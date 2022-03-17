美國70年代「停滯性通膨」是怎麼發生的？俄烏戰爭正在重演歷史嗎？

俄烏衝突持續，全球原物料價格暴漲，美國消費者物價指數（CPI）持續創下歷史新高，聯準會緊縮在即，70年代的停滯性通膨是否重演？面對突發戰爭事件，M平方對2022年行情看法是否改變？

俄烏衝突中心俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯作爲全球糧倉以及原物料重鎮，在衝突持續之下，全球原物料價格維持高檔強勁，衡量一籃子大宗商品報酬的三大指數──標普高盛商品指數（GSCI）、路透CRB商品指數、彭博大宗商品現貨指數（BCOM）上週分別上漲20％、13％、13％，創史上最高單週漲幅。

此外，GSCI指數成分中有23類商品（總共24類）最新價格站在200日均線以上，為2020年11月以來最高比例，顯示商品板塊出現全面性上漲。面對戰爭帶來的不確定性以及通膨壓力再度升溫，也引發了市場對於停滯性通膨的擔憂。

圖片來源：財經Ｍ平方

回顧70年代停滯性通膨

回顧1950年代至今所發生的區域戰爭，其中共有5次於戰爭後24個月內，出現過美國經濟研究所NBER定義的經濟衰退期，分別為50年代蘇伊士運河危機、70年代第四次以阿衝突的贖罪日戰爭，伊朗革命、80年代的兩伊戰爭、以及90年代的波灣戰爭。以上皆出現全球油市6％～12％不等的供給側缺口，其中就包括了70年代的兩次嚴重的停滯性通膨危機。

圖片來源：財經Ｍ平方 備註：*為經濟衰退與戰爭關聯性不大

從過去經驗我們可以發現，並非所有戰爭皆會引發衰退，而也並非所有引發油市供給出現缺口的事件，皆會引發停滯性通膨。因此可以簡單結論，戰爭所引發的供給側衝擊，為構成停滯性通膨的必要條件，而非絕對條件。

讓我們快速回顧70年代，具有許多外生因素加劇了油價上漲對經濟的衝擊，當時一連串的商品供需失衡、匯率貶值、政策失誤，形成完美風暴，才為美國經濟帶來了史上最嚴重的停滯性通膨。

1. 所有停滯性通膨的必要條件：供給測衝擊

回顧歷史，1972年泰國、美國、澳洲、加拿大、蘇聯等國同時遭受乾旱，造成全球穀物、稻米、小麥產量下降，蘇聯轉向北美市場搶購黃小玉等農產品，導致全球糧食價格快速上漲，1973年10月爆發第四次中東戰爭（贖罪日戰爭），埃及與敘利亞攻擊以色列在六日戰爭中所佔領的西奈半島、戈蘭高地，隨後OPEC宣布石油禁運以打擊美、英、加等國支持以色列。

接著在1979／1980年，接連爆發伊朗革命、人質危機、兩伊戰爭，油價從不到$15翻倍至將近$40。兩次油價暴漲皆導致能源通膨壓力劇增，美國能源項CPI年增率在1974年2月（+33.7％）、1980年3月（+47.2％）出現歷史高點。

2. 完美風暴的形成：政策失誤

當時聯準會的反應被評為過於寬鬆且反應過慢，而造成聯準會政策失誤。首先在歷史背景上，當時正處於美國擴大參與越戰、歐日製造業迎頭趕上，同時布列敦森林體系瓦解，美元與黃金正式脫鉤後一路走貶，使得美國面臨財政貿易雙赤字壓力，干預了貨幣政策以寬鬆來支持巨額國債的壓力。

另一方面，聯準會對「菲利浦曲線」上就業與通膨存在固定反向關係的誤解，造成政策對於充分就業水平過於樂觀，使得政策反應落後於通膨曲線。更雪上加霜的是，尼克森總統在1971年8月宣布「新經濟政策」，除了關閉美元兌換黃金窗口，同時簽署行政命令、凍結工資與物價長達90天，並在隔年持續管制物價／工資，限制通膨介於2～3％、工資成長率不超過5.5％。

然而政府管制缺乏經濟效率，價格上限反而會造成供給短缺，也延後了聯準會的反應時間，1973年1月美國核心 CPI年增率觸及低點+2.5％，隨後出現報復性反彈、一路上行至1975年2月+11.9％，同期間失業率攀升超過4％，GDP則出現連續4個季度的衰退。

我們正在重演歷史嗎？大通膨時代的三種情境及兩個推力

根據NBER研究，分別將過去幾次出現通膨大幅上揚的情形分為以下三種：

暫時性價格上漲（temporary price spike），如1979年

永久性價格提升（increase to a permanently higher relative price level），如1973～1974

長時間價格持續上揚（long-lasting rise in the rate of energy price inflation），如2000～2008（屬於需求型推升的原物料超級循環）

以目前俄烏衝突來看，我們在先前快報初估，俄烏衝突在最差情境下，預期衝擊300萬桶／日的俄油出口（60～ 70萬桶至美國出口歸零，450萬桶至歐洲出口腰斬），而歐美戰略儲油、伊朗核協、頁岩油供給在短期內僅能補足至多200～250萬桶／日的缺口，以至於原本預估Q1～Q2達到供需平衡的時間點，再度往後推延。

隨著英美石油制裁政策落地，後續供給缺口是否能重新彌平，我們認為關係到俄烏衝突的持續時間，以及生產者（OPEC+與美國頁岩油為主）增產態度等變數。

本次俄烏戰爭屬於第一種或第二種供給衝擊尚未能定論，不過從過去經驗來看，供給側衝擊在發生後12個月內，其他條件不變之下，影響將逐漸淡去。

圖片來源：財經Ｍ平方 資料來源：THE SUPPLY-SHOCK EXPLANATION OF THE GREAT STAGFLATION REVISITED, Alan S. Blinder & Jeremy B. Rudd, 2008

而為何於70年代會看到如此嚴重的停滯性通膨發生？主要來自於兩個因素：

「油價稅收效應」，主要發生於原油淨進口國，因對於油價的彈性相對較低，對於油價上漲的加乘效應也更顯著。 「第二輪的價格上漲」，作為大宗原物料，油價上漲傳遞至產成品，連帶得價格上漲存在更深的僵固性，這個現象尤其在供給側衝擊造成的原物料價格上漲更為顯著。

這也是為何本次市場如此擔心的原因，本次俄烏衝突全面衝擊到能源、農產品、金屬，實際拆解各國終端消費的結構，我們可以發現食物以及能源消費，在各國的支出佔比當有來到將近3成以上，尤其在新興國家因食物佔比更高，兩者加總的比率甚至高達5成。

此外，本次除了能源價格問題外，原本就存在的供應鏈問題、薪資通膨螺旋問題（尤其在美國），觀察5年期美債平衡通膨率再度突破去年11月新高並重返3％，聯準會更擔心的是來自於市場通膨預期失控，造成更嚴重的通膨自我實現。

圖片來源：財經Ｍ平方

現況：聯準會以控制通膨為首要目標，Q2經濟數據將開始反應