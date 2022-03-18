先不論內閣是否可以「反質詢」，其實英國也有「執政黨罵在野黨」的傳統

從行政院長蘇貞昌到主計長朱澤民，最近內閣官員在備詢台上「反質詢」的案例層出不窮。姑且不深究蘇院長所說「法律也沒規定不能反質詢」和憲法上針對行政官員與民意代表的權責劃分有何衝突，國際之間，國會上執政者「反客為主」的案例，其實並不少。

例如常被視為老牌民主國家的英國，許多人想像電影裡面的瀟灑紳士場景，甚至可能讀過傳說中那條不能跨越的線，但對從小把英國國會首相質詢（PMQ）當連續劇看的筆者來說，那個場景並不完全紳士，甚至有些瘋狂，而且也總不缺乏「反質詢」。

布萊爾的伶牙俐齒，開啟英國之後30年的論戰主調

英國屬於內閣制國家，基本上國家領導人是由國會最大黨的黨主席擔任，並由他指定各個部會的內閣閣員。換句話說，不同於台灣選出總統，指定行政院長，再由院長找閣員的模式，英國是讓「立委」們當部會首長。

這個制度的好處，在於每位部會首長是都是被一票一票投出來，都有（至少那個選區的）民意基礎。也因此，英國國會質詢大多不是台灣（傳統上）民意代表抨擊溫吞公務員的場景，更像是立委與立委辯論的唇槍舌戰。

在辯論台上主客模糊的時候，氣勢和伶牙俐齒對優勢的影響，即遠大於執政或在野。而1990年代中期後的布萊爾（Tony Blair）就佔盡了這樣的優勢。

當時，長期執政而且累積許多社會問題的保守黨政府首相是梅傑（John Major）。梅傑人並沒有不好，只是個性比較溫吞，站在當時年輕、帥氣、又「笑裡藏刀」的布萊爾對面，常顯得晚半拍，被講到話都說不好，保守黨在柴契爾夫人執政累積的各種問題，也好像都算到他頭上了。

（布萊爾批評黨內權力被架空的梅傑「Weak！Weak！Weak！」成為當時的流行語）

後來工黨在1997年的大選獲勝，布萊爾成功當上英國首相，這套結合個人魅力和公關操作的模式也被英國和全世界臨摹，或許也成為之後英國國會近30年論戰勝負的主調。

從辯論黃金年代，到保守黨的「罵在野黨」風潮

2000年之後的那段時間，應該是近代英國國會辯論最精彩的時期。

當時布萊爾穩定執政，同樣也是年輕又辯才無礙的卡麥隆（David Cameron）在保守黨內座穩地位，每場PMQ都能看到這兩位年僅三四十歲的政治明星，你退我進爭論各種政策議題。那個年代有幾場辯論，至今仍能作為演說訓練的教材，怎麼看都看不膩。

時間到了2010年，布萊爾已是20世紀後英國任期第二久的首相，但長期執政下也累積了許多「換人做做看」的聲浪。在度過金融危機、和美國一頭霧水的打了伊拉克之後，布萊爾終於也離開了首相位置，在黨內選舉中由他的財政大臣（Chancellor of Exchequer，在英國政治體系屬於首相後的第二高位）布朗（Gordon Brown）接任。

雖然帶領英國走過金融危機的布朗堪稱行政幹才，但他的口才與老態龍鍾形象，在鏡頭前馬上被氣勢更勝的卡麥隆比下去。有好多次布朗在PMQ的時候被卡麥隆問到說錯話、甚至說不出話的境地，出生時少點了舞台技能的他，不論工黨神級公關團隊怎麼包裝也點不通，結果就在之後的選舉輸給卡麥隆，丟了工黨政權。

（面對卡麥隆質詢，布朗把「拯救銀行」口誤成「拯救世界」，之後所有人都忘了原本的英國金融政策辯論主題）

卡麥隆當選後，工黨也面臨幾波轉折期，先是同樣年輕但賣像比較不佳的米利班（Ed Miliband），再到米利班因選舉失利下台後，接上的老左工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），均不太是卡麥隆的對手。

也是那段時間，因為保守黨的牌實在打得太順，PMQ上也越來越常出現在野黨質詢、在野黨挨罵的畫面。

我印象最深刻的，就是柯賓上台第一場PMQ，他表示在競選期間聽到很多選民說國會殿堂已淪為表演場地，因此對外徵詢題目，並將幾個英國民眾所質疑關於住房、稅率、福利等政策的題目帶到卡麥隆眼前，卻引來那位英國首相與其哥們奧斯朋（George Osbourne）訕笑，那個畫面也被攝影機記錄了下來。

之後發生的事情大家可能就比較記憶猶新了。

保守黨執政下的英國政策從未實現柯賓所想的那種更公平分配，而貧富差距擴大下不斷增加的底層階級力量，在脫歐公投中反而站到與工黨相反的「同意」那一邊。脫歐通過，首相卡麥隆跳船，英國這艘艦艇也逐漸往風暴開去。

保守黨回應越來越像謾罵，但選舉仍一次一次的贏

卡麥隆之後上台的梅伊（Theresa May）雖然口才比老同事們落後不只一大截，但信心卻有過之而無不及。由於柯賓脫歐後續任工黨黨魁，黨內中間派和左派的鬥爭不斷自我削弱，所以質詢過程中常能見到執政的梅伊指著在野的老柯賓笑鬧，甚至截圖Twitter的投票內容笑柯賓「你就是選不上首相」。

但在笑鬧之外，保守黨的脫歐談判卻遲遲沒進展，英國終於迎來一場大選，結果在質詢時罵在野黨、脫歐又遲遲搞不定的梅伊，欸，竟然連任了。

有了這樣不可思議的境遇，加上或許一延再延的脫歐談判壓力真的很大，梅伊在PMQ表現得更加奇怪，也是在那時，被柯賓批評她在各種議題上出爾反爾好像記性不好的時候，梅伊被捕捉到那個至今被當成迷因的全身顫抖魔性笑容。

脫歐仍舊脫得亂七八糟，梅伊終撐不住自己隊友的逼宮，最後黨內選出脫歐始作俑者之一的強森（Boris Johnson）擔任黨魁，並成為英國首相。