疫情導致東南亞極端貧困人口增至470萬人，俄烏戰爭引發通膨如同雪上加霜

亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB，簡稱：亞行）16日發布報告顯示，東南亞極端貧困人口在2021年增加470萬人，在消除貧困方面開倒車。亞行也敦促各國政府採取措施振奮國家經濟。

亞行表示，去年極端貧窮人口（每天生活費低於新台幣54元的人口）為2430萬人，佔東南亞6.5億總人口的3.7%。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流行以前，東南亞極端貧困人口人數持續下降，2019年為1490萬人，低於2018年的1800萬及2017年的2120萬。

Pandemic sends 4.7 mln more people into extreme poverty in SE Asia - ADB https://t.co/vQCD2roZbr pic.twitter.com/EbgcjS25dE — Reuters (@Reuters) March 16, 2022

亞行行長淺川政繼（Masatsugu Asakawa）說明：「疫情導致失業率大增、加劇社會不平等，也讓貧窮率上升。尤其東南亞女性、年輕人及老年人。」淺川呼籲各國政府改善衛生系統，透過簡化法規提高商業競爭力。他也敦促政府增加對教育、衛生系統、社會援助、綠色基礎設施和技術的投資。

The pandemic has had a deep and profound impact throughout Southeast Asia.#SEADS2022 focuses on innovative solutions to build back better and rebound from the ongoing crisis.



Read @ADBPresident’s keynote speech at the opening session: https://t.co/PR1tH9k4yb pic.twitter.com/9zL6KE9QXd — Asian Development Bank (@ADB_HQ) March 16, 2022

亞行表示，疫情遏止國際經濟活動，導致數百萬人失業，2021年東南亞的就業人口就減少了約930萬人。亞行預測東南亞2021年的經濟增長為3.0%，2022年則增長5.1%。亞行表示，若Omicron變體病毒進一步擴散，對市場供需造成莫大衝擊，可能將其成長前景下降至0.8百分點。

亞行總幹事拉梅什．蘇布拉馬尼亞姆（Ramesh Subramaniam）聲明，他們將調整東南亞的成長前景，來反映俄羅斯入侵烏克蘭對該地區造成的影響，他預計這種影響是「可控制的」。

拉梅什在報告發佈會上提出疑問：「中期的情況將會是一大挑戰，究竟該挑戰是否影響東南亞從疫情中復蘇？或影響即將面臨的財政危機？我們如何確保東南亞的任何連鎖反應不會變本加厲？」

俄烏戰爭激化東南亞經濟

烏克蘭戰爭引發的石油價格上漲導致全球通貨膨脹，此情況迫使亞洲決策者重新思考他們對2022年的假設。價格增長、經濟成長停滯的風險也將貨幣政策複雜化。

泰國財政部長阿克宏（Arkhom Termpittayapaisith）8日表示，烏克蘭危機對旅遊、貿易及國內消費造成影響，泰國今年的經濟成長可能低於政府預期的3.5-4.5%。分析師則表示，雖然通膨已處於13年高位，但泰國中央銀行不會在短期內增加利息。

開泰銀行（Kasikornbank）資本市場研究主管克西提（Kobsidthi Silpachai）表示：「如果我們承認通膨源自於供應衝擊而非需求過度，保持貨幣政策的寬鬆將是最謹慎的做法。」

另一方面，菲律賓中央銀行警告，在今年油價達到每桶120至140美元（約新台幣3400-4000元）的最糟情況下，通膨率平均在4.4%至4.7%之間，高於預期目標的2.0%至4.0%。不過，菲律賓央行總督班雅明．迪奧克諾（Benjamin Diokno）6日在一份聲明中表示，菲律賓目前有足夠的緩衝，不會透過加息來應對資本外流。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒