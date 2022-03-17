【關鍵專訪】在台灣的「烏克蘭理工男」：說俄文就是挺俄派嗎？如何看待台灣媒體對俄烏戰爭的報導？

俄羅斯入侵烏克蘭已超過三週，期間已造成超過1萬5000人身亡、近300萬人流離失所。

衝突之下，來自烏克蘭、在台灣工作並設立「烏克蘭理工男」專頁的腦科學博士Oleksii，目前父母和家人仍在烏克蘭和波蘭邊界，他們的近況如何？台灣媒體對俄烏衝突的報導是否與他的認知有出入？台灣人又能夠如何幫助烏克蘭？

波蘭也曾被俄國侵略，他們很了解我們的狀況

在此當下，Oleksii學生時代的大部分朋友都仍留在基輔抗敵，他的雙親也同樣留在首都，照顧家中的長者以及一隻大狗和金魚。他們目前都沒有離開基輔的計畫。

談到烏克蘭人逃往的主要地點——波蘭——Oleksii表示由於波蘭過去也曾被俄國侵略，非常了解現下的事態，也很歡迎來自烏克蘭的家庭前來。而歐盟開放烏克蘭人在避難國工作與就學的規定，也為烏克蘭人帶來很大的幫助。

「當你放下一切前往一個新的地方卻沒有工作權時，是很殘忍的」Oleksii說，他回憶自己到台灣的最初幾個月，由於護照限期將至而無法申請工作簽、又因為疫情無法出國申辦新護照（台灣目前沒有烏克蘭辦事處），那段期間只能靠家人匯款支持才不至於流落街頭。

（Oleksii在俄烏衝突期間成立「烏克蘭理工男Oleksii」專頁，發表多部影片分析戰爭局勢與俄烏歷史）

Oleksii也指出，難民安置的相關制度仍需要更多配套——例如簡化規範、降低求職時的工資限制、放寬轉職和轉學的條件等等，「戰爭和疫情已讓生活越趨極端，真的不需要更多官僚程序來攪局。」

Oleksii的朋友Piotr K就是逃至波蘭的其中一位烏克蘭人。

Piotr表示，目前波蘭對烏克蘭除了政府的支持計畫外，也有許多企業伸出援手，但由於波蘭並非非常富裕，即使尋求短期庇護沒什麼問題，要長期在波蘭生活也不容易，「但政府法規仍將戰爭下的烏克蘭難民，當作優先事項。」

根據現行規定，所有到達波蘭的烏克蘭人都可取得18個月的合法居留，並可在拿到波蘭身分證明（PESEL）後辦理行政事務。此外，波蘭政府也規劃4000萬波蘭幣（PLN，約為2.6億台幣）的經費，幫助烏克蘭人融入波蘭職場，所有幫助烏克蘭難民的波蘭人也可得到財務支援。

對Piotr來說，目前比較擔心的是持續提升的物價，「但絕大部分的波蘭人都很支持烏克蘭。」

說講俄文的人都挺俄，如同說講中文的人都挺中共一樣不合理

住在台灣的Oleksii平常也會收看台灣新聞，但他對部分台灣媒體介紹報導烏克蘭的細節，卻有些疑慮。「有幾次我發現有台灣人在YouTube上看俄國電視台節目，裡面用扭曲的說法來合理化俄國出兵摩爾多瓦、喬治亞、烏克蘭的理由。」

例如，Oleksii就曾看到台灣新聞報導烏克蘭時，用了國土不包含克里米亞的地圖，或是指稱烏克蘭境內說俄文的民眾就是挺俄派等等。

截圖自文茜的世界週報 《文茜的世界週報》曾提過「講俄文的烏克蘭人就是支持俄羅斯」

但事實上，烏克蘭是個多民族國家，內部有著烏克蘭、俄國、克里米亞韃靼、胡楚爾、猶太人，甚至韓國與越南族群等等；宗教上，烏克蘭東正教會在2019年也已經從俄羅斯東正教會脫離。

Oleksii指出，許多俄國或親俄媒體常會形塑一個認知——說俄語或是信奉東正教的烏克蘭人都是挺俄（背後的意思就是挺普亭）者，但這非常不正確，因為這些人之所以說俄文，背後其實有蘇聯時代文化融合政策的影響，「當時許多人是用俄文受教育、國界在未考量族群人種之下被劃分，甚至整個國家被『移動』到別處等等。」

身為威權國家，俄國花了大筆資源控制言論輿情，也設立各國語言的媒體向世界推送政府編織的訊息。「只要想想看，如果有人說『台灣講中文的人都是挺共者』，你覺得合不合理，你就懂了。」Oleksii說。

沒有什麼事比共度困境，更能夠團結彼此

俄烏開戰之後，台灣內部出現許多「台灣像不像烏克蘭」的討論，Oleksi最近也在思考這個議題，覺得雖然台灣和烏克蘭都信仰言論自由和民主價值，但台灣最大的問題是，太少歐洲人了解台灣。

Photo Credit: Oleksii

在歐洲，媒體對亞洲事件的報導十分不足，歷史地理課程對亞洲也沒有太多著墨。在此之下，Oleksii認為在政府之間的交流外，如何建立人與人之間的情感將至關重要。

「沒有什麼事比共度困境更能團結彼此，」Oleksii說，「這是台灣向世界展示自己的最好機會。」想想看，如果某個烏克蘭孩童在戰亂中收到台灣寄來的某件物品，陪伴他走過戰亂和家園的重建，這將能影響他的一生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航