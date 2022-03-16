解碼日本：女性的角色

文：葉子

作為亞洲首個工業化現代經濟體，日本的性別平等進程，較經濟及社會發展大幅落後。2020年，在全球153個國家中，日本的性別差距指數排行121位，反映男女地位極不平等。日本社會對性別有強烈定型，男人的社會角色是賺錢養家；女人則要做好賢妻良母本分，這種傳統觀念至今仍深深植根於社會。

在日本，有專門為單身女士而設的淑女學校，教導她們成為完美的日本女性，以增加在婚姻市場的競爭力。由走路姿態、開門動作、跪坐、裝扮、如何取悅丈夫都有一套標準，表面上是訓練女性文靜、順從，但有評論認為，這實際上只是灌輸父權主義。

長久以來，日本社會以婚姻來衡量女性價值，但近年不少年輕女性靜靜起革命。根據1990年日本政府的人口普查，每20名女性中只有1人從未結婚，但最新數字跌至7人中就有1人單身。日本打工仔工時長，女性婚後往往因家庭放下事業，但越來越多年輕女性追求工作成就多於終身伴侶，嚮往自由自在多於家庭生活。她們希望趁年輕追尋夢想，寧願遲婚甚至一直單身。

在日本職場，女性佔整體在職人口44%，但只有約2% 屬行政主管，各行各業決策層都由男性控制，父權主義根深蒂固。在埼玉縣蕨市，日本唯一女手工刺青師初代彫蓮靠着毅力及能力，成功打入男性世界。日本手工刺青師大部分是男性，手藝不會隨便外傳，彫蓮起初是靠自己摸索，以自己的身體反覆練習，有信心後再找人做「白老鼠」，漸漸練成超凡手藝。她在2006年贏得幾個國際紋身大獎，成為業界認同的大師級人馬。

女性起革命，亦有男士開始改變想法。2010年，為鼓勵男士分擔家務，政府推出「育兒型爸計畫」，將「有型」及住家男人的形象結合。10年前瀧村雅晴因女兒患病，由上班族變身超能爸爸，全情投入照顧女兒；近年更開設烹飪學校，教導爸爸們煮食技巧，鼓勵他們珍惜與家人相處、照顧家人的機會。

遇到職場上、家庭上的不平等，女士們或許可以靠自己的實力去改變；但性暴力帶來的傷害，就要有勇氣、團結、互相支援才能克服。2019年，日本有4宗強姦案被告被判無罪，引發席捲47個縣的「花朵運動」示威，一個個受害人勇敢站出來控訴被性侵的可怕經歷，透過互相支持形成保護圈，向性暴力說不。

要改變日本的女性地位，除了靠女士們勇敢打破常規，團結起來對抗父權思想；男士們亦應放下重男輕女的守舊觀念，學懂欣賞及認同女性的能力及努力，建立共融平台，一起打造更美好的未來。

（播放：港台電視31，2022年3月16日（三），晚上10時）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex