2022/03/16,
醫療

輝瑞BNT在美國申請緊急授權，為65歲以上長者施打第4劑

輝瑞BNT在美國申請緊急授權，為65歲以上長者施打第4劑
Photo Credit: 中央社

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國際藥廠輝瑞和BNT昨（15）日向美國食品暨藥物管理局提出緊急授權，希望針對65歲以上長者進行第4劑施打，據輝瑞和BNT公布數據，第4劑的施打能有效提升對抗Omicron的能力。

（中央社）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech SE（BNT），15日向美國衛生監管單位提出緊急授權申請，為65歲及以上民眾注射第2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）專利加強針。

《路透社》報導，輝瑞、BNT向美國食品暨藥物管理局（USFDA）提出的申請文件包含在以色列蒐集的數據。以色列授權對多數18歲以上人口施打第2劑加強針。

輝瑞和BNT表示，來自100多萬名60歲以上民眾的分析數據顯示，在第1劑加強針（第3劑疫苗）間隔至少4個月後再打一劑加強針，確診和重症比例都低於只打1劑加強針者。

拜登政府首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在內的美國衛生官員過去多次提出施打第4劑疫苗的可能性，建議第4劑疫苗對年長民眾來說或許有其必要，也可替可能的另一波確診潮預作準備。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）過去的數據顯示出，疫苗效力會隨時間減弱，而第3劑疫苗有助恢復效力。然而，美國疾管中心尚未公布以年紀或健康狀況為基準的全面性數據。

輝瑞和BNT公布的新聞稿表明，接種第4劑疫苗的必要性。支持的新證據包含來自南加州的數據，該數據顯示第3劑疫苗對抵禦Omicron病毒的能力在接種後3至6個月減弱，因此需要額外劑量來確保個人得到充分保護。研究還表明在第3劑施打4個月後追加第4劑，能將抗體恢復到第3劑施打後的峰值。

以色列先前公布的數據混雜。

以色列1月底時表示，跟施打3劑疫苗的民眾相比，第4劑疫苗預防感染的保護力翻倍，預防重症的保護力則是3到5倍。

上述分析結果比一項針對以色列醫護人員進行的小型研究來得好些。這份小型研究顯示，在第3劑疫苗後間隔至少4個月再打第4劑，輝瑞BNT第4劑疫苗預防感染的效力為30％，美國生技公司莫德納（Moderna Inc）疫苗的效力則是11％。

雖然臨床數據陸續證明，接種加強針者可以獲得高水平的保護力，尤其是免於重症和住院治療。但兩家公司保持警惕，繼續收集數據、探索新的方案，以降低感染和重症風險。

哈佛疫苗研究員布魯克（Dan Barouch）說：「年長者和免疫功能低下者，會從施打額外加強針得到最多好處。」他說：「我認為數據是有支持力的，但好處似乎相對要小。」

儘管美國與全球大多數地方的COVID-19確診病例都在下滑，中國感染率卻因Omicron變異株肆虐而節節攀升，英國和歐洲也因為經濟重啟、Omicron亞型傳播，原本遞減的確診趨勢反彈回升。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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