2022/03/16,
政治

國民黨討論中常委選制改革方案，超過2/3連署防「換票聯盟」再發生

國民黨討論中常委選制改革方案，超過2/3連署防「換票聯盟」再發生
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

競選連任的23位現任中常委，有19人連任成功。然而這次選舉中，傳出許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮、賄選疑雲等爭議，選風備受關注。

國民黨今（16）日召開中常會，討論中常委選制改革方案，黨主席朱立倫表示，已經有超過2/3中常委連署改革方案，未來的中常委人數將減少、分區改選，要用改革的決心，展現國民黨新的一頁。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，為解決中常委選舉出現的問題，中常委選制改革小組推出改革方案，內容包括：

  • 賦予指定中常委為當然中央委員身分。
  • 選任中常委由29人降為15人；主席指定中常委10人。
  • 選任中常委選制，將全國劃分為若干選區，由全國黨代表從中央委員中採「無記名單記投票法」圈選之。
  • 公職人員身分之中常委應過總額半數。

黨章修正草案經今日在中常會通過後，將再提請今年全國代表大會通過，預定自下一任（第21屆第2任）中常委選舉實施。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在致詞時表示，今天將推出更符合、貼近民意的方案，此方案目前已經有超過2/3的中常委連署；他強調，國民黨要用改革的決心，展現新的一頁，至於除弊的部分也不會終止，會繼續努力。

為具體改革中常委選舉制度，國民黨中常會今日通過組發會所提黨章第20條及第22條修正草案。依據朱立倫主席所提出「分區選舉、總量調降、公職過半」等改革三大方向，大幅修正黨章中有關中常委選制之相關規定。國民黨表示，希望藉此杜絕未來中常委選舉過程中的爭議，讓黨更符合民意期待。

國民黨表示，國民黨的改革都是在持續進行，國民黨堅持廣納民意、貼近民心的決心堅定。希望大家以具體行動參與黨內改革，以善意的建言督促黨內改革的腳步，共同讓國民黨更好、更進步。

《中央社》報導，負責召集中常委選制改革小組的黃健庭在接受《中央社》記者訪問時說，公職人員需占中常委總數的一半，這樣的改革，就是要朝內造化政黨方向進行，同時，未來分區選舉後，可讓中常委針對自己的選區加強經營；此外，將連記投票改為單計投票，也就是原本一位黨代表可以投15位候選人，改為只能投1人，藉此防範換票的空間。

中常委選舉傳有「換票聯盟」引爭議

國民黨在本月5日完成中常委選舉，競選連任的23位現任中常委，有19人連任成功。然而這次選舉中，傳出許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮、賄選疑雲等爭議，選風備受關注。

後來中廣董事長趙少康更和與國民黨中央委員史碩仁召開記者會爆料，這次中常委選舉有「14聯盟」跟「12聯盟」，詳細名單他手上都有，黨中央不可能不知道；最後選舉結果14聯盟成員全數當選中常委、12聯盟也當選了10名，可見聯盟綁票確有功效，不參加換票聯盟，幾乎就等於預告落選。趙少康還爆料指出參加14聯盟的人要先交50萬費用，14聯盟的人為了綁黨代表，一張票價格3000元。

朱立倫日前曾強調，對於媒體報導、社會傳言當中的任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，所有傳言或證據，也歡迎黨員或黨代表，繼續提供相關證據，沒上限也沒時間限制，只要有證據，就辦到底，而且取消當選資格，送交考紀會開除黨籍，這是對於社會要求的基本因應。

朱立倫當時也說，他已經下定決心，若考紀會的調查沒有具體結果，就把相關事證送交檢調單位，用司法依照相關法律來偵辦，不管是哪一位都辦到底，要秉持這樣的決心，讓國民黨的形象能符合社會要求，也還認真努力清白參選的中常委，基本公道。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。