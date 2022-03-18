文：王臻明

戰爭是面照妖鏡

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，最令人訝異的是俄羅斯部隊的糟糕表現。不止地面部隊推進緩慢，戰力薄弱，大半的義務役士兵訓練不足，士氣低落，一接戰竟然丟棄大量裝備。空軍則遲遲無法掌握制空權，沒有辦法對地面部隊提供有效的火力支援，還不斷有戰機被烏克蘭的防空飛彈擊落。

目前俄羅斯靠的就是本身擁有的核武嚇阻力，不怕遭外敵攻擊，儘可能將所有能抽調的地面部隊送往烏克蘭，以人數與火砲的優勢，緩慢包圍烏克蘭的首都基輔與各大城市，以掩蓋戰力上的弱點。

烏克蘭雖然舉國齊心抗敵，並擁有美國與北約的支持，但畢竟在武器裝備上處於絕對的劣勢，難以大規模反攻。目前烏克蘭採用的戰術，是持續攻擊俄羅斯部隊的補給線，希望俄羅斯士兵在缺乏食物與油料，又不斷出現死傷下，士氣崩潰，使俄羅斯部隊難以有效執行合圍後的作戰計畫。

並儘量爭取時間，讓俄羅斯的經濟在歐美國家的嚴厲制裁下，蒙受更多的打擊，逼使普亭在談判桌上讓步，以爭取烏克蘭主權的完整。在這樣的僵局中，誰能堅持到最後，目前不得而知，但俄羅斯仍然握有戰場上的主動權，隨時有可能發動最後攻擊，奪下基輔並扶植傀儡政權上台。

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歐洲對俄的態度已丕變

不過就算普亭最後得償宿願，踏入基輔，他仍要面臨一個更艱難的局面，而不是他心中的偉大俄羅斯帝國復興。因為所有人都看出來了，今日的俄羅斯已不是昔日的蘇聯，無需再擔心百萬紅軍長驅直入歐洲心臟地帶的惡夢重現。歐洲各國現在已清楚明白，只要認真加強軍備，不要像烏克蘭一樣，長期不重視國防建設，就一定能擋得住俄羅斯。

所以沒必要像過去那樣，處處擔心會得罪俄羅斯。這最好的例子，就是冷戰時期以「事大政策」聞名，在內政外交上小心應付蘇聯的芬蘭，這次竟然決定不顧俄羅斯的反對，提供武器給烏克蘭。可以這麼說，普亭這次發動的烏克蘭戰爭，已讓俄羅斯的影響力大幅衰退，甚至連一向保持中立的瑞士，都打破長年的立場，跟進制裁行動。

相較於富裕的歐洲國家，有能力削減社會福利或文化支出，轉而用於軍事建設以強化國防能力，普亭未來所擁有的，可能只剩經歷過戰火摧殘而百廢待舉的烏克蘭、遭到嚴厲制裁而經濟重創的俄羅斯、與一個本來經濟表現就不佳的白俄羅斯。

美國已經決定，要全面抵制俄羅斯的能源進口，這將讓俄羅斯更為困頓。軍事對峙需要經濟實力為後盾，美蘇冷戰的結果已經證明這一點，新型武器的研發與部隊的訓練，處處都要錢。

德國與波蘭已經宣布將大幅增加國防預算，波蘭更將擴軍，而且這可能只是第一波，接下來還會有更多的歐洲國家跟進。普亭有能力參加這場軍備競賽嗎？如果不行，那俄羅斯的影響力只會不斷衰退，讓更多國家改變過去的對俄政策。

這其中又以德國的轉向最具指標性，因為德國身為二戰的戰敗國，長期以來一直避免介入國際衝突中，不向衝突雙方提供任何武器。但這次在新政府上台與強大的輿論壓力下，決定改變過去的政策，已經向烏克蘭提供反裝甲武器與防空飛彈。

這無疑是俄羅斯的重大外交挫敗，因為過去普亭與德國前總理梅克爾關係甚佳，德國大量購買俄羅斯的能源產品，雙方經貿往來緊密。普亭利用拉攏歐盟中最具影響力的德國，來影響歐盟的政策，這個策略有很長一段時間被證明非常有效，卻在這次付之一炬。

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俄羅斯的南進戰略可能落空

更令俄羅斯難堪的是土耳其，這個扼守黑海出入口的國家，擁有極高的戰略重要性，是北約成員國之一。但近年來因為總統艾爾多安肆意擴權，嚴重破壞民主制度，被美國制裁，還與北約成員國時有衝突。在普亭的刻意拉攏下，土耳其不止採購俄羅斯的防空飛彈，雙方還建立各種合作關係。

但在俄羅斯入侵烏克蘭的戰事不順後，土耳其引用《蒙特勒公約》（Montreux Convention），宣布關閉博斯普魯斯海峽，將俄羅斯海軍的多艘艦艇拒於門外。雖然土耳其也表態不會跟進北約的制裁行動，但謹慎游移的態度，恐怕另有盤算。

俄羅斯的南進戰略，是在併吞克里米亞半島後，進一步佔領烏克蘭的東南方海岸線，取得敖德薩，控制整個黑海。再由土耳其的博斯普魯海峽，進入地中海東部海域，利用介入敘利亞戰事後，向敘利亞租借的塔爾圖斯（Tartous）海軍基地為根據地，將俄羅斯的勢力一舉擴展到南歐、北非，甚至是整個地中海與大西洋。

但土耳其在發現俄羅斯的真實國力，已經大不如前後，有可能轉而與俄羅斯競爭黑海的主導權。至於完全靠俄羅斯支持的敘利亞阿塞德政權，有不小的機率，會因俄羅斯分身乏術，無法全力支援，而快速垮台。

短短的十餘天烏克蘭戰事，已讓普亭的西進與南進計畫化為泡影，俄羅斯只能退而求其次拉攏中國。這幾天俄羅斯突然不斷強調中俄兩國的良好關係，讓中國陷入進退維谷的尷尬處境中。

因為中國一方面不願意得罪俄羅斯這個重要戰略夥伴，卻又希望與歐洲國家維持良好的關係，重新簽署《中歐投資協定》，以反制美國的圍堵。特別是普亭與俄羅斯現在受到全世界的譴責與制裁，中國如果公開力挺俄羅斯，原本已經不佳的國際形象，恐怕會更雪上加霜。讓美國更有藉口指控中國也是國際秩序的破壞者，取得圍堵的正當性。

俄羅斯入侵烏克蘭的結果，讓自己變的更為孤立。烏克蘭雖然在開戰後展現令人動容的民族性，奮戰到底，打死不退。但國際的現實是美國與北約的支持是有時效性的，一旦戰事長期未決，國際媒體的關注度下降，難保烏克蘭戰爭不會變成另一場無人在意的葉門戰爭。