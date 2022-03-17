小粉紅與「大翻譯運動」：俄軍順利就是天下無敵，受阻就是在下一盤很大的棋

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家、六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

2022年3月14日，俄羅斯軍隊仍在轟炸烏克蘭的城市和鄉村。至此，數千人的生命被剝奪，近500萬烏克蘭人或者成為國際難民，或者在國內流離失所。

俄羅斯的「央視」《第一頻道》，也仍在美化侵略，鼓吹屠戮。看上去，邪惡的戰爭機器運轉如常，直到該電視台編輯、製片人瑪麗娜・奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）突然出現在晚間新聞節目《時間》（Wremja）。她站在主播安德烈耶娃（Ekaterina Andreeva）身後，舉著一張紙牌，上面寫著：「停止戰爭。不要相信宣傳，這裡在欺騙你！」節目被中斷，奧斯雅尼可娃被警察帶走。

這是媒體從業者反抗專制政權的一個重要事件，必將載入史冊。奧斯雅尼可娃的勇氣令人敬佩。不僅如此，她還對專制政權的宣傳進行了深刻的描述。她在同日發布於社群網站的一段預先錄製的影片中，呼籲俄羅斯「必須立即結束這場自相殘殺的戰爭」。她說：「不幸的是，過去幾年我一直供職於第一頻道，為克里姆林宮從事宣傳工作，我對此感到非常羞愧——羞愧我讓謊言從電視螢幕上播出，羞愧我讓人將俄羅斯人民殭屍化。」

在這裡，奧斯雅尼可娃說出了專制政權的宣傳機器一個重要的功能：將人民殭屍化。無論是七十多年前的納粹德國和軍國主義日本，還是今天的俄羅斯和中國，在這方面都在互相「抄作業」。這也很好地解釋了在這場侵略戰爭中，引起國際社會廣泛關注的中國小粉紅的言論。

小粉紅言論與「大翻譯運動」

被稱為「小粉紅」的中國網民對普亭（Vladimir Putin）侵略戰爭的美化和稱頌，對飽受戰火蹂躪的烏克蘭人的嘲諷和詛咒，讓不少中國輿論的長期觀察者也感到驚訝。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的戰時表現，讓他成為當代歷史上最勇敢和智慧的國家領導人。然後，在小粉紅眼裡，他是貪生怕死、沽名釣譽的戲子。

相反，國際社會千夫所指的戰爭惡魔普亭，卻被小粉紅頂禮膜拜。有人總結他們的話術：俄羅斯軍隊前進就是大英雄，後退就是大智慧；順利就是天下無敵，不順就是在下一盤很大的棋。

更讓人感到擔憂的是，在這個連菜刀都要管制的國家，網路上卻充斥著對核子大戰的鼓吹。普亭的核威脅被講述成心慈手軟，令人憐惜。其中一條微博說：「真的俄軍這次好克制。我他媽看哭了，不行就上核吧，別忍了。世界不心疼他們我心疼。」

在推特等社群網站上，一些人將中國網路上的這類言論翻譯成英文，加上標籤#大翻譯運動、#TheGreatTranslationMovement集中展示，引起廣泛的關注。

不用說，「大翻譯運動」讓更多人看到中共洗腦教育和媒體管制的畸形「碩果」，看到專制體制下人心可以變得多麼冷漠和殘忍，具有十分重要的意義。與此同時，它也帶來一些爭議。有人擔心這樣的集中展示可能對中國人集體污名化，加劇歐美社會針對亞裔的仇恨犯罪。

「將人民殭屍化」

戰爭就是讓一些人去殺素不相識的另一些人。要做到這一點，就需要通過宣傳機器將對方非人化。在這些宣傳中，那些將要被槍殺、炮擊甚至核炸的人們，不是和我們日常生活中見到的父親、母親、兒子、女兒、朋友和同事，而是戰場上的敵人、統計表上的數字和阻止完成任務的障礙。當然，更成功的宣傳讓人相信，敵方將士都是殺人不眨眼的惡魔，必欲除之而後快。

人們容易忽略的是，這些宣傳同時也在將自己人非人化，也就是奧斯雅尼可娃指出的那樣，「將人民殭屍化」。

殭屍（Zombie）是一種流行於世界各地的傳說形象，並被大量改編進小說或者影視作品。它們各不相同，但也有一些共同的特徵。比如，它們都是沒有自由意志、但能夠活動的死人；它們沒有人性，只剩下獸性本能；它們聽命於巫師作為奴隸永遠替主人工作。

巫師如何控制殭屍的呢？他們往往將受害人打到半死昏迷，然後運用迷幻藥或是催眠等手段來控制他們的行動。

在言論管制的社會，這些迷幻藥和催眠等手段就是訊息控制和審查，以及愛國主義、民粹主義宣傳。小粉紅就是進行審查和宣傳的「巫師」操縱的殭屍。

怎樣和殭屍作戰？

我並不是說小粉紅就不是人。當他們離開網路、放下這些特定的話題之後，大有可能是慈愛的父親、友好的同事和可以信賴的朋友。那個對普亭不「上核」痛心疾首的網民，很有可能為一隻小貓挨餓而痛哭流涕。

但是，一旦他們進入時事輿論空間，披上「愛國」戰袍，立即就變身為被央視為首的專制宣傳機器操控的殭屍，一邊宣稱「寧可台灣不長草，也要解放台灣島」，「歷史不容忘記，釣魚島寸土必爭」，一邊卻對歷史上侵吞了中國大量土地的俄羅斯大唱贊歌。有一天，如果巫師需要，俄羅斯也可能再次變成天怒人怨的「蘇修帝國主義」——我小時候最早看過的連環畫之一，就是「阿富汗人民痛擊蘇修帝國主義」的故事。

殭屍的行為可怕嗎？當然可怕，它們具有極強的破壞力。殭屍的思想可怕嗎？並不可怕，因為它們沒有思想——再一次，我並不是指小粉紅這個人，而是指他們在被宣傳機器徵召為殭屍的時候。

怎樣跟殭屍作戰呢？也許苦口婆心講道理也能讓有些殭屍幡然醒悟吧。但是，更重要的幫助它們解除巫師的魔咒。在各種傳說中，殭屍都害怕陽光。這就是為什麼俄羅斯、中國和北韓都要對網路實行嚴密封鎖的原因。