即生效。

禁令也包括 對切爾西足球俱樂部老闆 阿布拉莫維奇的資產凍結和旅行禁令。在歐盟的法律文件中，阿布拉莫維奇 被描述「與弗拉基米爾・普亭有著長期密切聯繫」。

澤倫斯基：烏克蘭不會加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基週二表示，他的國家應該接受，它不會成為北約的成員國。這個問題對於俄羅斯來說很重要，這也被用作入侵烏克蘭的理由。

在週二與英國領導的聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force）視訊會議上，澤倫斯基表示，「 很明顯，烏克蘭不是北約成員；我們理解這一點。多年來，我們一直聽說這扇門是敞開的，但我們也已經聽說，我們不會加入，這是一個事實，必須承認。 」

❗️Zelenskyy: "We realized that #Ukraine will not become a member of NATO. We understand this, we are adequate people."



"#Kyiv needs new formats of interaction with the West and separate security guarantees" pic.twitter.com/aZRzhj1Yli — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

白宮週二宣布，美國總統拜登將於下週前往歐洲參加3月24日舉行的北約特別峰會，討論應對 俄烏戰爭而正在進行的防禦工作， 並將在會議上 重申美國對北約盟國的承諾。拜登還將參加預定的歐盟理事會討論烏克蘭局勢，包括跨大西洋致力於向俄羅斯施加經濟制裁、提供人道支持，以及其他挑戰。

不過白宮拒絕透露拜登是否將前往波蘭，也拒絕證實有關拜登可能會與烏克蘭總統澤倫斯基見面的報導。波蘭是北約盟國，目前正協助烏克蘭邊境地區救援難民。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元