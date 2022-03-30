《朝貢、海禁、互市》：中國最後的海禁命令於雍正五年解除，代表清廷終於認可了「互市制度」

文：岩井茂樹（いわいしげき）

一、朝貢、海禁、互市的相互糾結

在本書的第一章中，透過檢討明朝創立者朱元璋時代的外交政策，探究帝國的對外往來關係經過元明的時代交替，展現出何種特質。藉由武力取得皇帝地位的朱元璋，為了向內外宣明自己是因為天命從元轉移到明才獲得地位，以及證明自己作為天子的正統性，因此要求臣服的蕃夷各國君王，演出絡繹不絕的來朝景象。

明朝的對外禮制雖是承襲唐代的《開元禮》，卻突然向關係未定的各國送出詔書，以君臨天下之姿，將周邊各國君王當成臣下對待。相較於唐代更為高壓的姿態，是明代外交的特徵。各國君主成為理所當然要向中國「稱臣入貢」的存在，倘若（各國）對朝貢有所猶豫，明朝也不惜讓告知建國的使者進行武力威嚇。

不只如此，洪武帝還創立了特殊的禮制，由皇帝親自主祭朝貢各國的山川。這項祭祀，是基於天子的支配「無外」，也就是沒有不分國內外、普及天下的理念。相較於蒙古帝國，明朝放棄以武威來實現天下的混同，轉而運用禮制顯現霸權普及周邊的天朝，是其創建時期的政策目標。

然而，像這樣將天朝理念與皇家儀式強加在蕃夷各國身上的同時，明朝也不得不使用附隨朝貢之交換等讓利的手段，亦即「懷柔遠夷」的策略。再者，中國為想像「稱臣入貢」而演出的冊封、朝貢儀式，也可能被對方國家解釋成會盟的締結，或是對等的外交關係。這種透過實利進行懷柔、以及非對稱的解釋機制，支撐起了中國的朝貢體系。

因此，明朝在建國初期，雖然在禮儀場合上試圖演出天子的正統性與天下的混同，但其對外關係的特徵，則是將朝貢與貿易一元化，並且壓抑國內外民間商人的跨國貿易。這是筆者在第二章中，追尋朝貢貿易一元化體制的成形過程，進而提出的新歷史解釋。

明朝自建國初期開始，作為國境管理與安全保障的策略，實施了一連串關於海禁、邊禁的法令。但是，不該將這種政策，視為以維持自然經濟和壓抑商業為目標。將所有權力集中在皇帝手中的專政式集權、以及基於儒教理念之階層禮制秩序的追求，確實是讓朝貢與貿易密不可分的「朝貢—海禁體制」之背景，但這種制度其實是受到國內外的利害形勢所牽動，在不斷變動的過程中形成的。明朝的海禁，是為了對應當時東亞地區的國際關係現實，而作為對策；接著明朝更進一步衡量貿易壟斷與自由開放的利害，結果遂形成了朝貢與貿易一元化、將國內外民間商人從貿易中排除的特異體制。

明朝衡量的結果，決定除了由朝貢國國王派遣使節展開的貿易以外，禁止一切民間商人進行貿易；這種政策成為政府投入實力追求的目標，是一三八四年（洪武十七年）增強沿海地區之海防以後的事。只有藉由在廣大的沿海配備戰船，增強衛所的兵力，才能夠讓「下海通番」的禁令產生實際的效力。

這種海防強化與嚴格的貿易管控，目的是針對除了拒絕「稱臣入貢」、還揚言不惜一戰、擺出一副挑釁態度的日本國，進行防備與經濟制裁。雖然在建文、永樂的政權交替期，足利義滿以「日本國王」的身分向皇帝表明臣服。但是，就算明朝已經確立了東亞地區的霸權地位，永樂帝還是沒有解除海禁，而是展開了由宦官率領船團的貿易活動；再者，永樂帝更派遣宦官為提督市舶太監，使之在各地市舶司從事抽分與博買的事務。

就這樣，在中國由朝廷壟斷貿易，在周邊諸國則是由向皇帝表明臣服意志的各地政權，壟斷與中國的往來關係，從而形成了雙向的貿易壟斷關係。在內陸邊關方面，以歸順後成為「羈縻衛」的各勢力為對象，開設「馬市」、「茶市」等，也是出現在永樂初期。即使如此，民間商人和不願意臣服於皇帝的「野人」、「野番」，同敵對的蒙古一起，被排除在官營貿易之外。

基於政治協約而實現的雙向貿易壟斷，雖然是明代朝貢一元體制的特質，但對不願屈服的日本實施海防強化與制裁手段，則是促成皇帝與表明臣服的外國國王之間，基於政治協約達成雙向貿易壟斷的重要變因。然而，貿易壟斷並非明朝所創始，從宋代初期至蒙古統治期間，早就已經出現由市舶司所管理的民間自由貿易，與藉由權力行使來壟斷貿易之間，兩者相互拉鋸的狀況。藉由朝貢一元來粉飾的貿易壟斷，也可以在此歷史脈絡下找到定位。

十三世紀下半葉，蒙古的統治廣及南宋領土後，行省官僚與朝廷相關的有力人士，為了追求貿易的利益，而推動了排除民間商人的政策。廣泛開放市舶司管理的貿易，追求增加政府財政收入的政策，與藉由壟斷以將競爭者排除在外，進而追求個別利益的行為，這兩者相剋的狀況，從這時期起便已出現。接著到了十五世紀初葉，皇帝的專制權力在獲得強化之後，出現朝廷在貿易場域中配置宦官，壟斷利益，將民間商人完全排除在外的態勢。透過上述的認知，便能將明朝特有的朝貢一元體制，定位到「參與貿易的自由和壟斷」這個長期的歷史進程當中。

但是，民間商人在中國貿易中失去了自主活動的場域，引發了多方面的齟齬和摩擦，最終導致朝貢一元體制的瓦解。在第三章中，筆者以十六世紀中葉至十七世紀上半葉，在中國邊境社會出現的「華人入夷狄」現象以及商業熱潮的高漲趨勢為背景，探究明朝朝貢一元體制在變質與解體過程中的另一面向。

明朝在從西北的長城線至遼東的邊牆地帶，配置了關卡與營壘，在從山東至廣東的海岸線上，則設置了以「備倭」為名目的衛所、水師營，試圖藉由這些方式斷絕邊境的往來。這既是防衛戰力的配備，也是阻止內外商人從事走私貿易的必要措施。