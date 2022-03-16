台灣基進「捲土重來」提名7人參選高雄市議員，李雨蓁投入競爭最激烈的鳳山區

台灣基進高雄黨部今天宣布提名7位參選人角逐2022高雄市議員選戰，7位參選人分別是三民區張博洋、鳳山區李雨蓁、左營楠梓區陳子瑜、前鎮小港區黃敬雅、林園大寮區楊佩樺、旗津鼓山鹽埕區王泳淇、仁武鳥松大樹大社區張婷婷。年齡最小的是29歲楊佩樺，最大的是陳子瑜40歲。



2018年高雄市議員選舉，台灣基進在5個選區推出5位候選人，包括2014年參選小港前鎮區拿到1萬餘票的醫師陳信諭，結果全軍覆沒，5人總得票數是4萬3169票，得票率2.65%，其中最高票的三民區陳柏惟後來2020年在台中第二選區選上立委，被外界視為「奇蹟」，但去年10月遭到罷免。台灣基進目前並未在全台各地議會或國會有任何黨公職。

陳奕齊：扮演優質在野監督角色絕非扯後腿

台灣基進黨主席陳奕齊說，台灣基進一直站在守護台灣民主第一線，高雄更是台灣基進的重要基地，高雄提名的7名參選人清一色是七、八年級生，都具有熱情及專業。

黨主席陳奕齊表示，台灣基進要進入市議會成立黨團，是一支專業、本土的監督力量，陳奕齊也強調，「扯後腿絕非監督」，中國國民黨總是扯後腿，台灣民眾黨則擅長說風涼話，這都不是民主社會應該有的在野黨，將扮演有利台灣民主政治的優質在野監督角色，讓高雄市議會有清新的可能。

鳳山區市議員參選人李雨蓁用客語和大家打招呼，她表示，自己身為鳳山客家的年輕世代，想把客家文化傳承下去，母語要年輕世代的學習和傳承，也展現台灣基進的本土性，過去台灣基進遇過很多場戰役，這次更多元、更成熟，7位不同身分背景的參選人，都有同樣守護高雄更好的決心。

旗津、鼓山、鹽埕區市議員參選人王泳淇表示，旗鼓鹽是高雄最早期發展的區域 ，近年來市府投入了許多資源，駁二、捷運、輕軌讓這裡轉向以觀光、藝文為主的發展，但創新不能脫離在地歷史的文化脈絡，需要深化在地居民與社區的連結，創造更好的土地，新與舊不是對立，而是相輔相成，將結合新點子、新想法，為旗津鼓山鹽埕帶來美好的生活。

前復興航空空服員黃敬雅7年前經歷基隆河空難，5名機組員只有她生還，她當時受重傷，花了一段時間才康復；幸運生還後從此改變人生觀，在丈夫邱顯駿支持下，投入高雄市前鎮、小港市議員選舉。她表示，逃過空難死劫又當了母親後，希望自己能為社會多做一些有意義的事。

三民區市議員參選人張博洋說，台灣基進從2014年一路栽培，他從折文宣、搬桌椅的志工，到上街宣講、擔任幕僚，進而成為獨當一面的參選人，將發揮在高雄的所學，爭取台灣基進在高雄的第一席公職。當年參與罷免韓國瑜，是不捨家園遭破壞，現在想要讓家變得更好。自己沒有雄厚的政治背景撐腰，但有客家的硬頸精神領路，希望今年底可以與6位夥伴一起前進議會，讓新世代的聲音從地方開始。

李雨蓁參戰鳳山確定，選區競爭激烈大爆炸

台灣基進李雨蓁確定參選，高雄市議員第九選區（鳳山區）年底的選戰將更加競爭激烈。鳳山區應選8席市議員，2018年在韓國瑜旋風引發的「韓流」之下，國民黨拿下4席、民進黨3席、時代力量1席；後來黃捷退出時代力量，今年將以無黨籍參選。而曾發起罷免黃捷的徐尚賢也將參選，再次「對戰」黃捷。

今年民進黨預計在此區提名4席議員參選人，包括3位現任議員林智鴻、陳慧文、張漢忠都要拚連任；前議員蘇炎城的兒子蘇致榮也有意參戰，另外還有民進黨籍的鳳山里長聯誼會會長蘇志明可能會以無黨籍身份參選。

而在泛藍陣營，國民黨4名現任市議員，包括鍾易仲、李雅靜、鄭安秝、劉德林都將競選連任；加上前「罷捷」發言人徐尚賢、民眾黨目前也有律師陳妙珍、南部反空汙聯盟前發言人李建誠正在爭取提名。

黃捷的網路聲量、全國與地方知名度高，在綠營相挺下度過罷免風暴後，聲量持續上漲。外界認為黃捷是超強吸票機，對所有綠營的參選人都有「搶票」的威脅。

而時代力量在黃捷退黨後，這次也推出自己的候選人顧崇德；再加上現在宣布參選的李雨蓁，在2018年就拿下7700多票；經過陳柏惟立委辦公室、罷免選戰的歷練，實力不容小覷，此次選戰打出的主軸是「鳳山選基進，客家多一席；議會有基進，問政更有力」。

李雨蓁表示，她會繼續堅持每一項台灣基進的理想，以團體戰聯合競選不花大錢選舉、努力學習拾回母語（台灣客語＆台灣台語）、無畏強權說出真話、以女性身分在第一線勇敢守護、認真抓漏制度的缺失提出更好的市政建議。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航