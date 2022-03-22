美中「羅馬會談」各自表述，但有對話總比沒對話好

美媒連續爆料中俄「串通內幕」，中國可能對俄提供軍事和金錢支援

美國時間3月14日週一，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於義大利羅馬進行會晤。國務院東亞助卿康達（Daniel Kritenbrink）此行也隨蘇利文一同。如同雙方上次於蘇黎世的會晤，這次同樣選在第三國的羅馬。

前次蘇利文和楊潔篪的會晤為2021年10月初於瑞士蘇黎世舉行，兩人當時就11月15日拜習視訊峰會的事宜進行討論。有趣的是，這次兩人2022年3月14日的「羅馬會談」，正好離2021年3年19日美中外交、國安高層在拜登（Joe Biden）就職後，首次在阿拉斯加安克拉治的「激烈交鋒」恰巧約一年，但這次會談未如一年前激戰。

在兩人會晤前，美媒披露中俄之間居然「暗通款曲」。《紐約時報》（The New York Times）3月2日引述西方情資指出，中國要求俄國在北京冬奧結束後才能入侵烏克蘭，而這也代表中國早已知道俄國準備出兵的行動。事實上，早在《紐約時報》這篇報導前，2月25日也另有報導傳出，美國多次要求中國，勸阻俄國出兵烏克蘭，但中國不從還向莫斯科通風報信。

習近平、普亭（Vladimir Putin）在冬奧開幕式前會晤，中俄關係可說是達到近幾年的最高點。不少外媒以「準同盟」形容現在中俄關係的友好程度。在這樣的前提下，這篇報導更讓外界質疑中國在俄烏衝突中所扮演的角色。但是，也有不少人質疑，若中國早已知道普亭會有「特別軍事行動」，為何沒有利用自身與俄國友好的角色及早勸阻？為何僅在行動爆發後，才開始呼籲雙方應冷靜談判呢？

除此之外，在蘇利文和楊潔篪會晤同日，《紐約時報》3月13日又報導，俄國自2月24日入侵烏克蘭後，向中國尋求軍事和經濟援助，幫俄國在俄烏衝突抗衡美、歐、亞國家的制裁。不過，《美聯社》（Associated Press, AP）指出，披露此消息的官員，並未對上述的指控給予更多的細節。這項報導之所以眾所矚目，是因若報導消息屬實，那中國將被國際社會視為「助紂為虐」，並讓中國近一步被國際孤立，中國和俄國將被視為同一陣線的「盟友」。

但是，中國駐美大使館館發言人劉鵬宇回應報導稱：「從未聽說過此事，中國目前的首要任務是要防止烏克蘭當地的緊張局勢升級或失控。」俄國也否認此消息，克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「俄國有獨自的能力完成這次任務。」

《美聯社》的分析文章引述幾位美、中學者的看法，探討中國是否可能對俄國提供軍事援助。

分析引述中國人民大學教授時殷弘的看法：「中國會相當謹慎，盡可能避免對俄國的援助，被應用在烏克蘭的戰場上。」

另外，任教於新加坡國立大學李光耀公共政策研究所、美國防部前官員唐安竹（Drew Thompson）認為：「中國可能會在這敏感時刻，避免高調和大規模地對俄軍援，避免讓北京遭受國際制裁。」此外，他進一步分析：「中國不希望這場衝突惡化或被捲入衝突，被視為共同參戰國，因此任何中國對俄援助都將謹慎地考量和評估。」

蘇利文出訪前受訪內容暗藏玄機？

蘇利文出訪義大利前，他接受《CBS News》「面對全國」（Face The Nation）節目的訪問。訪問中，主持人布瑞南（Maregaret Brennan）提到：「波蘭總統曾表示大規模殺傷武器（Weapons of Mass Destruction）若在俄烏戰爭投入，將對北約帶來極大改變。拜登似乎已把對俄國的軍事選項中移除，若前面提到的武器投入，那拜登仍不考慮任何軍事選項嗎？」

蘇利文回答稱：「美國正與盟友們協商中，並共同與俄國直接溝通，如同拜登在上週五（3月11日）所說的，若俄國在戰場中使用化學武器，他們將面臨嚴重的代價。」

布瑞南還問到：「我聽說目前美俄間沒有總統級別的互動，也沒有國務卿級別的互動，且俄國軍事最高指揮官也不接熱線電話，你本人有對此事與俄國政府官員溝通嗎？」蘇利文回答：「我不會就美俄之間的溝通細節做討論。但不是只有美國有管道能與俄國溝通，許多美國的盟友和夥伴都有，在溝通的題目、內容、方式等都將密切與我們的盟友和夥伴協調。」

美國國安顧問蘇利文｜Photo Credit: AP / 達志影像

布瑞南這裡還提到了一個關鍵問題，她提到：「過去幾個小時，我們看到俄軍開始對烏克蘭西部城市利維夫周邊進行攻擊，那裡距離波蘭邊境僅有15英里，離北約成員國的領土相當接近，若任何有意或無意的攻擊進到波蘭領土或領空，這算是對北約發起的攻擊嗎？」

蘇利文則回答：「拜登一直以來都很明確地表示，美國與盟友將會堅守北約的每一寸領土。若有軍事攻擊在北約成員國的領土發生，將會促使《北約憲章》第五條（即集體自衛權）的啟用，北約成員國將『火力全開』回擊。」

除了《CBS News》外，蘇利文還接受《CNN》節目「國情咨文」（State of the Union）專訪。他在專訪中認為，中國向俄羅斯提供協助是隱憂。蘇利文表示：「美方目前正密切關察中國實質上究竟向俄國提供了多少幫助？美方已和北京當局溝通，若有任何國家協助俄國躲避經濟制裁，或是補足經濟制裁所導致俄國的損失，美國不會對此袖手旁觀。」蘇利文強調：「美國不允許世界上任何一國、任何地方讓俄國在經濟制裁下保有一線生機。」