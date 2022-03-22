豐盛臺北壯大生態，打造亞洲最友善創業城市

創新創業已經成為驅動經濟成長的顯學，全球各地掀起一股創業風。根據國際知名新創調研機構StartupBlink發布「2021年創業生態系排名」報告（The Global Startup Ecosystem Index Report 2021），針對全球100個國家與1,000個城市做評比，臺灣名列全球第26名，位居亞太第7；在全球1,000個城市評比中，臺北名列第41名，被視為創業生態系發展最為快速的創新城市。

新創資源冠全臺

臺北市的創業生態系能在國際版圖佔有一席之地，除了本身產業發展條件厚實外，關鍵在於北市府以創新創業的全方位策略，致力打造北市為亞洲創新創業最適發展的城市。針對創業者所面臨的資金、行銷資源、投資環境優化與法規調適等各項需求，自104年開始成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室作為單一窗口，導入一站式創業解決方案，提供諮詢輔導、人才培育、資金協助、場域支持、生態鏈結及對接交流等在創業過程中需要的各種軟硬體資源。「StartUP@Taipei」成立迄今，已協助超過3萬件創業諮詢輔導，提供20億元獎勵補助以及協助企業各項融資核貸逾25億元。

根據創業生態圈等各項調查，新創家認為「創業補助」與「創業貸款」的幫助最大。為此，北市府在資金方面傾力相助。臺北市政府產業發展局（簡稱產業局）表示，北市每年新設立的公司行號家數超過1萬6,000多家，針對創業發展過程中最需要的資金需求，提供「臺北市產業發展獎勵補助計畫」與「五大融資貸款」二大類，針對不同發展階段，從創業、研發、品牌的全方位獎勵補助，在企業發展中即時助一臂之力，最高可補助新臺幣500萬元。

Photo Credit:臺北市產業發展局 2021年臺北市亮點企業頒獎典禮大合照

不僅如此，北市府率全國地方政府之先，提供最多樣與最優惠的融資專案，透過各項融資優惠措施，方便臺北市青年、中小企業與社會企業等取得營運資金。如首創「簡易貸」措施，簡化中小企業融資貸款申請作業；青年創業融資貸款方面，利息由產業局全額補貼。值得一提的是，北市對社會企業相當友善，首創「社企優惠貸款」以及全國政策性貸款最低的「社企啟動貸款」，提供社會企業最有力的資金支持。此外，還有最高可申請3,000萬元之產業獎勵優惠貸款。未來將持續革新，藉由調升額度、擴大簡易貸、新增招募承貸銀行與新增潛力優質機制等措施，使臺北市融資貸款再躍進

打造產業創新聚落

北市府不僅提供創業第一桶金，提供多元補助與融資做後盾，更致力打造產業創新育成基地，吸引國內外創業家落腳，這讓臺北不但成為臺灣新創搖籃成為同時也是科技新創的聚集地。依據FINDIT VIEW：六都創業生態系之臺北篇數據顯示，截至2020年12月止，目前臺北市共有2,206家科技新創，占全臺4,010家科技新創企業總數55%，可稱是為臺灣科技新創「首都」。在加速器及育成中心方面則共有79家，占全臺總家數238家中的33%。

產業局規劃23處配合各基地週邊區位產業特色，以租金低廉的方式提供給國內外新創企業進駐。截至110年12月止，已有15處正式營運，進駐家數已達483家，團隊產業涵蓋資通訊科技、綠能、智慧汽車、區塊鏈技術、自造者、AR/VR/MR/XR、時尚文創設計及綜合主題等各式新興產業。基地不但提供新創企業所需的諮詢輔導、各式課程、資金對接外，也舉辦國際鏈結等各式活動，促進團隊相互交流與增加合作商機，匯聚更多創新創業能量與促進產業群聚新生。

因應北市資通訊能量強、文化底蘊厚、國際能見度高、高階人才足，以及創業氛圍強的產業發展特性，北市府打造一條以研發營運為導向的科技產業廊帶，東起南港產業聚落、大內湖科技園區，串聯北投士林科技園區及生態社子島；其中南港產業聚落內的軟體、會展、生技等皆已發展成熟，而大內湖科技園區更為資通訊產業重鎮，營收為全臺園區之冠。

在這條科技產業廊帶下的新創生態系代表基地有南港生技聚落東區門戶計畫的「台北製造所POPOP TAIPEI」以及「N24台北方舟ARK•TPE」，分別以自造者領域及區塊鏈技術為主軸，作為新興科技發展試點。至於生技部分，台北生技園區刻正興建中，未來將作為生技研發與新創育成空間，預計於112年啟用營運。大內湖科技園區裡則有內科2.0計畫的「資通訊及新興產業-t.Hub內科創新育成基地」、「綠能/智慧汽車產業-TESLA新創能基地」以及「數位內容創新中心」，希望藉由園區既有大型企業與新創產業連結，帶動區域發展，吸引多元產業進駐，擴大內科群聚創新動能，協助產業次世代轉型。

Photo Credit:臺北市產業發展局

推動創業投資事業，吸引民間至少30億元投資新創

臺北是臺灣新創「資」柱，依據FINDIT VIEW：六都創業生態系之臺北篇資料顯示，全臺有高達84%(216家)創投聚集於臺北市，產業局表示，新創事業進入市場驗證成熟期仍須不斷尋求外部資金協助，惟目前官方及民間新創投資機構大多以成熟期或擴充期新創事業為投資標的，在3,000-5,000萬規模之資金需求的種子期或創建期新創企業存在募資缺口。為強化創新創業發展生態整合之目標，市府已向議會提送「臺北市產業發展自治條例」修正案，增設投資專章修法草案，未來以本市產業發展基金透過間接投資模式，甄選民間專業創業投資管理顧問公司合作，結合民間創業投資人才與資金，預計成立5檔基金，每檔規模預計10億元進行新創投資，市府出資佔比至多40%，預計可投資125家新創事業，每案平均投資金額約3,200萬元，並帶動民間至少30億元之投資，協助本市具潛力種子期及創建期新創事業取得穩定營運資金及對接市場實證場域與商業機會，讓本市扶植新創事業政策工具亦更具彈性及多樣性，將有助壯大本市創新創業生態系，增加本市青年創業就業的比例。

臺北市產業發展局

產業局希冀透過更彈性與多元的政策工具，讓環境更趨完善，以壯大創新創業生態系。展望未來，臺北將持續扮演臺灣經濟發展火車頭的角色，朝亞洲最友善的創業城市邁進。

<臺北市政府產業發展局廣告>

本文章內容由「臺北市政府產業發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。