《疫後大商機》：疫情下宅在家時間變多，「悅已時尚」讓慵懶服飾大行其道

文：原田曜平、小祝譽士夫

消除視覺疲勞，語音內容大幅成長

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現象：支援宅居生活的服務火紅

在居家的狀態下，讓居家時光變充實的服務變得熱門。美國廚具品牌Equal Parts為了讓做菜時間更有趣，製作了適合在做菜時聽的背景音樂歌單，由串流音樂平台Spotify提供。不只是銷售產品而已，也致力於提升做菜體驗。

另一方面，隨著散步、做家事或開車時間增加，可邊聽邊做事的有聲書吸引了不少人氣。在美國有作者自己朗讀的作品，例如，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的《成為這樣的我》（Becoming）、安東尼．波登（Anthony Bourdain）《安東尼．波登之廚房機密檔案》（Kitchen Confidential）等；也有由名演員朗讀的作品，例如，梅莉．史翠普（Meryl Streep）的《心火》（Heartburn）等，種類非常豐富，成為博得人氣的祕訣。

「Libby」App就和全美的圖書館合作，提供讓人以手機或平板免費借閱有聲書的服務，也有付費購買的服務，在疫情期間，下載數大幅成長。

分析：降低眼睛疲勞、充分利用時間

近年來，雖然使用者對於YouTube影片及電影等豐富的線上影音內容需求很高，但人們也開始討論使用過度造成眼睛疲勞、視力減退的問題，觀看的同時不能做別的事，也是一大缺點。從這點來看，用耳朵聽的內容，既不會傷眼，還可邊聽邊做事，能充分運用時間。

疫情導致人們重新省思如何利用時間，難得有這個機會，在做家事或散步的時候，當然想同時學點新事物或從事娛樂，這樣的需求很高。

發現新商機！

日本以前就有有聲書，市場正逐步擴大。亞馬遜（Amazon）出品的有聲書服務「Audible」平台上，有日本名演員朗讀的多部作品，還有2020年堤幸彥導演「聽的電影」《阿雷克氏2120》等，讓「聽」的內容更加進化（見圖41-1）。今後像這種用耳朵聽的電影、連續劇，有可能會像雨後春筍般冒出來。包含朗讀在內，這些聽的作品會是演員和聲優活躍的新商業領域。

此外，遠距辦公人數增加，當對著電腦變成日常，眼睛也會處於疲勞狀態。電影等影音內容很難邊聽邊做事，但音樂和背景音則經科學證明，有助於單獨工作時提升效率，或許應該著手思考提供聽覺的內容。

圖片來源：Audible 新聞資料

圖片來源：Audible 新聞資料 圖41-1 Audible平台上推出「聽的電影」

提升視聽體驗，慵懶服飾大行其道

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現象：居家休閒服與時尚品牌聯名

由在澳洲經營有線電視台及付費影片服務的Foxtel公司，所推出的新串流平台服務「Binge」，和時尚品牌「The Iconic」進行了跨界聯名合作。在新冠肺炎疫情封城期間，發布了「慵懶服飾」（Inactivewear）系列，讓顧客可以在家舒適地長時間看電視。

根據該公司的調查結果，澳洲在封城期間有57％以上的民眾使用串流平台服務，較以往成長兩成，而2人中就有1人表示視聽時想要穿著舒適的衣服。因而打造時尚奢華的慵懶服飾，讓觀眾可更沉浸在電視的世界，享受沒煩惱的時光。全系列採用中性的剪裁線條，由澳洲模特兒塔妮．阿特金森（Tahnee Atkinson）擔任品牌代言人。

分析：「如何舒適過生活」才是重點

影音娛樂界的企業，為了讓使用者更舒適，跟時尚品牌聯手推出，可長時間觀賞影音內容的服飾，這是極為新穎的企畫。創新當然很重要，但嘗試將視聽體驗的價值提升到極致，才是牢牢抓住使用者的關鍵。

發現新商機！

日本也有同樣的風潮，居家或去附近買東西時可穿的舒適穿搭「One-Mile Wear」，成為時尚話題。現今網飛受到大眾歡迎，由內容方（影片製作方）發想最理想的「觀看網飛專用服飾」，連同機能面的設計，和服飾業者共同研發推展，會是一個有效的方法。此外，還可延伸至沙發及坐墊等，像這樣跨領域的新創意商品及服務，在新生活常態中十分重要，有機會造成話題和掌握商機。

以往人們很重視時尚、在意別人怎麼看待自己，但隨著宅居時間延長，現在已不是「悅人時尚」（fashion for others）的時代，「悅已時尚」（fashion for me）的想法開始扎根，也就是說，「自己如何舒適過生活」變成做選擇時的重要準則，今後的商品開發要更重視這一點，才是熱銷的關鍵。

書籍介紹

本文摘錄自《疫後大商機：7大領域╳18國先例╳69項嶄新變革的獲利模式大全》，采實文化出版

作者：原田曜平、小祝譽士夫

譯者：楊孟芳

日本行銷分析師原田曜平和跨國行銷媒合製作人小祝譽士夫觀察到，雖然疫情非常嚴重，許多企業與其等待疫情結束，反而顛覆以往的商業模式，順勢轉型，創造不少商機，獲利逆勢成長。

疫後時代的獲利模式：4大洲╳18國╳7大領域╳69個成功典範

兩位行銷大師聯手合作，從全球四大洲彙整與分析18國的成功案例，包括：美洲（美國、加拿大）；歐洲（英國、法國、德國、荷蘭、西班牙、義大利、瑞典、丹麥）；亞洲（中國、台灣、日本、韓國、泰國、印度、印尼）；大洋洲（澳洲）。

他們將來自18國的69個案例，劃分成七大領域，讓正在面臨產業轉型與尋求生存之道的政府、企業與個人，超越限制，提供有價值的指引和靈感

本書不只會分析疫情前後的差異，也會揭露具體的商機在哪裡，還有更多因應疫情、跳脫既有框架的商業模式，讓你我在瞬息萬變的疫情世界裡，看準趨勢，獲得蛻變的靈感，打造專屬自己的獲利模式！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航