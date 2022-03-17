什麼是CIA Triad？從常見的五大資安威脅，檢視企業資訊安全防護力

何謂資訊安全？

資訊是由各種資料匯集而成，對企業而言，合作廠商、客戶資料、專利技術、公司金流紀錄等都屬於資訊安全保護的範疇，假如上述的有價資訊被外部人掌握愈多，資安風險也會隨之擴大。

資訊的價值可以直接或間接性地來衡量，為了讓資訊的價值最大化，公司就必須制定相關政策與措施，藉此降低資訊遭到竊取、竄改、滅失或遺漏的可能性發生，而資安的意義在於保護資訊不被非法存取或揭露，且在任何階段沒有不適當的修改與損毀。

資訊對於任何一個組織而言都是一種資產，它和一般會計認列的資產同樣重要，因此資安議題是近幾年各大企業相當重視的項目，在過去資安事件影響的範圍不大，如今新冠疫情加速數位轉型的進程，許多公司都早已將公司資訊雲端化，資安防護更是需要有所強化。

儘管資安意識崛起，但根據iThome 2021年的企業資安大調查指出，面對資訊安全的威脅，企業主管對於資安防護的信心程度分數只有62.4分，低於前三年的平均分數，主要的原因是管理高層缺乏資安思維，也沒有編列預算聘請相關的人才。

在數位聯網的時代下，企業啟動資安防禦計畫之前，第一步要執行的是對現有的公司資訊進行盤點，並對內部環境通盤性的了解，再透過制定防護策略、建置資安保護系統，來鞏固企業資安，而資訊安全是建構在什麼原則之上呢？該如判斷資訊的安全性？我們可以藉由CIA Triad來評判。

資安鐵三角：CIA Triad

在資安的世界中，CIA Triad是安全架構的基石，也是被廣泛採納的，資安團隊可鑑於以下三原則制定相關策略或評估潛在的威脅與漏洞：

機密性（Confidentiality）

機密性旨在對數據進行保密，也就是限制未經授權的資料之訪問與修改權，除了確保隱密性，也降低機密資料陷入威脅的機率。

為了保護資訊的機密性，常見的對策包含：將數據分類或標籤化，甚至是對資料存取者進行身份驗證、對傳輸中的數據進行加密，也有公司提供相關課程提高員工資安意識。

完整性（Integrity）

資安的完整性，指的是數據沒有遭受未經授權者篡改，以確保資料在整個生命週期內的一致性與精確性。舉幾個簡單的例子，如：在電商平台購物的消費者，希望所有產品與定價的資訊是準確的，並且所有訂購資訊在下訂單後不會改變。

銀行需要確保銀行存戶的帳戶金額的準確性與即時性，無論是透過ATM、網銀轉帳，該餘額都無法被有心人士修改。

與機密性相同，完整性會因為篡改入侵檢測系統或修改系統日誌而直接受到損害，也可能是人為疏忽或編碼錯誤而造成資安的完整性受到威脅，常見的保護措施包含：電子文件導入數位簽章、獲取具公信力機構發行認證的安全性證書等。

可用性（Availability）

資安的可用性意味著已啟動或正在運行的程序，授權者能夠即時地訪問這些資源，假如某系統、應用程式或數據無法即時讓授權用戶進行使用時，那麼資訊就無法為企業產生最大化的價值。

許多情況都會危及可用性，包括軟硬體故障、電源故障、自然災害和人為疏失，電腦病毒也會直接衝擊可用性，常採取的應對策略包括：定期軟體修補與系統升級、備份等保護解決方案。

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完備的企業資安該具備哪些條件？

1. 硬體安全

硬體設備故障的發生，往往會伴隨著資料遺失及毀損，而硬體故障的原因很多，除了溫度、濕度、老化外，也需要考量電力不穩或天災的因素。透過定期檢視的硬體設備狀態，隨時備份重要資料，以及設置備用電源或不斷電系統等等，可降低硬體故障機率。

硬體設備是非常明確的目標，當有心人士直接接觸到硬體設備時，就有機會竊取或破壞資料及資訊造成，如何適當地將硬體設備與外部做隔離，也是資訊安全防護規畫中必須具備的措施。

關於硬體安全的資訊安全防護，除了自行建置完善的機房環境外，尋找專業且可靠的機房代管業者，能有效節省許多支出，並降低維運與人力成本。

2. 軟體安全

隨著資訊時代來臨，人們透過軟體技術將硬體的效益發揮的更加淋漓盡致。軟體包括的範圍很廣泛，從電腦作業系統、資料庫系統、應用程式到網站系統等，現今在工作及生活中我們已經非常依賴各種軟體來完成工作，因此當軟體環境被駭客入侵或因感染病毒等異常狀況時，對我們的影響也會非常巨大。

3. 資料安全

不論哪個時代，資料保存都是個非常重要的課題，過去可能會透過圖書室，保險箱等措施來保護資料，只要特定地點進行保護就能達到防護的效果

而現今許多的資訊及資料都以數據的方式存放在不同的媒介上，例如個人會將資料存放於電腦的硬碟中或USB隨身碟，而企業則會將資料放在檔案主機中或來儲存設備裡，這些資料一旦被竊取、損壞或者遺失，對於個人及企業來說都是莫大的損失，更是成為資訊安全的一大隱憂，因此我們對於各種的資料處理，應該抱著謹慎態度去面對。

常見的五大資安威脅

1. 網路安全

是指針對連接網路裝置、網路中傳輸的資訊、利用網路運作的軟體及透過的服務，這些項目的安全都包含在網路安全範圍內，有心人士會透過對網路的侵害，來達到竊取敏感資訊，癱瘓裝置、軟體或服務等，進而製造出個人的身份被盜用與詐騙，甚至是企業的重要資料被竊取或無法正常營運等問題。

合適的資訊安全措施：主動式DDoS緩解服務、MDR威脅偵測應變服務、網管監控服務、資安顧問諮詢、資安防護架構規劃。