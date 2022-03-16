《移英財稅七步走》：如何賣出大幅升值股票？

上一章節提到，對於所有有意移民的家庭來說，必須想方法增加自己的「稅後所得」，要應對英國最高28%的資產增值稅，其中一招就是移民前檢視現有投資組合，為資產重新估值、做「底價管理」（Base Price）。「底價」指的是「買入價」，當買入價被調高，將資產的增值幅度減低，自然可以少交一點稅。香港人最愛甚麼投資？相信非物業和股票莫屬，本章會從股票開始說起，有大幅增值的股票需要特別注意，可以考慮優先沽出。

資產增值稅＝〔（賣出價－底價）－免稅額（如有）〕× 稅率

假設你於2010年買入股票A，當時的買入價是20港元，買入的股數是50,000股，現時已升至每股100港元，即累計升值400萬港元。如果你移民英國前不處理這批已大幅升值的股票，直至移民成為英國稅務居民後才沽出，潛在的資產增值稅接近8萬英鎊、即約80萬港元：

資產增值稅＝（400,000－12,300）×20% ＝ 77,540英鎊

註：假設英鎊兌港元的匯率是1：10；2021/22稅務年度的資產增值稅的免稅額為12,300英鎊。

沽後再買 須留意「30日買賣規則」

如果是想長期持有股票，又該如何做呢？可以沽出股票後再買入，從而令底價提高，自然有效節省潛在的資產增值稅。不過沽出後多少天再買入呢？理論上當然愈快愈好，否則價格在重新買入前就大幅上漲，豈不是好心痛？

不過，英國在1998年推行「30日買賣規則」（30-days rule）（又稱「Bed & Breakfast」規則），凡於30日內重新買回相同股票，會以此配對較早前賣出的股票，防止先舊後新的避稅做法。所以，

比較保守的做法是賣出後30天再買入。

投資虧損可抵日後免稅額

在英國，在計算資產增值稅時，如果綜合投資錄得淨虧損，淨虧損的部分可以留至往後年份，以抵扣將來的收益，理論上可以無限期累積。但要注意的是，當年的虧損一定要先用來抵扣同一年度的收益，而且不能利用免稅額先將收益減低；相反，利用累積虧損抵扣當年收益時，則可以善用免稅額而少用虧損額度。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

用一個簡單例子說明：第一年，假設買賣股票A賺了2萬英鎊，但買賣股票B虧損了3.5萬英鎊，相減之下，淨虧損為1.5萬英鎊，免稅額在這情況下是白白「浪費」了，只有這金額可以累積用作抵消未來的資本收益；假設第二年，買賣股票C賺了2萬英鎊，當年並沒有已實現的虧損，在計算稅款時，先用2萬英鎊減去當年的免稅額1.23萬英鎊，剩下來的7,700英鎊收益，則可以用去年留下來的1.5萬英鎊虧損額抵消，免繳稅款之餘，還有7,300英鎊的累計虧損「額度」可用作將來省稅之用。

股息稅

買賣股票產生的資本收益和股息收入，在英國分屬兩個徵稅架構，稅率亦有明顯分別。雖然兩者稅率不一致，但收入會合併以計算稅階，在標準稅階下，資產增值稅率為10%，略高於股息稅的7.5%（以2021/22年度稅率計算）；但一旦在高稅階，資產增值稅率為20%，遠低於股息稅的32.5%，那是否代表投資增長股比較合適呢？這其實要視乎個人或家庭的資產金額，也要平衡整個理財組合的風險和現金流需求。

從稅收角度看，股息收入可以用個人入息免稅額抵扣應稅收益，資本收益則可用相應免稅額作減免，兩類股票配置及處理得宜，每年最少（假設沒有其他收入）有2.487萬英鎊收入免稅，夫妻二人加起來即有近5萬英鎊免稅額，足夠很多中產家庭維持生活。至於高資產淨值家庭，股票組合則可配置更多在增值部分，畢竟資產增值稅最高稅率僅為20%，比股息稅最高的38.1%低接近五成。

稅務年度完結前重設底價

由於免稅額不可以累積至往後的稅務年度，所以過去很多英國人會在稅務年度完結前，賣出部分升值的股票，用免稅額抵消升幅，再在短時間買回來，以這方式長遠持有股票並重設底價（Base value），從而減低將來賣出時的應稅資本收益。例如，手持1萬股股票D，每股成本為1英鎊，以每股2.23英鎊賣出後，資本收益為1.23萬英鎊，正好由免稅額抵消，毋須交稅。假使20天後，投資者在股價跌至2英鎊時重新買回1萬股，這時便觸發了30日買賣規則，需將賣出的股票配對為這批以2英鎊買入的股票，資本收益變為2,300英鎊，而手上的1萬股變回成本價1英鎊的104章持股（Section 104 Holdings）；相反，如果重新買回的時間是30日後，這1萬股便會維持以2英鎊的成本價加入104章持股內，成功將底價「重設」，提升稅務管理效益。

書籍介紹

本文摘錄自《移英財稅七步走》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：李澄幸、李明正

出版社：天窗出版社

英國實行全球徵稅，不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通與你分一杯羹！移英前不做好理財及稅務規劃，等同打開銀包、任由別人吞食你的財富！

從香港移民到其他地方，多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制。在英國，只要在一個稅務年度住滿183日或以上，即視為稅務居民，入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%，收入愈高交稅愈多，身家隨時大蒸發！「移居＋理財」專家、資深財務規劃師李澄幸及李明正，在此書將稅務知識結合香港人的理財習慣，建議移民人士應從減稅角度啟動理財規劃，包括慳資產增值稅、慳入息稅、慳遺產稅。