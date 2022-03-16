烏克蘭使用美國AI人臉辨識死者與俄羅斯特工，專家擔憂該技術在戰時遭濫用

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國人臉識別科技公司Clearview AI近日宣布，烏克蘭政府已於2022年3月12日開始採用Clearview AI的人臉辨識技術於當前戰事中。

Clearview AI的執行長宦孫至（Hoan Ton-That）表示，在烏克蘭遭到莫斯科當局入侵後便主動告知烏克蘭，強調願意在戰爭中利用Clearview AI技術協助基輔當局辨識俄羅斯的襲擊者、識別傷亡人員及打擊不實訊息，並提供相關技術使用的人員培訓。

「我很高興能證實，Clearview AI已向烏克蘭高層提供了其突破性的人臉辨識技術，此技術能供烏克蘭面臨危機的這段期間使用。」宦孫至在一份寫給《英國廣播公司》（BBC）的聲明中提及。

根據《路透社》轉述該公司顧問、曾於美國前總統歐巴馬（Barack Obama，港譯「奧巴馬」）與現任總統拜登（Joe Biden）政府擔任外交高層的沃洛斯基（Lee Wolosky）說法表示，基輔當局當前可免費使用Clearview AI的人臉搜尋引擎，該技術可精確地辨識面容，讓烏克蘭軍方可以在檢查哨等安檢區查驗、比對相關人員，且該技術不會提供給俄羅斯。

Clearview AI的人臉辨識原理為何？

根據美國科技媒體《iTech Post》報導，為使該公司的人臉辨識系統在運作上更為精準且有效提升辨識率，Clearview AI從俄羅斯人氣最高的社群平台網站VKontakte獲取超過20億張的人像，該群平台亦被稱做「俄羅斯的臉書（Facebook）」，且該公司的資料庫中目前已存放超過100億張來自新聞媒體、社交平台、地理位置、圖庫網站等公共網路空間的面部圖像。

沃洛斯基也補充說道，由於VKontakte本身觸及俄羅斯用戶的廣度，這將使Clearview AI能獲取比其競爭對手PimEyes更全面的人像圖片數據。PimEyes為一家公開給所有網路用戶使用的面部搜尋引擎公司，過往曾用來識別戰爭照片中的人物。

防毒軟體開發商「卡巴斯基」（Kaspersky）分析，這種人臉辨識技術是透過人的面部進行身份確認或身分查找，是屬於一種生物特徵的識別技術，除了用於真人外，也可應用在識別照片或影像中的人物，目前經常被應用在國家安全及警政單位的執法手段上。

美國《沃克斯傳媒》（VOX）則解釋Clearview AI的運作模式，其表示：「若您手上握有一張待確認身分的人像圖片，您可以將這張照片上傳到Clearview AI的應用程式，該程式會顯示任何於網路空間中出現的此人像圖片，並提供您這些影像的來源連結。」

Clearview AI對此也強調，其自身擁有全世界最大型的臉部辨識網路資料庫，致力於技術創新，並為執法部門提供最尖端的技術，以此調查犯罪、增強公共安全福祉，並充分為受害者伸張正義。

Clearview AI還能為烏克蘭帶來哪些幫助？

除上述提及的辨識俄羅斯的入侵者、辨認死者及對抗假訊息外，Clearview AI還能發揮其它功用，美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）便引用宦孫至的說法表示，與指紋辨識技術相比，Clearview AI的數據庫可以協助烏克蘭軍方更準確辨識死者，即使死者的臉部受損嚴重，該辨識系統仍能正常比對。

此外，宦孫至亦相信，該技術能有效的識別俄羅斯特工或企圖滲透烏克蘭的情報人士；亦可幫助與至親分離的烏克蘭難民重新與家人團聚，尤其是針對那些身上沒有攜帶身分證明文件的尋求庇護者。

不過《全國廣播公司商業頻道》也指出，目前尚無法確定烏克蘭國防部會將此項技術應用在哪些實務中，但烏克蘭中央政府及有關部門預計將在近期，對該人臉辨識技術完成部署工作。

似乎能被廣泛運用的Clearview AI技術，真的備受各界青睞嗎？

據英國《每日星報》（The Daily Star）報導，人臉辨識技術可能會於安全檢查哨使用時，或雙方交戰當下誤認人員。紐約非營利組織「監控技術監督計畫」（S.T.O.P.'s），創辦人兼執行長卡恩（Albert Fox Cahn）便認為，若比對結果為「不匹配」，則很有可能導致無辜百姓的傷亡，如同警察在使用Clearview AI技術後，可能會因「比對錯誤」而誤逮平民。

「我們將看到原本立意良善的AI技術到頭來卻適得其反，還傷害了其本該幫助的人。」卡恩如此說道。

卡恩也強調，在這場戰爭中應用該項AI技術識別死者身份，可說是最安全的方式，但卡恩亦擔心，一旦這些人臉辨識系統和相關數據庫導入戰區使用，恐怕連Clearview AI公司也無法控制該技術是被適切的使用還是遭濫用。

此外，根據《英國廣播公司》揭露，Clearview AI的人臉辨識技術，事實上已遭到諸多歐美國家的隱私監管單位批評及裁罰。

2021年11月，Clearview AI由於未能遵守英國《資料保護法》，而遭到英國資訊委員會辦公室（ICO）處以超過1700萬英鎊的罰款；2022年3月，義大利個人資料保護署（GPDP）則對Clearview AI開罰2000萬歐元的罰款，起因是該公司違反義大利（港稱「意大利」）有關個人資料保護的法令，不當收集義大利網路用戶的生物特徵資訊。