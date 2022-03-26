《好萊塢劇本創作術》：別讓你的作品宛如中式流水席，最好像「三道菜正式西餐」

文：林偉克

「三道菜正式西餐」：電影架構

「好導演拿著好劇本可以拍出傑作；同一部好劇本，平凡的導演可以拍出一部中庸之作。如果是一部糟糕的劇本，即使好導演也無法拍出好電影。」 ——黑澤明，編劇兼導演，《七武士》（Seven Samurai）

小時候，爸媽總喜歡在我吃飯時盯著我看，我總會因此而惱怒，長大後，我開始理解看著孩子吃飯能為父母帶來多大的幸福感，食物是台灣和中華文化表達愛的方式，我喜歡吃美食，也喜歡烹飪，這是我對家人和朋友展現愛的方式，我寫下的每個字也都出自對所愛的人的關心。

電影是我們的療癒料理

我們理解故事的方式和吃東西時一樣，不同國家的料理可以出現多大的差異啊！沒錯，我們吃進去的東西都可以歸納出差不多的食物種類，但這些料理的準備和呈現方式卻大不相同，而現在我們要創造的是吸引全球觀眾的故事。已故廚師作家安東尼波登（Anthony Bourdain）告訴我們食物如何連結全人類，天啊！我好想他！我們吃的東西雖然不盡相同，但我們對說故事有著相同渴望。我打從心底相信，電影是連結全人類最強大的媒介。

架構，並非公式

美國電影普遍來說都是套公式，大家似乎都有耳聞傳說中的三幕劇架構，聽起來就好像是某個瘋狂的好萊塢科學家為了保障電影大賣，進而研發出來的神奇藥水，這也迫使所有好萊塢電影工作者必須無條件遵循。公式是一個常與「好萊塢」電影連在一起的詞彙，但這麼說其實不太精確，與其說是公式，不如說是架構；與其說「這部電影好公式化」，不如說「這部電影的架構完整」！架構是必要的，架構的存在是為了讓角色可以安放在故事裡的敘事平台裡。

架構就像劇編劇用來接合故事的卡榫

從古希臘時期的亞里斯多德到今日所謂的編劇大師，都提倡電影架構應該長這樣⋯⋯

開始，中間，結束

大功告成！真是前所未聞！為什麼全球觀眾還是習慣觀賞美國電影呢？ 電影裡的角色與他們使用的語言不同，長得一點也不像他們！全球觀眾甚至為了觀賞美國電影而閱讀字幕，那是因為這些都是用他們習慣的架構拍出來的好電影，美國人常被認為不屑閱讀字幕，所以才不在乎外國電影，這樣的論述不完全正確。如果電影的架構不夠清晰，觀眾就必須更努力「看懂」其中的故事，這就是為什麼美國觀眾不喜歡看外國電影，因為想「看懂」這些外國電影樣花很大的心力。

這也不代表美國電影總是稱霸其他國家的票房排行榜，中國的國產電影《戰狼2》（Wolf Warrior 2）可是他們國內史上最賣座的電影，票房超過八億美元，八億美元啊！你沒有看錯。中國首部科幻電影《流浪地球》（The Wandering Earth）也成了另一部賣座大片，賺進七億美元的票房，這部電影改編曾獲雨果獎的中國作家劉慈欣所寫的短篇故事，在中國歷年票房排行榜上位居第二。

中國最賣座的好萊塢電影《玩命關頭8》也不過賣了3.9億美元，這個票房數字與前兩部中國電影相比真的略遜一籌。然而，《戰狼2》在中國以外的票房只有400萬美元，而《流浪地球》則是700萬美元，反之，《玩命關頭8》在美國以外的票房賺進10億美元。

為什麼好萊塢能稱霸全球電影市場？ 因為美國電影工業已經持續運轉超過100年，不論政治因素或戰爭都無法影響其產出的片量以及基礎建設，反觀其他國家的電影工業，大多會受戰爭、政治和社會不安定所影響，但美國電影工業卻從未停止運轉，因此造就了世上最成熟、體制最完整的電影工業。好萊塢源源不絕的新片已讓全球觀眾習以為常，世界各地的觀眾也因此會不自覺地期待觀賞符合好萊塢敘事架構、品質精良的電影，我們姑且將其稱為全球敘事架構。

你可以將好萊塢電影風靡全球、具有高製作價值的成果，全部歸功於金額龐大的預算，然而，值得注意的是，某些中國電影的預算規模也不亞於好萊塢強片，甚是還聘用了曾獲奧斯卡獎的設計師，但這些中國電影卻不像美國電影一樣能讓全球觀眾產生共鳴。

一切還是必須回到劇本。

別讓作品宛如中式流水席

我熱愛傳統中式流水席，程度與拉斯維加斯自助吧不相上下，因為這些令人心滿意足的多元菜色是我的快樂泉源，通常只要經過這樣一場饗宴，我的胃就能得到滿足。然而，想要拍出一部吸引全球觀眾的電影，請盡量避免使用「中式流水席」的方式創作。

如果你曾去過道地的中式餐廳，你一定看過菜餚擺在「餐桌轉盤」上供用餐客人分食，桌上的主菜可以從紅燒牛腩、清蒸鮮魚、生菜蝦鬆、滷肉到北京烤鴨無所不包，但卻沒有一個明確的上菜順序，這就如同整部劇本混雜著各種類型片元素、調性和故事線一樣。新手編劇總渴望將所有想得到的角色、點子和對話都塞進同一部劇本，如同此生不會再寫別部劇本一樣，雖然這樣對編劇本人來說很滿足，但對觀眾來說卻是難以承受。

讓作品如同三道菜正式西餐

受西方文化影響較深的中式餐館，通常會在午晚餐時段供應特餐，讓客人擁有一道主菜，以及讓餐點更豐富的開胃菜炸春捲，再配上湯品，這樣的場景應該不陌生吧？電影的核心和靈魂就是主菜，開胃菜、配酒、小菜和甜點都只做支持和烘托之用，不能搶走主菜的風采。在一間正式的西餐廳裡，你不會同時吃到味噌魚和墨西哥牛肉捲餅，我知道劇本寫到某個點上，你可能會想把那些創意倉庫裡的故事點子、角色或無關的對白都放進劇本，但你必須盡全力克制自己——除非是故事中不可缺少的元素，當你開始撰寫劇本，記得檢查每一場戲對整部劇本來說，是否有一致、精準且前後連貫。

如果你拋棄這個架構，發明自己原創、突破性的架構會發生什麼事呢？ 你的電影與普羅大眾產生情感連結的機會就會直線下降。那些叫好又叫座（曾提名或榮獲奧斯卡獎）的外語片，如：《沉默的雙眼》（Secret in Their Eyes，來自阿根廷）、《美麗人生》（來自義大利）、《送行者：禮儀師的樂章》（來自日本）以及《寄生上流 》（來自韓國）皆符合本書所演示的架構。