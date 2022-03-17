《機動戰士鋼彈》的劇情是真的！研究發現人類上了太空，大腦會變成「NewType」

文：東海大學應用物理學系／科技部科普活動計畫

鋼彈演的都是真的！人類上了太空將會變成NewType。

在《機動戰士鋼彈》中，殖民到宇宙中的人類脫離了重力的束縛，發生了「人類的革新」變成「新人類」。這個變化主要發生在大腦，感知能力擴張，人與人之間可以直接互相感應與理解。但是這種新的能力被應用在軍事上，做出搭載「精神感應裝置」的機體，並且有「感應砲」這種酷東西，模型玩具大發利市。

不過這個論點已經不再是科幻動畫中的幻想了，歐洲太空總署、俄羅斯國家科學院、比利時安特衛普大學，針對12位俄羅斯國營的航太活動公司「Rocosmos」所屬的太空人進行了腦部掃描，這些太空人在2014年2月到2020年2月之間，曾經在國際太空站ISS執行過長時間的太空任務，平均的任務期間是172天，大約半年左右。

他們在任務前約三個月（平均值89天），以及任務結束返回地球後的平均第10天、第230天進行了「擴散磁振造影」（diffusion magnetic resonance imaging）腦部掃描，藉以探討長時間在太空生活之後，大腦的連結構造是否發生變化。

結論是：有！而且相當明顯。

連結左右腦的胼胝體、連結額葉與顳葉的「弓狀束」、連結大腦與脊髓的皮質脊髓束、掌管運動協調的「紋狀體」、將四肢感覺傳到小腦的神經束等多個連結腦區與腦區之間的神經束，都發生了變化。

研究者認為，這是生活環境的變化影響了體感與運動模式，接著再影響了大腦的連結，來適應這個新環境以及運動模式，是一種由外而內的變化。人類習慣在地面上以二足步行活動，適應了這種生活模式的神經連結型態，無法適應宇宙中的生活，於是調整了大腦內部的連結，大腦的「NewType」就這樣誕生了。

這些變化大都發生在跟運動與體感相關的腦區連結，至於人與人之間的感知能力是否變得更靈敏，能不能用腦波直接操控感應砲呢？目前還不知道。

這個歐盟與俄羅斯的合作研究，發表於2022年2月18日的《Frontiers in Neural Circuits》（神經回路前線）期刊。一週之後俄羅斯入侵了烏克蘭，世界各國對俄羅斯祭出了各種制裁，俄羅斯放話這些制裁將可能導致ISS墜毀，因為ISS平均每年得進行11次軌道修正，這個工作是由ISS中俄羅斯負責的部分所控制的。這一篇國際太空合作研究，會不會成為絕響呢？

在「鋼彈」中，人類的革新不但沒有促成人們的互相理解，反而使得戰火連綿不斷，這就是人類的命運嗎？（好啦我知道鋼彈的戰爭不能停，最重要的原因是要賣玩具啦）

本文經東海大學應用物理學系／科技部科普活動計畫授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航