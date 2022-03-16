《鏡電視》尚未開台就爭議不斷：李永豐面臨反對勢力施壓上任僅11天請辭，改由名導楊雅喆接任董事長

國家通訊傳播委員會（NCC）今（2022）年1月19日通過《鏡電視》新聞台申設案，並於同年2月9日網路試播。不過還沒正式開台，《鏡電視》就歷經多次高層人事異動。最新消息則是，新董事長李永豐上任僅11天，就於昨（15）日主動請辭，改由《天橋上的魔術師》導演楊雅喆接任新董事長。

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根據《中央社》指出，《鏡電視》表示，在15日董事會結束前，主持會議的董事長李永豐向董監事們表示，他原盼望以自己的經驗和專長，帶領《鏡電視》走向優質內容為導向的經營方針，未料11天來，反對他出任董事長的勢力對他不斷施壓，甚至已影響他以一生心力經營的劇團事業，讓他不得不辭去董事長一職。董事會在了解李永豐的處境後，改選由楊雅喆出任董事長。

李永豐則在昨日於臉書發布三點聲明，如下：

本人同意出任《鏡電視》董事長，是希望以數十年來從事文化藝術及公益活動的經驗、專業及豐沛的熱情，希望成就重視文化藝術且國際多元的《鏡電視》。 只是理想雖然高遠，但事與願違，非常遺憾的，本人接任董事長後一連串紛擾，甚至被誤導為政治事件，不堪其擾，這實非一位藝術專業工作者所樂見或可承受。 為使《鏡電視》籌設順利不受阻礙，儘早發揮媒體社會公器的積極效能，本人謹在此宣布辭去董事長職位，冀望能有更適合人選繼續帶領《鏡電視》，無懼謗讟、奮勇前進。

對此，導演楊雅喆16日回應《關鍵評論網》：「因為董事會才決定，等過幾日個人工作調整完備，再跟媒體朋友說明，謝謝。」

《鏡電視》走馬換將，NCC：將調查釐清事實

《鏡電視》董事會先前就已經歷經人事風波，原先組成董事長由裴偉擔任，總經理則是李玉珮，前者為《鏡週刊》社長，後者為前三立電視行銷總監；不過，NCC在審核時要求，《鏡電視》與《鏡週刊》集團必須各自獨立營運；裴偉應辭去《鏡電視》董事長，不得擔任《鏡電視》有給職務及參與公司營運。

之後，董事長則從裴偉變更成前立委、大眾銀行董事長陳建平；不過當時便被質疑，《鏡電視》此舉異動被認為有人指點，要藉陳建平的關係與藍軍拉上線，陳建平父親是藍軍高雄陳家的陳田錨，陳建平也曾擔任過高雄萬眾有線電視的董事長。

3月4日，李永豐取代了陳建平，成為新任董事長，前民視副總經理蔡滄波則取代李玉珮出任總經理，高層人士異動變更案也於3月9日下午送至NCC。

3月10日，民眾黨立委們也在立法院公開質疑裴偉，表示裴偉有違反NCC禁令的疑慮，嚴重違反公司治理、同時涉及刑事背信，並侵害《鏡電視》股東、員工權益，認為整起事件有嚴重的政治力介入。

然而，高層人士異動變更案甚至尚未排案審查，李永豐就在15日請辭下台，改由楊雅喆接任董事長，《鏡電視》取得執照不到2個月董事會高層就數度走馬換將，引發各界關注。

裴偉｜Photo Credit: 中央社

根據《中央社》報導，NCC發言人翁柏宗表示，針對3月9日送進的案件，NCC已經請《鏡電視》補件，包含當次董事會議程、簽到簿及會議紀錄等，尚未獲《鏡電視》回應，如今又接到人事變更的新進度，NCC將聯繫《鏡電視》，了解這份營運計畫變更究竟是要撤回申請，還是變更申請。

翁柏宗強調，就NCC立場，第一階段要先掌握狀況，因此會盡快了解《鏡電視》是要撤回申請還是變更申請，第二階段就是調查及釐清事實；而鏡電視高層異動頻頻，是否影響後續營運，翁柏宗表示，還是回歸事情發展是否影響《鏡電視》先前承諾，將關注兩件事，能否5月中順利開台，並在開台前資本額從新台幣13.5億元增資到20億元。

翁柏宗｜Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：羅元祺