北韓疑似試射洲際彈道飛彈失敗，美韓將重啟「戰略轟炸機演習」進行反制

（中央社）日本放送協會（NHK）3月16日報導，防衛省相關人士表示，北韓發射可能是彈道飛彈的物體。

韓國媒體《北韓日報》本月14日曾引述不具名人士報導，韓國政府認為，北韓最快可能在本週試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

韓國軍方：北韓發射不明飛行物體失敗

韓國軍方3月16日表示，北韓上午發射「不明飛行物體」，但看似立即失敗。

《法新社》報導，韓國合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在聲明中說：「北韓今天上午9時30分左右從順安（Sunan）地區發射一枚不明飛行物體，但推測發射後立即失敗。」

美韓軍方懷疑北韓試射新型洲際彈道飛彈

《韓聯社》報導，鋻於近期北韓在順安為測試新型洲際彈道飛彈（ICBM）性能而進行了兩次試射，韓國軍方正在分析此次發射是否同樣與新型洲際飛彈有關。

韓國軍方懷疑這次北韓試射的「新型洲際飛彈」，可能為「火星-17」型洲際彈道飛彈。

《韓聯社》報導，火星-17型洲際彈道飛彈，於2020年10月勞動黨建黨日閱兵式首次亮相。韓美軍方研判，前兩次北韓試射飛彈，就是為了測試火星-17型洲際彈道飛彈的發動機及三段火箭分離性能。

「火星-17」型飛彈口徑和長度，較原有的「火星-15」型洲際彈道飛彈進一步提升，彈頭形狀疑似採用多彈頭分導式載具（MIRV），有「怪物級ICBM」之稱。該飛彈首次亮相時，運載該飛彈入場的是有著22個大型輪胎的11軸發射車，體積大於2017年11月發射的火星-15型（9軸18輪），其長度也加長至少2公尺，達到22至24公尺，為全球洲際彈道飛彈之最。

考慮到火星-15型飛彈射程為1.3萬公里左右，火星-17型飛彈最大射程至少為1.3萬公里，可打擊美國本土。

2020年在勞動黨黨慶首次現身的「火星-17」洲際彈道飛彈｜Photo Credit: AP / 達志影像

北韓可能重啟核子試驗

《韓聯社》3月11日報導，有跡象顯示北韓近期不僅在準備發射洲際彈道飛彈（ICBM），還在修復核子試驗場的坑道。

北韓於2018年在外媒記者的見證下，爆破了豐溪里的三條（第2、3、4號）坑道。北韓主張1號坑道早前因2006年首次核子試驗倒塌被廢棄，隨後的5次核子試驗均在2號坑道進行。據此推測，北韓正在修復3號和4號坑道。分析指出，北韓在去（2021）年1月的勞動黨八大，提出生產超大型核彈頭和潛射核戰略武器等發展國防力量「五大任務」，此次修復核子試驗場坑道，可能就是為了實現該任務。

此外，韓美情報部門監視網，近期捕捉到北韓寧邊核園區內的5兆瓦核反應爐、再處理設施、高濃縮鈾（HEU）製造設施等相繼出現重啟跡象。

韓美將重啟「戰略轟炸機演習」反制

《韓聯社》3月16日報導，韓國政府多名高層消息人士表示，韓美就北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）時採取相應措施達成共識，為此正在研討重啟轟炸機演習「Blue Lightning」的方案。

「Blue Lightning」演習是B-52H戰略轟炸機或B-1B戰略轟炸機，從關島安德森空軍基地起飛，並前往在韓半島執行任務的訓練。2017年以後，戰略轟炸機從未現身韓半島。若北韓發射洲際飛彈，韓美因此重啟轟炸機演習，這將是韓美時隔5年實施轟炸機演習。屆時，韓半島局勢可能會進一步陷入僵局。

除了戰略轟炸機，美國也將按照北韓挑釁力度出動不同戰略武器。印太司令部「林肯號」航空母艦搭載的F-35C戰鬥機已從菲律賓海飛至韓國西部海域上空。美國還將與韓日兩國加強彈道飛彈追蹤和攔截訓練。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺