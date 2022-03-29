《打造太平洋》：將海洋視為寬廣的快速道路，夏威夷從「孤島」搖身一變為交流中心

文：大衛・伊格勒（David Igler）

夏威夷：交易中繼站

夏威夷群島在浩瀚的太平洋中看來極為與世隔絕——它是被一片覆蓋地球表面三分之一的水景所包圍的一系列小點。但是，這是一種大陸性思維，出自以大西洋為中心的世界地圖；在這種視野下，太平洋上的島嶼被推擠到了地圖最左側的邊緣，況且它只優先考慮屬於大陸和陸地環境的歷史，而非連接這些陸塊的海洋。換句話說，夏威夷之所以被認定為孤立在外，就是因為海洋被視為屏障。一旦人們將海洋視為一條寬廣的快速道路，夏威夷就會搖身一變、成為太平洋商業世界的交流中心。

實際上，遠古的玻里尼西亞航海者在過去千年間有辦法航行至夏威夷——大溪地戰士在大約八百年前達成了征服與屯墾的使命；十九世紀早期的航海者也是出於種種重要的理由，才把船駛向夏威夷群島。威廉．謝勒的企圖就十分明顯：他在加利福尼亞的海獺皮交易中發了一筆小財，但他必須把那些海獺皮運到廣東市場。具體來說，萊利亞伯德號上的水手們必須儘快把滲進船內的海水排出，因為唯有繼續讓船浮在水面，他們才有辦法抵達夏威夷群島。

一八二〇年以前，前來夏威夷的勘察與商業航行逐年增加。打從庫克船長在一七七八年「發現」三明治群島，到一八一九年底第一批捕鯨船（美國的「巴雷納」號［Balena］）抵達夏威夷，共計有一百三十一艘船曾經停靠夏威夷。這些船隻主要是英國和美國的船隻，也有一些俄羅斯和法國的船隻。截至當時，這個合計數比來到加利福尼亞沿海的船隻總數少了將近三分之一。

但在一八二〇年以後，夏威夷的航運量可說突然爆增。在接下來三十年裡，進出夏威夷的船隻數量簡直多得讓人跌破眼鏡：從一八二四到四九年，就有將近一千艘商船和三千多艘捕鯨船在夏威夷靠泊。就算只是粗略估計，這些數字也讓夏威夷（主要是檀香山和拉海納［Lahaina］的港口）在此期間就算不是全世界最繁忙的港口，也名列太平洋上最為繁忙的海島港口。

一七〇〇年代末，夏威夷原住民攻擊了一些船隻、拒絕某些交易，但他們也促成了將夏威夷建立成太平洋上的一座中繼站，很快便吸引了商業船隊前來。夏威夷大量人口賴以生存的本地和進口生物群（包括猪、甘薯、芋頭及水果），足以供應船隻多年航行所需的食物。患有壞血病的船員們渴求島上的新鮮食物，而水手們不論健康與否，也都渴望在夏威夷滿足性的需索。夏威夷的豐富資源讓貿易得以繁榮發展，然而一般的夏威夷人卻並非貿易的受益方。夏威夷社會的階級特性在很大程度上讓貿易僅僅造福夏威夷的世襲菁英（ali'i），而非平民百姓。

卡邁哈美哈一世國王（被視作「天神國王」［an ali’I akua］）在整個群島逐步鞏固自身權力後設立了這種制度；同時，他組建自己的商業船隊，派往太平洋東邊的加利福尼亞和西邊的廣東。一八一九年，卡邁哈美哈一世亡故，卡邁哈美哈二世（又稱利霍利霍［Liholiho］）與美國和英國的商行締結了堅實的聯盟，讓檀香山港搖身一變、加入「太平洋大交換」的行列。一名法國博物學家甚至給夏威夷冠上了「商旅大客棧」（un grand Caravanserai）的封號，認為夏威夷是這座水之沙漠裡的商品交易及娛樂中心。

優越的地理條件可能更勝所有誘因。夏威夷群島構成了太平洋的中心點——不僅地理位置絕佳，而且橫亙於太平洋主要航運路線的交叉點。比方說，一八一四年六月至一八一七年耶誕節期間，英國縱帆船「哥倫比亞」號（Columbia）曾多次往來行駛於連結北美海岸、夏威夷和廣東的航道上。哥倫比亞號曾經四次橫渡太平洋，到廣東販售北美毛皮和夏威夷檀香木：過程中曾兩次到新阿干吉爾（New Archangel，即夕卡）用基本物資交換毛皮，五次到哥倫比亞河附近收購毛皮和其他貨物，三次造訪上加利福尼亞海岸收購生皮和補給品。

哥倫比亞號在三年的跨太平洋航行中曾四度靠泊在夏威夷，在此進行船隻的維修、攬貨，以及招募船員。到最後，船長彼得．科尼（Peter Corney）把飽受海水浸蝕、但仍浮得起來的哥倫比亞號轉手賣給了卡邁哈美哈一世，換來了兩船檀香木，讓科尼接著另外找了一條船把檀香木轉運到廣東市場。

在哥倫比亞於太平洋來回穿梭的軌跡上，至少交疊了三條常規的貿易航線，而所有航線都牽扯到夏威夷：新英格蘭、北美洲西北海岸和廣東之間的毛皮「三角貿易」；連接夕卡、加利福尼亞到夏威夷的「俄羅斯貿易」；以及加利福尼亞與夏威夷的雙邊貿易。這些貿易航線中的參與者，都把夏威夷當作原物料和進口奢侈品的市場。除了夏威夷的商品，群島上的勞工也在這些貿易路線上帶來重要貢獻，他們主要是被當成後備水手。

譬如在澳門，哥倫比亞號接走了十六名被英國船「艾薩克陶德」號（Isaac Todd）留置在當地的夏威夷人，讓他們充當船員，儘管科尼船長後來提到「其中幾人上船不久後就死了」。隔年，在歐胡島，哥倫比亞號也帶走了六十名原住民並前往哥倫比亞河，於是那地方很快就出現了數量可觀的海外夏威夷勞工。

夏威夷轉型融入太平洋大交換的最劇烈過程發生在一八二〇和三〇年代，當時美國和英國商人在檀香山成立了商行。這些商行包括布萊恩特與斯圖吉斯（Bryant and Sturgis）、帕爾默（Palmer）、威爾遜公司（Wilson & Company）、哈德遜灣公司，以及馬歇爾與王爾德（Marshall & Wildes）等，他們簡化了貨物交易、船隻維修，以及與原住民勞工簽訂合約等例行性作業。