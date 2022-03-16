2022/03/16,
商業

長榮海運去年大賺、卻宣布減資6成約317億，外界直指可能與張家經營權之爭有關

長榮海運去年大賺、卻宣布減資6成約317億，外界直指可能與張家經營權之爭有關
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

長榮意外宣布，減資幅度達到6成，整體資本額下降後，每股獲利及淨值將大舉提升，退回的股款免課稅。

長榮海運3月15日公布財報，2021年營收4894億元，年增率136.3%，稅後純益2390億元，年增8.8倍，每股純益45.57元，並且意外公布「減資」，幅度達到6成，減資金額約317億，消除股數約31.7億股，外界直指可能與經營權之爭有關係。

長榮海運是貨櫃三雄的獲利王

台灣著名的長榮集團，開始於長榮海運，由張榮發在1986年創立。直到了2007年，長榮海運有了根本性的轉變，當時整合意大利海運公司、長榮海運英國、長榮香港、長榮海運新加坡，還有長榮海運（亞洲），共組成Evergreen Line。

以單一品牌Evergreen Line，向全球提供完善的運送服務，也利用航運聯盟、航線聯營或艙位互換等方式，與同業策略合作，成功提升營運績效，並與萬海、陽明合稱「航運三雄」。

其實，過去10年全球航運業，受到市況供過於求，造成運價下降，直到了2021年疫情扭轉了供需結構。產業價值鏈資訊平台數據指出，當時缺船、缺箱、少櫃和塞港嚴峻，造成產業供給遇到瓶頸。

再加上全球貿易9成仰賴海運，雖然高科技（單價）產品能以空運救急，但至今仍無替代方案可以消化大量貨載，也因為貨物積累過大，許多航商取消港口停靠，減少運力，再度拉升運價，使船公司與攬貨公司營獲利增加。

受到市場大好，3月15日長榮海運公布，稅後淨利新台幣2390億元，是貨櫃三雄的獲利王，美中不足的是每股盈餘（EPS）為45.57元，低於陽明的48元。令市場驚訝的是，長榮同時也在會中宣布辦理現金減資。

長榮減資金額約317億，消除股數約31.7億股

業內財會專家告訴《經濟日報》，長榮減資幅度達到6成，整體資本額下降後，每股獲利、淨值將大舉提升，退回的股款免課稅。接著，公司可以保留現金運用，能凝聚股東認同，對公司和投資人是雙贏。

長榮總經理謝惠全表示這是長榮首次減資。《商業周刊》說若按照去年的EPS，明年EPS將達112.9元，預計在第3季完成減資。一般而言，公司沒有重大資出，才會減資，但如同公司所言貨櫃市場展望佳，又為何減資？

《工商時報》報導直指，長榮減資是經營權之爭白熱化，長榮國際於2月25日進行5董2監的董監事改選。其中，弟弟派在張國政領軍下成功拿下3董1監；哥哥派即張國華派則拿下2董1監，失去長榮國際的經營權，

另外，報導稱市場相信於4月6日前會有改選董事會，並選出董事長，因此減資重新上市，股價上看400元，利於大戶的股權集中。

《關鍵評論網》詢問資深投資人黃伯堃表示，撇除庫藏股不談，減資是指公司收回在外發行的股票，通常有2種情況。首先可能是打消虧損，這種情況多出現在長年虧損的公司，從公開市場轉向私募，長榮大賺不像是這種情況。

第2種則是，股東需要資金進行其他投資，以減資的方式拿回資金，同時股東要繳的稅也比較少也有彈性，但就投資人而言，並不會有損失，公司會以現金的方式轉移給股東。

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核稿編輯：翁世航


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