英國出版商為省錢委託中國印刷書籍，敏感內容卻遭審查、「台灣人」被改為「東亞人」

兩家英國出版商被指控對書籍進行內容審查，以確保這些書籍能夠以低廉的價格在中國印刷。兩位消息人士向英國《金融時報》指出，出版商《阿歇特》（Hachette）旗下的《Octopus Books》以及倫敦的《Quarto》在幾本出版物中，刪除了台灣以及其他被中國禁止的主題。

《金融時報》所拿到的證據首次表明，在西方國家販售的書籍透過修改內容來安撫北京當局。從2020年以來，《Octopus Books》至少在2本書裡刪除提到台灣的部分，在其中一個案例中，整個和台灣有關的章節都被刪掉。

同時，出版繪本的《Quarto》在2020年出版《紐約時報》的暢銷書《給青少年的20堂反種族歧視發聲課》（This Book is Anti-Racist），但卻把對香港和中國異議人士、藝術家艾未未的敘述刪除。

另一本提及台灣的書裡，文內的「台灣人」被改為「東亞人」，還有兩本書針對西藏的內容進行修改，以強調西藏是中國的領土。

「委託印刷」也被禁，中國式審查延伸到西方

威權國家的出版審查或許不足為奇，但本次《金融時報》揭露的事件，是境外委託中國印刷廠印製書籍，結果中國廠商因為受到法律對內容限制，向出版商表示無法出版原始文本，最終對內容進行修改。

獨立中文筆會秘書長張裕接受《自由亞洲電台》的採訪，認為這次英國出版社為了省錢而自我審查非常罕見，並批評這是中國式審查延伸到西方，「你為了省錢進行審查、自律，就等於中國對出版自由的侵犯，都侵犯到歐美了。」

對此，香港浸會大學新聞系助理教授閭丘露薇向《金融時報》指出，這場爭議是外國公司以利潤為導向，主動與審查制度合作的最新案例。

根據中共《印刷業管理條例》第21條，中國廠商若接受境外委託印刷出版物，必須持有關於著作權的合法證明文件，經過省、自治區、直轄市人民政府的出版行政部門批准，才得印刷。

這種境外委託印刷的審查案件在2018年也有類似先例，北京當局當時發現海關在查驗進出口的地圖時，有部分地圖存在「錯繪我國國界線、漏繪我國重要島嶼等嚴重問題」，因此在2017年發動整治「問題地圖」的專項行動。

北京當局在2018年透過新聞稿強調，會嚴格規範地圖的印刷和進出口，其中特別提及地圖的承印單位若是接受境外委託，印刷涉及地圖的出版物，除了要持著作權證明向省級新聞主管部門請求批准，更是要事先向當地新聞主管部門備案。

雖物美價廉，但在中國印刷越來越困難

《金融時報》採訪出版商，發現雖然中國的印刷費用低廉，但要在中國印刷變得越來越困難。美國印刷公司《當納利》（RR Donnelley & Sons）去（2021）年曾稱，中國的印刷廠沒有辦法生產提及新疆侵犯人權、以及暗示中國是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）發源地的書籍。

根據《newsroom》的報導，許多紐西蘭的出版商都因為審查制度，而將印刷合約轉移到新加坡、馬來西亞，甚至是回到紐西蘭。奧克蘭大學出版社、梅西大學出版社等出版商表示，他們已經減少在中國印刷的書籍。

紐西蘭當地的《Bluestar》等印刷公司正在因應這項趨勢，努力運輸足夠的紙張，來滿足圖書出版商的需求。總經理Darren Comrie坦言，在中國印刷可能會更便宜，但運費會增加。

儘管如此，《newsroom》指出，中國以高品質、價格合理的彩色印刷而聞名，許多出版商更喜歡在中國印刷與烹飪、童書有關的內容。

在本次事件被揭露後，《Quarto》的一名發言人表示，出版商沒有應廠商廠的要求進行更改，且始終保護書籍的編輯完整性。但他也補充，公司有義務為股東的最大利益服務，並始終如一地與物超所值的中國廠商合作。

《Octopus Books》的發言人則回應，任何在文本中有敏感細節的書籍都不會在中國印刷，出版物所做的更改並不重要，而且都有先徵得作者的許可。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺