小甜甜遭福音劇換角，引發宋逸民「藝起發光」藝人教會遭爆「洗腦逼貸款奉獻」等控制教友手段

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不少電視圈藝人都跳出來控訴宋逸民夫妻會挑選入教教友沒知名度無法入教、要求教友貸款奉獻，限制交友圈，甚至連教友在社群上的發文內容和時間都要控管，否則會被強迫下架。
藝人小甜甜近日傳出遭福音劇換角，隨後傳出與宋逸民主理的「藝起發光」教會因理念不合離開，結果意外讓多名電視圈藝人發聲，包括參與過「藝起發光」的資深醫藥記者王瑞玲、女星白白、購物專家張維尼等人都紛紛出面揭露該教會的黑暗面，控訴宋逸民夫妻會挑選入教教友沒知名度無法入教、要求教友貸款奉獻，限制交友圈，甚至連教友在社群上的發文內容和時間都要控管，否則會被強迫下架。
對此「藝起發光」發出聲明回應，表示小甜甜私生活有狀況，且和教會其他成員有衝突，宋逸民陪伴、禱告、鼓勵外，但小甜甜不聽勸誡，只能暫停她在教會祭壇上的所有服事。
記者、藝人紛紛控訴：教會控制手段多
「藝起發光」在協會官網上說明，他們是一群藝人，是一群因信仰而對生活和生命重新找回動力，進而燃起希望的藝人。主要工作項目包括承辦各式藝人大型佈道演出，並且持續進入校園、教會、機關團體、弱勢族群進行公益、宣教、慈善愛心活動，另外也是跨教會的藝人表演平台，帶領人認識神。
記者王瑞玲過去經常為教會站台，不過後來也退出教會，她在臉書上發文說明，教會每周會有1至2次聚會，每周聚會會以「成功哲學」的奉獻來洗腦，其實不是為了「屬靈的家人」（指教友）有個安置身心靈的地方，反而全變成國度事業（此指基督教會的相關企業）豪華裝潢的建設，和不要眾人忘記他們存在的宣傳費。
她也說，教會要的是教徒的知名度，藉此打出國度事業的知名度，有知名度的人都規定發文時間、內容，「最重要的還得tag國度事業，否則po文會被強迫下架。也曾要求家人們能無償或低價，幫他們po清潔劑或保健食品。」
王瑞玲也說，教會還會直接在眾人面前挑撥教友間的感情，若是教友和「理念不合」的弟兄走太近，其家人也要被迫「自動離開」並退出群組，也不准跟已退出教會的朋友聯絡，如果不遵守教會的遊戲規則又不聽話，都會被逐出教會。
王瑞玲坦言已經忍了很久，這次看到小甜甜受委屈才說出其中真相，對於先前報導稱宋逸民痛罵小甜甜在新劇記者會上回答愷樂問題是模糊焦點，宋逸民方否認有罵人；但王瑞玲打臉，透露也曾經被牧者夫妻用電話或當面破口大罵，「對外都說是『別人的私生活有很大狀況』，殊不知是他們自己私生活和家庭有很大的狀況。」
《大學生了沒》出身的女星白白透露，在宋逸民教會創立初期，因為需要費用租借場地及其他開銷支出，每次小組聚會結束後，就會有人以「奉獻給主」的名義，教教友們如何向銀行貸款借錢，還會幫忙計算利率和還款時間，「教友說這些行為不勉強，但如果是小組長就必須要這麼做，還要去說服組員們一起奉獻。」
白白也說，教會還會為每個人設置一個專屬的奉獻袋，會寫上名字、日期、奉獻的金額，一陣子因為工作忙沒時間去教會，沒有辦法常常去教會就會接到教友的電話頻頻催促「白白最近過得好嗎？白白妳很久沒有來教會，白白妳很久沒有回來奉獻」，這讓她感覺像討債集團或是直銷。
白白透露，剛開始因為自己還在百貨公司當櫃姐，工作都是排班制，比較少能到教會裡參加禮拜和小組聚會，「裡面的人就開始說我不愛主，還有教友叫我把工作辭掉直接在教會裡面服事就可以了」她反問這樣生活的錢要從哪裡來？教友卻回答：「主會給你。」
對於小甜甜被控訴「私生活有極大狀況」，藝人金剛也在臉書上抱不平，強調認識小甜甜10幾年，很清楚小甜甜從來不可能會有私生活不檢點，她不喝酒、不抽煙、不去夜店、不做非法的事情，也不交一堆男朋友。
金剛也說，「神愛世人」這句話是對於此宗教信仰的人最重要的，質疑為什麼所謂的神職人員居然公開的攻擊自己的教友甚至把情緒如此表露無遺的帶給世人們看？如果因為沒有宣傳到自己的戲，憤怒把演員換掉，這種也是「第一次聽說」，記者的提問藝人們是問什麼答什麼，為什麼不說提問的人、不問公關組，而是對演員出氣無法接受。
教會發聲明反擊，宋逸民：誤解會隨時間過去
教會也發出聲明強調，因為此戲劇是基督徒第一次極重要獻給神的戲劇，任何重要角色若正值糾紛與官司，或私生活有是非或無法配合緊湊拍攝，都會對角色調整。小甜甜私生活有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長及宋逸民牧師除了不斷陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒為此戲的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。但小甜甜不聽勸誡，只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。
教會也強調，本來不願對紛爭多談，但是因為事情持續延燒，若再有任何不實傷害到藝起發光的言論，藝起發光將不再保持沉默，並會以實際的行動求得對牧者和弟兄姊妹的維護。
針對各種紛擾，宋逸民在臉書表示謝謝大家的關心和代禱，說該說的做該做的，相信再大的難處、再多的誤解、隨著時間都會過去。針對各種質疑控訴並未正面回應，只表示，「留些時間，讓別人慢慢認識我們，也查驗自己的動機到底是為了什麼？」
宋逸民也感嘆，心中當然有不捨有難過，但真理就是真理是不容輕忽的。雖然看似放軟，但依舊執著在「真理」兩個字，沒有特別針對這些指控回應。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。