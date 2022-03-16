中選會提修法在公投日當天禁止宣傳，九合一選舉擬延長投票時間給確診或隔離者投票

今（16）日中選會主委李進勇於立法院進行業務報告並備詢，李表示公投希望能比照公職選舉，在投票當天禁止宣傳，但引述民調則不在宣傳範圍內。關於投票能不能比照韓國大選確診、隔離者也能投票，他表示較可行方式是延長投票時間，讓民眾在特定時間內投票。至於早在2年前發布作業辦法卻遲遲未上線的公投電子連署系統，他表示仍在持續推行。

中選會提修法，公投日比照選舉禁止宣傳

據《中央社》報導，國民黨立委李維德質詢時指出，《公投法》未規定公投當天禁止宣傳和引述民調，《選罷法》則明定不能在投票日宣傳和引述民調，詢問未來兩法是否會適用統一標準。

李進勇表示關於公投投票是否禁止宣傳或引述民調，修法草案已送至行政院。會針對選舉投票當日宣傳進行修正，但引述民調則不在修正範圍內。

中選會擬延長投票時間，受防疫管制者也能投票

日前韓國進行總統大選投票，確診者和隔離者能透過通訊投票、配合特設投開票所的期前投票，或是在投票當天特定時間內到投開票所等不同方式投票。立委羅美玲質詢時詢問，將在11月26日舉行的九合一選舉是否可能也以相同模式進行。

《中央社》報導，李進勇在答覆時回應，韓國這麼做的原因是當時每天確診人數多達20、30萬，受防疫管制人數為100萬左右，因此在選前修改相關選舉法規，擴大民眾參與投票。而韓國的期前通訊投票、特設投票所等都牽涉到修法，但因為台灣選舉的「不在籍投票」尚未啟動，修法牽扯層面廣，因此實現期通訊投票和特設投票所投票比較困難。

如果不修《選罷法》，李進勇表示比較可能的方式是延長投票時間，讓受防疫管制的民眾在指定時間，如下午4時至5時間到戶籍地的指定投票所投票。至於民眾到投票所的交通安排、是否需要篩檢證明等等，中選會已進行研究。

公投電子連署系統未上線，李進勇：不是沒在推是考慮資安

另李進勇在今日口頭報告指出，公投電子連署系統預計於4月與行政院資安處做最後確認，6月前提到中選會委員會會議報告。據《中央社》報導，民進黨立委王美惠質詢時指出，日前有台派社團到監察院抗議，指電子連署系統遲未上路是中選會怠惰瀆職，要求糾正中選會、彈劾李進勇。

李進勇回應對於時間沒辦法符合民眾期待，「這點感覺很抱歉」，但考量資安問題，中選會不斷尋求專家協助，目前已委託第三方廠商完成系統資安檢測、修正及複測，行政院資通安全處並進行4次系統資安檢測。今年6月前也會配合《資通安全管理法》各項子法所要求新增的防護措施，再提到中選會會議報告。

目前電子連署系統是以自然人為憑證，據內政部公告，目前自然人憑證有500萬張發行量，實際有效張數約300萬，但算進所有18歲以上可以公投的人數，約有1900萬人有資格可以連署。領有自然人憑證與實際具資格者相差甚遠，引發立委質疑系統就算建置好也不會擴大投票率。

中選會綜合規劃處高級分析師王明德表示，會採行紙本、電子連署並行；李進勇也補充，會做相關宣導，讓民眾知道如果要使用電子連署系統時，就要有自然人憑證。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺