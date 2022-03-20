《時代革命電影訪談錄》：來到台灣不代表我們放棄了香港，也不代表這場運動已經完結

文：《時代革命》團隊

阿媽：行政人員

抗爭小隊中，作為一個媽媽角色的人，從前線的衝衝子開始，認識了「阿爸」之後，兩人開始在抗爭現場撿拾其他單獨行事的抗爭者，慢慢組織成為了一個沒有血緣關係的「家庭」。理大一役游繩逃離現場的時候，曾經跌傷右半身，隨後流亡至台灣，繼續照顧「家庭」裡的其他人。

流亡

決定離開香港，理大一役是很重要的原因。

我們知道其實警方對我們行蹤的掌握，已經去到一個程度，可以一網成擒，然後再去知道香港的前線平常是怎樣聯繫或者運作，或者在哪些場合可以捉到最多的人。如果我們再暴露或者再做更加多的事情，只會增加被捕的風險。

在理大事件之前，警方已經開始在找我們的網絡，蒐集證據然後開始起底，利用我們之前被捕過的手足，去尋找那隊人是怎樣去運作，例如那一隊裡面有多少人、架構是怎樣，從而亦摸索到他們和另一些隊伍的聯繫。

然後他們就會開始瞭解到，我們所謂的前線大概人數，不同隊伍之間有怎樣的關聯、怎麼去溝通。去到理大的時候，我認識的前線大部分都在裡面，所以我們亦都估計到這一役真的是困獸鬥，前線死傷慘重。

對家某種程度已經掌握了我們的行蹤及資訊，在理大裡面我們已經預計會全軍覆沒，已經預計對香港的前線來說，這是一場最難捱的仗，就算捱過了之後能夠保住生命，之後也未必可以再回到場上。

當見到警方大規模去清算搜捕時，即是所有在理大走出來的人，都會被找到行蹤，然後將我們全部人拘捕，再一一清算。我們一直有種不能僥倖的心態，以為在理大走出來能保住性命就沒事，因為這個政權或警方的處理手法，就是趁你不以為意、或者暴露更多行蹤時，它就掌握得愈來愈多，待差不多掌握到足夠證據時，就確實將你入罪。

所以在理大離開之後，我就知道一日未被他們找到，我們仍然有這個危機存在。我們不知道什麼時候會被政權清算，但這一日無論如何都會來。

去到這一個情況，其實已經不容許前線抗爭者在場上做太多的事情了。很難再落場，一上裝備就會成為拘捕的目標。過到台灣之後，這種感覺更加強烈，就是香港這個戰場，在前線已經沒有辦法再打下去，大環境已經不再容許。

加上這場運動由六月開始，去到十一月中，我們每一刻都是打仗的心態，沒有停止過。有時候未回復過來，已經要處理下星期的那一場要怎樣去打、計劃應怎樣去做、要找什麼資源、要跟誰溝通……

我想大概運動之後的五個多月，中間有段時間，我和阿爸開始常常說，很想休息一下，讓自己好像電腦那樣重新開機。

這個時候過來台灣，當換一個環境，也當讓自己以及一眾仔女去重新調整。我們需要重新調整自己的體能，因為這五個月以來，身體情況真的差了很多，也要調整自己的心理狀況，因為壓力很大、情緒容易緊張……

我們迫不得已過到來台灣之後，其實是需要在這裡重新建立自己的新生活，即要在這邊找工作或者讀書，做正常人會做的事情，但……我們的身分好像轉換不到，因為那個角色由以往幾個月，一直在想裝備要從哪裡找、落場之後的策略，想的是一個衝衝子要去思考的事，但突然之間，那個戰場已經消失了，然後別人告訴我，「去到台灣好好生活吧，照顧好自己，香港的事情前線不需要去想那麼多。」聽到這種想法會覺得很諷刺，我們過來之後其實沒有真正休息到，反而不停掛心香港的事情，覺得自己做得不夠多。

在吃飯的時候，我會一直看著香港的情況，有時候台灣的計程車司機或一些台灣人都會很關心我們，跟我們談香港的事情，但我們不可以告訴他們以往幾個月做過的事情，只能夠以閒話家常的方式去跟不同的人聊天，談現在的局勢或是我們一些小小的想法。

沒辦法去跟別人講自己曾經做過的事情，這件事情其實很辛苦。同時也明白未必有那麼多人會明白我們，加上我們在台灣其實也沒有學位，我是辭了工過來，接軌的那段時間很難捱……

離開香港都有過掙扎，那種掙扎是，究竟我應該繼續留在香港做一個前線，在現場繼續與警方抗衡，還是應該去到另一個地方重新調整，將所有事情重新抹去再換過另一種策略和方式，去繼續延續這一場運動呢？

來到台灣不代表我們放棄了香港，也不代表這場運動已經完結，而是我們怎樣可以再重新裝備自己，然後投入去做更多的事，或者甚至是怎樣回到香港去呢？

在這場運動上，我們身體也是在持續承受一些不同的傷害。比較即時性的如催淚彈會令我們雙眼變澀、出眼水和鼻水，然後呼吸不到，皮膚會灼痛，這些是比較即時的反應。每一場仗我們都會有一些類似的傷害，我想大約七月初的時候，我和阿爸都已經出現了氣管發炎的症狀，累積到一定程度，對於呼吸系統已經有傷害。

有時候會呼吸不到，睡覺的時候會咳醒，肌肉很多時候都會無力。等我們看醫生好似處理好氣管炎之後，由於沒有停過，每個星期都會出去，或者是連續幾日都繼續出去，之後愈來愈多仔女要照顧，在場上面承受催淚彈、水炮車的攻擊，慢慢我們身體的抵抗力開始愈來愈差，會輪流發燒、感冒，這些已經算輕微了，嚴重一點會皮膚發炎。

皮膚會很容易敏感，除了發炎和溼疹外，有時甚至會出現潰爛的情況。喉嚨是另一個很大的問題，很多時候會突然喉嚨痛，一起床喉嚨就痛，甚至會有令人呼吸不到的情況，睡覺的時候，更加明顯會感受到喉嚨像被東西頂住了。