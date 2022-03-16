香港院舍爆疫，真的與擠迫居住空間無關？

院舍爆疫情況尤其嚴重，至3月14日全港有752間安老院舍有人染疫，佔整體安老院的九成[1]，至3月13日，累計有2,061名安老院舍及殘疾院舍的院友死亡，佔染疫死者一半[2]。正當政府將問題歸咎於接種率低，其實有關院舍的居住空間問題今天卻幾乎被忽略討論。

現有院舍最低人均樓面面積只得6.5平方米 ，即約70平方呎，不僅低於公屋最低標準的7平方米，扣除除了寢室以外的共用空間，例如廁所、廚房等，現時每個長者獨立生活範圍其實相當擁擠，就算全迫打針都難以避免長者之間播疫風險。

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翻查政府於2017年成立「檢視院舍實務守則及法例工作小組」檢討標準，當時在小組曾經討論過「感染控制」問題，認為在實務守則應列明新院舍的睡床之間至少要有1米距離，而如果舊院舍做不到，都要增加其他預防措施[3]，但最後小組的最終建議並無下聞，白白錯過了5年提升「抗疫力」的時機。其實當初建議的1米距離亦未必足夠防疫，現時連餐廳每檯之間都要有1.5米距離，院舍的感染風險可想而知。

當年民間及議員有提出過「8+8」方案[4]，即是參考外地經驗將寢室及共用空間分開，各自提高至8平方米，改善長者私隱空間及人與人之間的間距。不過，當年政府（羅致光）聲稱會令宿位變少，最後不被接納[5]。等了多年政府上個月終於建議修例，指還會給予8年時間[6]，「逐步」讓安老院將高度照顧院舍面積提高至9.5平方米，而中低度照顧院舍標準則增至8平方米，標準面積不僅沒有將寢室及共用空間分開計算，亦與民間提出共最低16平方米（約172呎）最低面積相距甚遠，依然不願迅速減少院舍空間過擠導致爆疫的潛在風險。

其實院舍宿位的質和量並非對立，要增加宿位應對人口老化問題，除了過往說要拿200億買舖作社福用途，政府可以大力從賣地條款入手。政府亦曾透過賣地條款要求私人發展商興建福利設施，由獎券基金撥款興建，對上一個涉及安老院舍的私人發展項目已經要數到2020年[7]。至於2021-22年度，政府只聲稱有3幅用賣地計劃要求發展商興建「福利設施」[8]。來年的賣地計劃會否恆常地從賣地條款著手增加安老院舍，將是民間必須密切關注的問題。

現時私人院舍這盤銀髮大生意，上市一年可以賺上億元，無可否認有些能夠提供高空間質素，但仍有不少院舍仍是透過擠壓每一寸空間收爆長者的低端圖利事業，不只犧牲院友的居住質素，亦難以否認院舍內的播疫危機。當社會都在講防疫及「告別劏房」，連《香港2030+》也訂出人均居住面對237呎的長遠規劃，2020年時院舍擠迫播疫已經有跡可尋，今次院舍空間問題已嚴重爆疫卻未受到充分正視，究竟死因實屬不幸，還是對問題視若無睹的涼薄？

注釋：

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin