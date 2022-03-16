本土+3：2例居隔期滿陰轉陽、1例因病就醫確診，指揮中心考慮將韓國班機列入落地採檢範圍

國內今（16）日新增90例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，分別為3例本土個案及87例境外移入。

本土確診個案當中，有2例是居隔期滿陰轉陽，1例（案21605）則是因病就醫需要檢驗，於昨（15）日確診。指揮中心表示案21605初步判定為舊案，會針對周遭親密家人持續疫調，如果沒有陽性出現，那基本上對社會的威脅很少。

韓國境外移入增加，考慮是否納入落地採檢

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增90例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及87例境外移入（47例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性，2例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

今日新增境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（30例）、韓國（11例）、印尼（5例）、香港、澳大利亞及美國（各4例）、馬來西亞（2例）、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨（各1例）移入，另20例調查中。入境日介於今（2022）年2月8日至3月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬1492例確診，包括1萬5493例本土病例，2020年起累計853例COVID-19死亡病例。

指揮中心指揮官陳時中表示，本次境外移入確診病例中，越南是近來都比較多，而韓國佔了11例是需要注意的國家，將檢討考慮是否將韓國入境的班機劃入落地採檢的範圍。

新增3例本土案例，2例居隔期滿陰轉陽，1例因病就醫確診

陳時中說，今天新增3例本土案例，有2例是居隔期滿陰轉陽的個案。第三例（案21605）則是因病就醫需要檢驗，於昨天確診，Ct值是39，檢驗的N抗體（核膜蛋白抗原抗體）是陽性。其足跡與案17672有重疊，當時曾被匡列檢驗，但檢驗結果為陰性，其家人採檢也為陰性。

案21605目前初步判定為舊案，會針對周遭親密家人持續疫調，如果沒有陽性出現，那基本上對社會的威脅很少。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第27期疫苗平台的預約，提供99萬9000劑的量能，自今早10點開放預約，目前已預約了2萬5161人。

陳時中補充，目前為止台灣第一劑的涵蓋率為83.23％，第二劑為77.73％，基礎加強劑為0.81％，追加劑為47.16％。

Photo Credit: IF Lin/ TNL

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺