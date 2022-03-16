香港晚報：港大太古橋六四標語變花圃

1）太古橋原六四標語位置設花圃

港大太古橋自1989年來每年重髹的六四標語，今被油漆遮蓋，並放置一排花圃。

太古橋標語寫上「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」，與1989年六四事件有關，自該年起，港大學生會在周年紀念日重髹標語以作悼念。

不過，港大校方今日一月圍封橋上標語位置，稱是要作「恆常維修工作」，當時正值農曆年假期，大部份學生與職員都不在校。校方當時做法引來關注，有人擔心在「國殤之柱」移除後，港大校園內最後一項悼念六四事件的事物會被抹去。

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2）鍾健平元朗727遊行認罪

2019年「光復元朗遊行」，發起人鍾健平被控「組織未經批准集結罪」，案件今日提訊。

控方庭上指與辯方已達成認罪協商，鍾健平打算承認組織未經批准集結罪，餘下一項控罪將會待鍾健平同意案情後，申請存檔法庭。

鍾健平因為疫情及懲教署的措施未有到庭，他的代表律師表示已索取指示，並確認已與控方達成協商，今天沒有保釋申請。案件將押至4月11日答辯，鍾健平將繼續還押。

「光復元朗遊行」於2019年7月27日發生，抗議當月21日晚有「白衣人」在元朗發動襲擊。鍾健平曾向警方申請遊行，但警方發出「反對通知書」。當日警民爆發衝突，最終在警方清場下結束。

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3）天星小輪累計虧損超過7000萬

天星小輪總經理周卓賢表示，自2019年6月起天星小輪累計超過虧損7千萬港元。他指現在天星小輪有支付薪酬的困難，更表示將難以還清債務，幾乎「山窮水盡」；而巨額虧損遠超公司總資產，天星小輪已成負資產。

周卓賢稱，公司每月收入已不足以支付員工薪酬，目前僅靠借貸支撐日常開支。他說，19年起天星小輪載客量持續下降，今年1及2月只有100萬人次，未達19年同期的3成。

天星小輪在本月11日起縮班。《HK01》昨引水手指，縮班前夜晚班次常出現「吉船」，而近日人次稍回升。

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4）康文署明日起圍封泳灘

香港今日新增29,272宗新冠病毒確診個案，經核酸檢測及快速抗原測試發現的個案大約各佔一半；再多279人死亡。

康文署宣佈，明天起將關閉轄下所有刊憲泳灘，直至另行通告。署方指將圍封泳灘，避免市民進入。

特首林鄭月娥表示，很多市民在沙灘聚集但未戴口罩，期望措施可減少人流聚集，保障「社會安全」。她解釋封灘非新措施，因康文署早已暫停轄下泳灘服務。

她指，參考近日八達通數據，指市民出行次數微升，顯示市民有點「鬆懈」。她呼籲市民沒必要不要外出，僱主亦應讓僱員在家工作。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin