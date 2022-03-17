【專訪】雙人演唱組合Limi：不只是「Chill Pop組合」，畢竟優質的流行音樂要潮得有理

一早醒來，看到串流平台首頁推薦「Chill Pop組合Limi」，嗯，想起了不久前跟他們的訪談。那是一次音樂含量爆炸高，美學討論即為聚焦，在我近年的採訪中，絕對是最「音樂性」的其中之一。聽了新歌〈Plan B〉，經過訪談，一聽就有「感覺」，想想，是時候來好好整理這篇訪問。畢竟他們並不是、並不只是「Chill Pop組合」。

他們潮得有理。

Photo Credit: Legacy提供 Limi，由女主唱兼詞曲創作人Li與製作人Mi組成。

分工模式

結束樂團生涯後，Limi想做好玩的事情，但，一切是怎麼開始的呢？Mi負責的是聲音設計，Li負責vocal製作；Mi會先做一個demo，Li做一個主旋律，再去打磨，相互來回。

聽起來好像很簡約，可是來回卻是超乎想像的，Li總是會唱超多的旋律版本，Mi也盡其所能的，嘗試各種編排，兩造的來回與默契，新的專輯，沒有找專輯製作人（但有兩首單曲找了製作人），更聚焦在兩人的互動。

這互動之中，便充滿高能量的「音樂影響」討論，Limi的兩位成員，音樂都聽得很廣泛，「其實光是開會之前，討論reference的歌單，我們就能抓到大致上彼此要的是什麼了。」

認真聽音樂才能認真做音樂

台灣的「音樂組合」，像Limi這樣音樂型態的，沒有第二個。很西化的樂風，但又契合中文歌詞的想像與構成。尤其，他們使用了各種新穎的音色與段落。

Li說自己非常喜歡英國搖滾，九〇年代到兩千年代的英國搖滾，Suede、Oasis、Radiohead，是心頭好；Mi則說，「樂手一定會聽很多Red Hot Chili Peppers、Jamiropuai等韻律感、funk等節奏感很強的東西。」

然而，Limi開始後，才真正來到了吃重reference的創作與學習關鍵。「樂團結束後，開始做Limi，聽到嘻哈的節奏，比較偏緩和、Laidback節奏的嘻哈，似乎很適合Li的vocal」於此基調的設定下，韓國音樂給Mi的影響很深，Colde以及其所屬樂團Offonoff、PENOMECO，「還有很多名字是韓文我不會唸的」，這些歌手聲音氣質，是Mi作為製作人，所學習的目標之一。

兩人推崇愛團樂團、也是Limi受到最多影響的樂團，是英國的Glass Animals。說到Glass Animals，兩人容光煥發，「鐵粉」的心情全寫在臉上。

我不敢相信台灣會有人「那麼喜歡」Glass Animals，還特別再確認了一次，真的是曾獲水星音樂獎提名的當代電音翹楚Glass Animals！這樣說來，在很多音色上的嘗試與編曲的迴旋，從「Limi喜歡Glass Animals」開始，似乎有了一個通透理解的管道。

Glass Animals的主唱，在YouTube上面分享很多錄音的細節，也翻轉了許多他們對於音色的看法。三人從訪談變成「音樂宅」閒聊，又從Glass Animals音樂中的Trip Hop調性聊出去，再聊到好評新貴創作者Bonobo⋯⋯

「以前我是貝斯手，現在變兩人組，一開始，不知道要怎麼演，剛好看到Bonobo的演出影片，他也是貝斯手，他用的器材跟我剛好是同款，只是新舊不一。他也是一個人演，哇！」Bonobo的影片「解救了」Mi的舞台思考。

他們也提到了Easy Life、Arlo Parks等優質音樂人，從影響來說，在訪談當下，我從腦海簡易的回溯，對於Limi音樂中「好聽」、「潮流」有了恍然大悟。

喜歡Limi的樂迷，請一定要聽聽Glass Animals，和這些他們嘔心瀝血在研究的音樂喔。

「壞壞寶貝」

新專輯的音樂美學，也從歌單的討論出發。這張專輯叫《壞壞寶貝》，延續上一張專輯少女漫畫的故事線，開始「叛逆」了起來。

一切的概念成立，還是先從音樂討論開始。

「壞要壞到什麼程度，曲風要多壞、多強烈、多激進，在美學上，從reference歌單裡討論出非常多東西。」Mi大笑著說，「我用了很多我以前一聽到就會關掉的音色。」

「逼自己去做以前不會做的事情，變成『我想要做什麼樣的音樂』而開始去找相關的reference。這個過程演變到後來，音色邏輯還是跟上一張有所融會貫通，於是，骨子裡還是同一個人，但外表有不一樣的感覺。」

Photo Credit: Legacy提供

做出優質的流行音樂

如果擴大對於流行音樂的想像與思考，Limi除了吸取大量各式音樂養分，對流行音樂的自覺，「潮感」其來有自。關於當代流行音樂的音色，究竟他們心中的流行音樂，要怎麼做出來呢？發想又是如何？

Li其實很喜歡「跟著一起唱」，也很喜歡歌詞的部分（她說自己是會在狀態上分享歌詞的「那種人」），但在她成長的歷程中，華語流行的旋律與曲式，一直沒有真正「打中」Li。「當時我在想的是能不能寫一個很厲害的旋律，但音色和編曲可以新穎、前衛一點，而旋律還是能讓人很熟悉的、跟著唱的⋯⋯」

或許，藉由這樣的歌曲與編排，依舊迷人的hook，進而接觸到更多音色與更廣大的流行音樂，或各式音樂的可能，Li以無比認真的神情說著這樣的概念。

Mi提到的事情，說明了Limi的風格。旋律性很強的歌曲，搭配上很出色的編曲，「這正是國外在做的事情」。他舉例Taylor Swift的專輯《Forklore》裡頭的鼓聲處理，令他欽佩不已，出格的事情，也可以融於所謂的流行音樂。