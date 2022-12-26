小甜甜遭福音劇換角，引發宋逸民「藝起發光」藝人教會遭爆「洗腦逼貸款奉獻」等控制教友手段

藝人小甜甜近日傳出遭福音劇換角，隨後傳出與宋逸民主理的「藝起發光」教會因理念不合離開，結果意外讓多名電視圈藝人發聲，包括參與過「藝起發光」的資深醫藥記者王瑞玲、女星白白、購物專家張維尼等人都紛紛出面揭露該教會的黑暗面，控訴宋逸民夫妻會挑選入教教友沒知名度無法入教、要求教友貸款奉獻，限制交友圈，甚至連教友在社群上的發文內容和時間都要控管，否則會被強迫下架。

對此「藝起發光」發出聲明回應，表示小甜甜私生活有狀況，且和教會其他成員有衝突，宋逸民陪伴、禱告、鼓勵外，但小甜甜不聽勸誡，只能暫停她在教會祭壇上的所有服事。

記者、藝人紛紛控訴：教會控制手段多

「藝起發光」在協會官網上說明，他們是一群藝人，是一群因信仰而對生活和生命重新找回動力，進而燃起希望的藝人。主要工作項目包括承辦各式藝人大型佈道演出，並且持續進入校園、教會、機關團體、弱勢族群進行公益、宣教、慈善愛心活動，另外也是跨教會的藝人表演平台，帶領人認識神。

記者王瑞玲過去經常為教會站台，不過後來也退出教會，她在臉書上發文說明，教會每周會有1至2次聚會，每周聚會會以「成功哲學」的奉獻來洗腦，其實不是為了「屬靈的家人」（指教友）有個安置身心靈的地方，反而全變成國度事業（此指基督教會的相關企業）豪華裝潢的建設，和不要眾人忘記他們存在的宣傳費。

她也說，教會要的是教徒的知名度，藉此打出國度事業的知名度，有知名度的人都規定發文時間、內容，「最重要的還得tag國度事業，否則po文會被強迫下架。也曾要求家人們能無償或低價，幫他們po清潔劑或保健食品。」

王瑞玲也說，教會還會直接在眾人面前挑撥教友間的感情，若是教友和「理念不合」的弟兄走太近，其家人也要被迫「自動離開」並退出群組，也不准跟已退出教會的朋友聯絡，如果不遵守教會的遊戲規則又不聽話，都會被逐出教會。

王瑞玲坦言已經忍了很久，這次看到小甜甜受委屈才說出其中真相，對於先前報導稱宋逸民痛罵小甜甜在新劇記者會上回答愷樂問題是模糊焦點，宋逸民方否認有罵人；但王瑞玲打臉，透露也曾經被牧者夫妻用電話或當面破口大罵，「對外都說是『別人的私生活有很大狀況』，殊不知是他們自己私生活和家庭有很大的狀況。」

《大學生了沒》出身的女星白白透露，在宋逸民教會創立初期，因為需要費用租借場地及其他開銷支出，每次小組聚會結束後，就會有人以「奉獻給主」的名義，教教友們如何向銀行貸款借錢，還會幫忙計算利率和還款時間，「教友說這些行為不勉強，但如果是小組長就必須要這麼做，還要去說服組員們一起奉獻。」

白白也說，教會還會為每個人設置一個專屬的奉獻袋，會寫上名字、日期、奉獻的金額，一陣子因為工作忙沒時間去教會，沒有辦法常常去教會就會接到教友的電話頻頻催促「白白最近過得好嗎？白白妳很久沒有來教會，白白妳很久沒有回來奉獻」，這讓她感覺像討債集團或是直銷。

白白透露，剛開始因為自己還在百貨公司當櫃姐，工作都是排班制，比較少能到教會裡參加禮拜和小組聚會，「裡面的人就開始說我不愛主，還有教友叫我把工作辭掉直接在教會裡面服事就可以了」她反問這樣生活的錢要從哪裡來？教友卻回答：「主會給你。」

對於小甜甜被控訴「私生活有極大狀況」，藝人金剛也在臉書上抱不平，強調認識小甜甜10幾年，很清楚小甜甜從來不可能會有私生活不檢點，她不喝酒、不抽煙、不去夜店、不做非法的事情，也不交一堆男朋友。

金剛也說，「神愛世人」這句話是對於此宗教信仰的人最重要的，質疑為什麼所謂的神職人員居然公開的攻擊自己的教友甚至把情緒如此表露無遺的帶給世人們看？如果因為沒有宣傳到自己的戲，憤怒把演員換掉，這種也是「第一次聽說」，記者的提問藝人們是問什麼答什麼，為什麼不說提問的人、不問公關組，而是對演員出氣無法接受。

教會發聲明反擊，宋逸民：誤解會隨時間過去

教會也發出聲明強調，因為此戲劇是基督徒第一次極重要獻給神的戲劇，任何重要角色若正值糾紛與官司，或私生活有是非或無法配合緊湊拍攝，都會對角色調整。小甜甜私生活有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長及宋逸民牧師除了不斷陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒為此戲的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。但小甜甜不聽勸誡，只能忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。

教會也強調，本來不願對紛爭多談，但是因為事情持續延燒，若再有任何不實傷害到藝起發光的言論，藝起發光將不再保持沉默，並會以實際的行動求得對牧者和弟兄姊妹的維護。

針對各種紛擾，宋逸民在臉書表示謝謝大家的關心和代禱，說該說的做該做的，相信再大的難處、再多的誤解、隨著時間都會過去。針對各種質疑控訴並未正面回應，只表示，「留些時間，讓別人慢慢認識我們，也查驗自己的動機到底是為了什麼？」

宋逸民也感嘆，心中當然有不捨有難過，但真理就是真理是不容輕忽的。雖然看似放軟，但依舊執著在「真理」兩個字，沒有特別針對這些指控回應。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航