2022/03/17,
歐洲

倫敦市長建議：把扣押的俄羅斯寡頭豪宅讓烏克蘭難民入住，反正都是空的

倫敦市長建議：把扣押的俄羅斯寡頭豪宅讓烏克蘭難民入住，反正都是空的
Photo Credit: AP / 達志影像

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鑑於國際社會制裁俄羅斯寡頭，他們很多在英國首都倫敦擁有的豪華住宅如今都被暫時質押。對此。倫敦市長薩迪克・汗（Sadiq Khan）呼籲，應該讓逃離烏克蘭戰爭的難民入住，理由是「反正這些倫敦的公寓都是空的」。

文：德國之聲中文網（德新社）

鑑於國際社會制裁俄羅斯寡頭，他們很多在英國首都倫敦擁有的豪華住宅如今都被暫時質押。對此。倫敦市長薩迪克・汗（Sadiq Khan）呼籲，應該讓逃離烏克蘭戰爭的難民入住，理由是「反正這些倫敦的公寓都是空的」。

這位英國工黨政治家是於3月14日接受當地一家電台採訪時做出上述表態的。他認為，俄羅斯超級富豪買那些高等住宅是為了洗錢，而不是為了居住。因此建議，政府應該對其沒收，在出售前安置烏克蘭人。這位倫敦市長認為此舉會是一種「詩意的正義」。

同時，英國總理府的一位發言人表示，目前政府正在研究相關建議的可行性。此前，內閣部長戈夫（Michael Gove）提出了這一想法，但同時也承認存在「很高的的法律障礙」。

3月14日，一部分倫敦的親烏克蘭活動人士，佔領了該市使館區內一處屬於普亭（Vladimir Putin）親信德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的豪宅。這位億萬富翁現在被列入英國的制裁名單。佔領豪宅的居民對外宣稱，該財產如今屬於烏克蘭難民。有照片顯示，舉著橫幅的站在這棟住宅的陽台上，橫幅上寫著：「這一財產已經被解放」。

英國面對俄羅斯寡頭的態度長期以來一直被批評太過鬆懈，如今政府已經開始重新表態。一項新的法律將於本週生效。這將使來自國外的超級富豪更難以通過空殼公司和代持人購買英國房產。同時，對這類人員實施制裁也將變得更加容易。

上週，倫敦瞄準了俄羅斯的億萬富翁——英國切爾西足球俱樂部的老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramowitsch）被列入制裁名單。據估計，除了他以外還會有其他俄羅斯的富豪受到制裁。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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