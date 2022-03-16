國民黨討論中常委選制改革方案，超過2/3連署防「換票聯盟」再發生

國民黨今（16）日召開中常會，討論中常委選制改革方案，黨主席朱立倫表示，已經有超過2/3中常委連署改革方案，未來的中常委人數將減少、分區改選，要用改革的決心，展現國民黨新的一頁。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，為解決中常委選舉出現的問題，中常委選制改革小組推出改革方案，內容包括：

賦予指定中常委為當然中央委員身分。

選任中常委由29人降為15人；主席指定中常委10人。

選任中常委選制，將全國劃分為若干選區，由全國黨代表從中央委員中採「無記名單記投票法」圈選之。

公職人員身分之中常委應過總額半數。

黨章修正草案經今日在中常會通過後，將再提請今年全國代表大會通過，預定自下一任（第21屆第2任）中常委選舉實施。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在致詞時表示，今天將推出更符合、貼近民意的方案，此方案目前已經有超過2/3的中常委連署；他強調，國民黨要用改革的決心，展現新的一頁，至於除弊的部分也不會終止，會繼續努力。

為具體改革中常委選舉制度，國民黨中常會今日通過組發會所提黨章第20條及第22條修正草案。依據朱立倫主席所提出「分區選舉、總量調降、公職過半」等改革三大方向，大幅修正黨章中有關中常委選制之相關規定。國民黨表示，希望藉此杜絕未來中常委選舉過程中的爭議，讓黨更符合民意期待。



國民黨表示，國民黨的改革都是在持續進行，國民黨堅持廣納民意、貼近民心的決心堅定。希望大家以具體行動參與黨內改革，以善意的建言督促黨內改革的腳步，共同讓國民黨更好、更進步。

《中央社》報導，負責召集中常委選制改革小組的黃健庭在接受《中央社》記者訪問時說，公職人員需占中常委總數的一半，這樣的改革，就是要朝內造化政黨方向進行，同時，未來分區選舉後，可讓中常委針對自己的選區加強經營；此外，將連記投票改為單計投票，也就是原本一位黨代表可以投15位候選人，改為只能投1人，藉此防範換票的空間。

中常委選舉傳有「換票聯盟」引爭議

國民黨在本月5日完成中常委選舉，競選連任的23位現任中常委，有19人連任成功。然而這次選舉中，傳出許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮、賄選疑雲等爭議，選風備受關注。

後來中廣董事長趙少康更和與國民黨中央委員史碩仁召開記者會爆料，這次中常委選舉有「14聯盟」跟「12聯盟」，詳細名單他手上都有，黨中央不可能不知道；最後選舉結果14聯盟成員全數當選中常委、12聯盟也當選了10名，可見聯盟綁票確有功效，不參加換票聯盟，幾乎就等於預告落選。趙少康還爆料指出參加14聯盟的人要先交50萬費用，14聯盟的人為了綁黨代表，一張票價格3000元。

朱立倫日前曾強調，對於媒體報導、社會傳言當中的任何賄選情況，考紀會將主動積極查辦，所有傳言或證據，也歡迎黨員或黨代表，繼續提供相關證據，沒上限也沒時間限制，只要有證據，就辦到底，而且取消當選資格，送交考紀會開除黨籍，這是對於社會要求的基本因應。

朱立倫當時也說，他已經下定決心，若考紀會的調查沒有具體結果，就把相關事證送交檢調單位，用司法依照相關法律來偵辦，不管是哪一位都辦到底，要秉持這樣的決心，讓國民黨的形象能符合社會要求，也還認真努力清白參選的中常委，基本公道。

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核稿編輯：翁世航