《朝貢、海禁、互市》：「華夷秩序」五百年？對明清「朝貢體系論」的重新檢討

文：岩井茂樹（いわいしげき）

序章：對「朝貢體系論」的重新檢討

一、對天朝而言的朝貢與互市

在理解以中國為中心的東南亞貿易與外交發展時，作為本書標題的「朝貢、海禁、互市」，是相當關鍵的概念。

朝貢是中國皇帝與各國君長相互往來時的外交禮儀制度，海禁則是以海防為目的，所實施的航海及居住限制。至於互市在廣義上雖然算是一種交易活動，但就貿易制度而言，它其實是一種管理貿易，也就是在政府管理下，於有限的場所展開交易，並進行徵稅、人員及貨物臨檢等行動。

一三八四年（洪武十七年）以降，明朝在強化海防的同時，也禁止民間貿易，將政策轉向為朝貢和貿易一體化的形式。明朝的海禁，不單是與海防相關的航海限制，也意味著禁止民間貿易的特殊政策。

這三種制度雖各屬不同領域，卻又以密切關聯的形式，構成了通商與外交的基本軸線。這三者之間究竟存在何種連繫，相互引發了哪些作用？透過解答這些問題，應該也就能理解，自十四世紀下半葉至十九世紀上半葉這段時期，東亞的通商與外交發展及其歷史意義。本書的目的，便是希望透過理解其中的關係，來提出一套試論。

天朝與周邊

對於此時期的東亞國際秩序，識者往往會用相對於近代條約體系的「朝貢體系」及「華夷秩序」概念來詮釋。簡單說，在十九世紀下半葉，條約體系已擁有全球規模的普遍性，但在此之前的東亞地區，存在著以中國為中心的「朝貢體系」這種通商外交架構；這種架構在之後隨著「西洋的衝擊」而土崩瓦解，因此東亞才被囊括進入條約體系當中。

這種單純的「體制轉移論」，容易把對「朝貢體系」、「華夷秩序」、「冊封體制」等架構的理解，保留在靜態性質當中；例如將中國作為中心，其外圍配置「藩部」，又在更外側圍上一圈「朝貢國」。這種圖示性的結構論相當清晰易懂，但其中存在一個陷阱，那就是忽視自十四世紀至十八世紀間，東亞所經歷通商和外交的結構轉換。近代以前的東亞通商外交體制，在十六世紀曾經歷過激烈的動盪，迫使實質結構產生了轉換；這難道不是值得思考的事情嗎？

外國向中國朝貢，這種國際關係的存續期間，從西元一世紀的東漢時期開始，至一八九五年的《馬關條約》，朝鮮成為獨立國家，在壓力下斷絕對清朝的朝貢關係為止。然而，根植於「中國乃是先進且強大國度」優越感的華夷觀，以及蕃夷諸國君長臣服於中華天子的天下觀，亦即所謂「天朝」理念，則擁有更古老的起源。

另一方面，近世強調「華夷之別」的朱子學（理學）盛行，強化了華夷意識和天朝的理念；不只影響了中國的知識界，就連接受義理與禮儀之學、以之作為國家根本教育理念的朝鮮，也受到了波及。隨著明清交替，朝鮮的「小中華」意識，也認為中華竟沉淪到受夷狄之流的「兀良哈」支配，而變得益發鮮明。

至於將自身視為「神國」的日本，從大和王權確立時期開始，便拒絕向中華皇帝表現臣服的儀態，蘊含著與中華並駕齊驅的意識。中國強加的冊封、朝貢和「華夷秩序」，反而讓日本孕育了一種自尊的觀念。雖然在足利義滿接受冊封（一四〇四年）後約一百五十年間，兩國朝貢關係得以恢復，但是日本經過戰國動亂時期（與中國的「北虜南倭」時代重疊）之後出現的織豐政權 以及德川幕府，都未臣服於中華的天下秩序。一六三〇年代以後的日本，更極度縮減與外國的接觸，嚴格管理對外貿易，曾被說是在創造以本國為中心的「日本型華夷秩序」，這也是中國華夷意識與天下觀的變形。

從十六世紀中葉起，中國將體現華夷意識與天朝理念的冊封、朝貢外交禮儀，強加在他國身上的政策，儘管歷經危機重重的百年，仍未輕易廢除，反而繼續針對特定的國家，選擇性的加以沿用。「朝貢體系」、「華夷秩序」以及其背後支撐的理念十分強韌，畢竟皇帝作為「天子」的正統性，以及相應而生的天朝理念，一直被中國認定成在與外國或「夷狄」的關係上，必須要被實踐的理想，因此要放棄這種理想，實在難上加難。一旦選擇放棄，不只會危害皇帝作為「天子」的正統性，也會造成「中國」、「中華」的自我否定。

不需要禮儀的貿易

在這種前提下，人們開始摸索對朝貢禮儀的迴避方式，也就是不經過國家或是君主間的關係，而是由民間商人自己展開的交易制度。一五〇八年（正德三年），廣州開始向非朝貢船的貿易船隻課徵稅金，並歷經一波三折，最後在十六世紀中葉，這種制度隨著「廣州事例」而得以確立。另一方面，在福建的漳州，一五六七年（隆慶元年）中國船隻的出海貿易得到官方承認，眾所皆知，這象徵著海禁的部分解除。

這些事項都是依循名為「互市」的管理制度框架而設計出來；它在實現禮儀與貿易分離的同時，也帶有侵蝕明代朝貢一元體制、亦即基於君主之間政治性協約所形成的壟斷貿易之特質。另一方面，清代的通商外交，則透過與特定國家維持朝貢制度，讓它和「天朝理念」不產生齟齬而能並存。

歷經明末的改朝換代之後，清朝實施嚴厲的海禁政策，稱為「遷海令」。這項政策的目的，本是為了鎮壓藉由海外貿易調度軍資的鄭氏反清活動，但是在「三藩之亂」與鄭氏歸降之後，已無實施海禁的必要，因此清朝政府於一六八四年（康熙二十三年）以降，在長江以南的港口設置海關，正式承認國內外民間商人之間的貿易活動。至此，加上明代的「廣州事例」與漳州正式承認出海貿易的決定，以互市為基軸的通商外交制度得以確立，並擴大至沿海四個省份。