連杰倫熊、零九貓的NFT都做不到，這個新創NFT項目卻做到了!?

近期許多藝人及KOL相繼推出NFT，如：周杰倫相關的PhantaBear、陳零九的YOLO CAT等，吸引許多人加入區塊鏈及NFT的領域；當NFT進入熊市時，該如何挑選適合長期持有的優質NFT項目？以下彙整四點關鍵：

1. 藝術價值

這是判斷NFT項目方願不願意投入成本的最直接方式，可挑選與知名藝術家合作，或投入大量時間原創設計，甚至繪製成本極高的3D圖。

2. 持有者賦能

除了變換頭像，更重要的是持有者能獲得什麼附加價值；目前市場上的賦能大致可分為知識型、粉絲型、獲利型及虛實整合型四種，挑選單一NFT擁有多種賦能準是沒錯。

3. 團隊與社群力

兩者相依性極高，比起挑選既有光環的知名藝人或團隊，更應著重挑選在項目執行上有真實投入資源的團隊；畢竟NFT想實踐長久目標並不是藉由名氣喊出來就可以成功，而是需要人才和團隊持續推動完成。

4. 未來發展性

除了可從項目的Roadmap觀察細節外，也可透過官方社群頻道來了解是否已在未來預計發展的內容做好準備；例如近期許多項目都有討論到元宇宙，但如果團隊沒有3D技術能量或已擁有虛擬土地，就只是空談。

NFT潛力項目《β星人》強勢降臨

觀察近期NFT項目，特別注意到的是由新創團隊VBC labs即將推出的《β星人》NFT，除了NFT圈內名人寶博士、超哥、Ethan、小礦工…等高度關注與推薦外，團隊於項目起步階段就獲得高達100萬USDT的投資額（折合台幣約3千萬）並於官網公開投資額錢包地址，開放性的展現長期佈局的實踐力。

Photo credit：β星人官方Discord

NFT可兌換全球限量實體公仔

β星人推出第一波限量880張的NFT以潮流原創為主軸設計，且不惜成本製作22款限量「20公分專屬實體公仔」讓持有者免費兌換，絕不再版的聲明以保持潮玩稀有價值性，是NFT項目中極為創新的虛實並存方式。

Photo credit：β星人官方Discord

NFT持有者專屬社群可獲35％分潤賦能

官方提供專屬建置的Discord社群，其中包含針對NFT持有者的專屬隱藏頻道，並會不定期在頻道中空投獎勵與公布項目最新資訊；除此之外，也已公開兩波高達35％分潤回饋內容給NFT持有者，以完銷計算分潤總額高達30 ETH！呼應了團隊方強調會保證首波持有者最大利益的實踐力，似乎是因擁有高額投資，所以不短利近視的長期佈局決心。

Photo credit：β星人官方Discord

已擁有元宇宙The Sandbox虛擬土地

如果你有在關注元宇宙的發展，一定會聽過目前土地買賣最夯的The Sandbox；β星人除了在Roadmap中直接提到 β幣、獎勵任務、元宇宙這些未來方向外，更直接在β星人官網上公布了已購入The Sandbox虛擬土地的證明連結，與部分項目聲稱之後會進入元宇宙或用NFT銷售收入才進行購入的項目不同，讓人期待後續發展。

Photo credit：β星人官方Discord

從以上這些內容分析應該不難感受到VBC labs即將推出的β星人NFT來勢洶洶，就官方資訊看來，3/31是白名單Mint時間，可以關注以下官方連結，避免詐騙網址唷。

β星人官網：活動官網

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