人權組織「歐洲理事會」表決通過，侵烏的俄羅斯成史上第一個被逐出成員國

歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」（Council of Europe）表決通過呼籲開除俄羅斯會籍。歐洲理事會成立於1949年，包括俄國共有47個會員國，而大會史上從未開除過任何一個會員的會籍。

歐洲理事會大會通過開除俄羅斯會籍，史上首次逐出成員國

（中央社）歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」，昨（15）日晚間宣布大會表決通過呼籲開除俄羅斯會籍，這是歐洲理事會史上首次逐出成員國，俄國未來不再能訴諸歐洲人權法院。

歐洲理事會自3月14日起一連2天在法國史特拉斯堡召開國會議員大會（PACE），針對俄羅斯侵略烏克蘭嚴重違反人權一事展開討論，並投票決定去留。

昨晚PACE宣布以216票同意、0票反對、3票棄權下通過議案，大會一致認為俄羅斯不能再留在組織中，這項表決結果待送歐洲理事會的決策單位部長委員會拍板定案後，將開除俄國會籍資格。

歐洲理事會主席克斯（Tiny Kox）表示，PACE一致通過在俄羅斯成為會員國25年後排除其會籍，這是歐洲理事會史上第一次將成員國逐出，但俄羅斯侵略烏克蘭展是不可接受的，呼籲俄國立即結束戰爭。

雖然在表決結果公布之前，俄羅斯已先表示將自行退出，但這項表決結果仍代表逾40個成員國反對俄國侵略烏克蘭的強力回應，俄羅斯一旦被逐出歐洲理事會，代表著俄國不再能訴諸歐洲人權法院。

歐洲理事會是早年歐洲共同體時期促進歐洲各國在法律規範、人權、民主發展、法治與文化合作的國際組織，成立於1949年，總部設在法國史特拉斯堡，有47個會員國，俄國和烏克蘭都是成員國。

理事會成立後通過決議設立一個人權法院，以確保各國履行其保護人權的承諾，希臘軍政府曾在1960年代晚期自行退出，以免留下被開除的污名。

退出歐洲理事會後續效應，俄羅斯恐將恢復死刑

《中央社》報導，歐洲理事會成立於1949年，包括俄國共有47個會員國，而大會史上從未開除過任何一個會員的會籍。不動用死刑是歐洲理事會會員的先決條件。俄羅斯1996年起暫停使用死刑，但從未正式廢除。

俄羅斯的退出，也將導致歐洲理事會會員少了約5億歐元（約新台幣159億元），也就是7％的年度預算。但歐洲理事會秘書長布瑞克（Marija Pejcinovic Buric）這個月告訴《法新社》，她自多個會員國那邊收到「令人寬慰的」信號，包括法國和德國等都準備好確保這個組織的財政穩定性。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺